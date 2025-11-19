Họp báo trận Lào - Việt Nam: HLV Kim Sang Sik khen hàng thủ Lào, Xuân Son tiết lộ được nhường penalty

Diễn biến Diễn biến chính Hậu vệ Phoutthavong Sangvilay: "Xuân Son quá khỏe" Hậu vệ Phoutthavong Sangvilay: "Xuân Son không phải cầu thủ châu Á hoàn toàn và thể hình của anh ấy quá tốt, quá khác biệt so với nhiều cầu thủ châu Á. Chúng tôi vẫn đã cố gắng hết sức để ngăn chặn anh ấy". Câu hỏi cho HLV Ha Hyeok Jun: "Ông nhận xét sao về tinh thần thi đấu của các cầu thủ Lào?" HLV Ha Hyeok Jun: "Bình thường Lào thua nhiều hơn thắng hay hòa, ĐT Việt Nam mạnh hơn và nền bóng đá Việt Nam cũng tổ chức giải lớn hơn, trong khi Lào chỉ có giải VĐQG 10 đội và cầu thủ không chuyên. Chúng tôi khuyến khích các cầu thủ chăm chỉ, không ngừng tiến bộ. Những kết quả như thắng Nepal, hòa Indonesia hay Thái Lan là thành quả của nỗ lực rút ngắn cách biệt so với các đội khác. Tôi mong bóng đá Việt Nam cũng ghi nhận và giúp đỡ nỗ lực tiến lên của bóng đá Lào". Câu hỏi cho HLV Ha Hyeok Jun: "Ông đã dự tính đối đầu thế nào với Xuân Son?" HLV Ha Hyeok Jun: Chúng tôi biết khả năng cao anh ta sẽ vào sân, và tôi nhắc lại điều này ở giờ giải lao với các cầu thủ. Nhưng tôi nhắc họ không cần quá tập trung vào Xuân Son, hãy cứ thi đấu bình thường như ở hiệp 1". HLV Ha Hyeok Jun: "Đây là thất bại trong sự chuẩn bị" HLV Ha Hyeok Jun: "Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ cho trận này nhưng tôi nghĩ đây vẫn là một thất bại của sự chuẩn bị. Các cầu thủ đã rất nỗ lực và tôi muốn cảm ơn tất cả. Họ đều đã cố gắng làm theo chỉ đạo, chỉ là chưa đạt đến trình độ mà tôi kỳ vọng. Chúng tôi đã lường đến mọi khả năng từ phía ĐT Việt Nam, họ có thể đá 3 trung vệ hoặc 4 trung vệ và đổi sơ đồ giữa trận đấu". Xuân Son: "Các đồng đội đã nhường tôi quả penalty" Xuân Son: "Khi chúng tôi được hưởng penalty, mọi người đều đã hỏi Quang Hải với Hoàng Đức xem ai sẽ đá. Mọi người quyết định nhường tôi quả penalty để có bàn đầu tiên sau gần 1 năm". Câu hỏi cho Xuân Son: "Anh đánh giá mình ra sao khi ghi bàn ngày trở lại?" Xuân Son: "Rất tuyệt vời, đây là trận đấu đầu tiên sau gần 1 năm chấn thương và mọi người đã hỗ trợ và cổ vũ cho tôi rất nhiều. Đây là thành quả chung của tất cả. Nếu chấm điểm cho bản thân thì không, tôi không muốn nói về riêng mình, quan trọng nhất vẫn là đội đã thắng. Bàn thắng ghi được là điều vừa đủ tuyệt vời với tôi hôm nay". Xuân Son: "3 điểm vẫn là quan trọng nhất" Xuân Son: "Chúng tôi khởi đầu khá khó khăn và không giữ được bóng tốt. Nhưng việc cải thiện sẽ để những trận sau, quan trọng là giành được chiến thắng. Đôi khi tập thể sẽ chơi không tốt, nhưng có được 3 điểm vẫn là điều quan trọng nhất". Câu hỏi: "Ông đánh giá sao về hàng phòng ngự của Lào?" HLV Kim Sang Sik: "Chúng tôi đã phân tích Lào rất kỹ, nhưng từ tập luyện cho tới thi đấu thực tế có sự khoảng cách rõ rệt. Chúng tôi sẽ phải cải thiện hơn nữa màn trình diễn trong tương lai". Câu hỏi: "Vì sao ĐT Việt Nam khó khăn trong ghi bàn?" HLV Kim Sang Sik: "Tôi muốn thử sơ đồ mới để tăng cường khả năng tấn công và luân chuyển bóng nhanh hơn, do đó tôi đã dùng Quang Hải và Hoàng Đức cùng lúc. Nhưng màn trình diễn chưa tốt như mong đợi, mọi thứ cần thời gian để cải thiện". HLV Kim Sang Sik: "Lào đã chơi tốt, nhưng chúng tôi có được chiến thắng" HLV Kim Sang Sik: "Hôm nay hàng thủ Lào đã chơi tốt. Nhưng chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ là ghi bàn và giành chiến thắng. Đây là trận cuối cùng của năm 2025 và tôi cảm ơn các cầu thủ lẫn CĐV vì những đóng góp cho đội tuyển".

Phát biểu trước trận đấu

HLV Ha Hyeok Jun (ĐT Lào)

"Chúng tôi sẵn sàng vào trận. Tôi nghĩ có đủ thời gian tập, cố hết sức để thắng và cố gắng học hỏi từ đội mạnh như Việt Nam. Mục tiêu của chúng tôi rất đơn giản, đó là không phạm sai lầm, không thủng lưới và tận dụng cơ hội tối đa.Về Nguyễn Xuân Son, cậu ấy là cầu thủ cực kỳ xuất sắc cả khi có và di chuyển không bóng. Tuy nhiên, không quan trọng Son vào sân hay không. Tôi muốn các cầu thủ của mình tập trung vào kế hoạch đã chuẩn bị.

HLV Kim Sang Sik là tiền bối của tôi, chúng tôi cùng có quê ở Busan. Nếu thua tất nhiên là tôi không vui nhưng cần phải công nhận rằng những gì HLV Kim làm được tại Việt Nam là đặc biệt. Tôi muốn chiến thắng, nhưng cũng muốn học hỏi từ Việt Nam.

So với ĐT Malaysia, ĐT Việt Nam chú trọng cầu thu bản địa hơn. Malaysia có nhiều cầu thủ lai, nhập tịch. Hiện tại, Malaysia và Việt Nam đều có sự cân bằng, nhưng tôi nghĩ ĐT Việt Nam mạnh hơn một chút".

HLV Kim Sang Sik (ĐT Việt Nam)

"Trận đấu ngày mai là trận đấu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trong năm 2025. Tôi nghĩ rằng đây là một trận đấu quan trọng để kết thúc năm nay một cách tốt đẹp. Chúng tôi đã chuẩn bị tốt cho trận đấu ngày mai và các cầu thủ cũng đang có phong độ tốt, vì vậy chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đạt được một trận đấu tốt và một kết quả tốt.

HLV Kim Sang Sik

Điều quan trọng nhất trong trận đấu ngày mai có lẽ là 3 điểm. Mặc dù chúng tôi còn một trận đấu nữa với Malaysia vào tháng 3 năm sau để giành vé vào vòng chung kết Asian Cup, nhưng chúng tôi cần chiến thắng trong trận đấu ngày mai. Chiến thắng ở trận đấu ngày mai cũng có thể động lực cho trận tiếp theo".