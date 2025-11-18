Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Hàn Quốc vs Ghana
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Ghana - GHA Ghana
-
Nhật Bản vs Bolivia
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Iraq vs UAE
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Chile vs Peru
Logo Chile - CHI Chile
-
Logo Peru - PER Peru
-
Brazil vs Tunisia
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Tunisia - TUN Tunisia
-
Tây Ban Nha vs Thổ Nhĩ Kỳ
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Logo Thổ Nhĩ Kỳ - TUR Thổ Nhĩ Kỳ
-
Scotland vs Đan Mạch
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Bỉ vs Liechtenstein
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Logo Liechtenstein - LIE Liechtenstein
-
Belarus vs Greece
Logo Belarus - BLR Belarus
-
Logo Greece - GRE Greece
-
Thụy Điển vs Slovenia
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
Logo Slovenia - SVN Slovenia
-
Kosovo vs Thụy Sĩ
Logo Kosovo - KOS Kosovo
-
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Mỹ vs Uruguay
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Ecuador vs New Zealand
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Mexico vs Paraguay
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-

Cập nhật họp báo ĐT Việt Nam - ĐT Lào: Thầy Kim nói gì về sự trở lại của Xuân Son?

(11h15, 18/11) HLV Kim Sang Sik sẽ chia sẻ điều gì về sự trở lại của tiền đạo Nguyễn Xuân Son?

Sự trở lại của Nguyễn Xuân Son

Sau quãng thời gian dài phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã được HLV Kim Sang Sik triệu tập lên ĐTQG trong tháng 11. Điểm đáng chú ý là tiền đạo nhập tịch này chưa đá trận đấu chính thức nào kể từ sau chung kết AFF Cup 2024. Xuân Son mới chỉ đá vài phút trong trận đấu giữa Nam Định và PVF hồi tháng 10. Điều này khiến cho không ít người nghi ngờ về phong độ của tiền đạo này. 

Thầy Kim tiếp tục có thêm thử nghiệm

Ngoại trừ triệu tập những gương mặt đã quen thuộc, HLV Kim Sang Sik còn triệu tập thêm vài gương mặt mới cho ĐTQG Việt Nam trong đợt tập trung lần này. Tiêu biểu có trung vệ Khổng Minh Gia Bảo của CLB Công an TP HCM.

Nói về cảm xúc khi lần đầu được ăn cơm tuyển, Gia Bảo không giấu được niềm vui của mình: "Cảm xúc của tôi khi nhận được thông tin này là rất bất ngờ nhưng cũng rất vui”.

Trung vệ sinh năm 2000 kể lại chi tiết thời điểm mình nhận được tin vui: "Sau trận gặp Đà Nẵng, chúng tôi di chuyển ra sân bay để về TP.HCM. Khi lên xe, anh Tiến Linh có nhắn rằng có người ở VFF hỏi số điện thoại của tôi".

Ngay lập tức, phản ứng đầu tiên của trung vệ này là hoài nghi. "Tôi lúc ấy cứ nghĩ rằng anh Tiến Linh trêu, lừa tôi thôi”, trung vệ của CLB Công an TP.HCM nói. Chỉ đến khi nhận được thông tin chính thức từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Gia Bảo mới vỡ òa “sung sướng”.

Lào - Việt Nam 19.11

18/11/2025 08:57 AM (GMT+7)
