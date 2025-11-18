Xuân Son được cô gái Lào "kèm chặt", tập sung chờ xuất trận cùng ĐT Việt Nam

Tối ngày 18/11, ĐT Việt Nam có buổi tập làm quen sân vận động quốc gia Lào, chuẩn bị cho trận gặp đội chủ nhà ở vòng loại Asian Cup 2027 (19h ngày 19/11).

Buổi tập của thầy trò HLV Kim Sang Sik diễn ra dưới điều kiện thời tiết khá mát mẻ ở Viêng Chăn.

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son vẫn là tâm điểm trên sân tập của ĐT Việt Nam.

Trong cuộc họp báo trưa 18/11, HLV Kim Sang Sik tiết lộ ông có thể sử dụng Xuân Son và hy vọng tiền đạo sinh năm 1997 có thể ghi bàn vào lưới ĐT Lào sau thời gian dài dưỡng thương.

Quang Hải, Tiến Linh và đồng đội tích cực chuẩn bị cho mục tiêu giành 3 điểm trên sân của ĐT Lào.

Các cầu thủ trẻ như Khổng Minh Gia Bảo, Việt Cường, Tuấn Tài,... miệt mài tập luyện với hy vọng được thầy Kim trao cơ hội trước đối thủ yếu như Lào.

Trong khung thành của ĐT Việt Nam, nhiều khả năng ban huấn luyện vẫn đặt niềm tin vào thủ môn Đặng Văn Lâm.

Xuân Son tập cực sung cùng đồng đội.

Tiền đạo gốc Brazil đang khao khát trở lại và ghi bàn trong màu áo ĐT Việt Nam, sau khoảng thời gian hơn 10 tháng điều trị chấn thương.

Buổi tập làm quen sân vận động quốc gia Lào của ĐT Việt Nam kéo dài trong khoảng 1 tiếng. Xuân Son cùng đồng đội vã mồ hôi sau bài tập chiến thuật, sẵn sàng hướng đến mục tiêu đánh bại Lào, qua đó tiếp tục cuộc đua giành vé vào vòng chung kết Asian Cup 2027 với Malaysia ở bảng F.

Kết thúc buổi tập của ĐT Việt Nam, Xuân Son được "Maysaa - cô gái Lào" kèm khá chặt. Maysaa sinh năm 2001, tên thật là Bouavone Phanthabouasy, cô đang là sinh viên của trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Maysaa sắm vai cô phóng viên Lào duy nhất có mặt ở buổi tập của ĐT Việt Nam tối ngày 18/11.

Không chỉ chụp ảnh với Xuân Son, Maysaa còn đăng tải hình ảnh chụp cùng HLV Kim Sang Sik lên trang cá nhân kèm dòng trạng thái: "Anh Son với chú Sik ơi mai Hoà nhé".