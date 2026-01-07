Nghi vấn gian lận từ đũng quần của VĐV trượt tuyết

Trang thiết bị vốn đóng vai trò quyết định trong nhiều môn thể thao đỉnh cao, và ski jumping là ví dụ điển hình. Tháng 3/2025, 5 VĐV Na Uy cùng ba thành viên ban huấn luyện bị đình chỉ thi đấu tại giải vô địch thế giới ở Trondheim (27/2 - 8/3) do bị cáo buộc gian lận trang phục.

Kristoffer Eriksen Sundal là một trong ba VĐV ski jumping Na Uy bị đình chỉ thi đấu. Ảnh: AP

Ban đầu, các cá nhân liên quan phủ nhận. Tuy nhiên, một đoạn video sau đó được công bố cho thấy các bộ đồ thi đấu bị chỉnh sửa bằng máy khâu ngay trong phòng khách sạn, dưới sự chứng kiến của HLV trưởng tuyển Na Uy khi đó là Magnus Brevig.

"Chúng tôi đã can thiệp và chỉnh sửa bộ đồ để lách luật", Brevig thừa nhận. Theo ông, một đường may bổ sung bằng loại chỉ cứng hơn được thêm vào nhằm tăng độ ổn định và lực nâng, giúp VĐV bay xa hơn.

Sau vụ việc, các VĐV liên quan bị đình chỉ thi đấu, còn Brevig cùng một trợ lý HLV và một nhân viên kỹ thuật bị sa thải. Liên đoàn trượt tuyết và trượt ván tuyết Quốc tế (FIS) cũng cập nhật quy định, áp dụng chính sách "không khoan nhượng" với mọi hành vi sửa đổi trang phục.

Dù vậy, tranh cãi chưa dừng lại. Mới đây, VĐV Slovenia Timi Zajc, một ứng viên vô địch Four Hills Tournament, bị loại vì bộ đồ thi đấu được xác định là ngắn hơn quy định 4 mm

Theo quy định hiện hành của FIS, thiết kế trang phục được kiểm soát rất chặt chẽ: từ loại đường may được phép đến khoảng cách giữa vải và cơ thể tại các điểm chỉ định, phải duy trì trong khoảng 2 đến 4 cm.

Timi Zajc thi đấu tại Four Hills Tournament ở Garmisch-Partenkirchen, Đức hôm 1/1. Ảnh: ANSA

Về mặt khí động học, bộ đồ càng rộng thì diện tích tiếp xúc với không khí càng lớn, tạo lực nâng nhiều hơn khi VĐV bay trên không. Hiệu ứng tương tự xảy ra với những bộ đồ quá ngắn, bởi khi nhảy và bay, chúng bị kéo giãn, làm tăng diện tích đón gió và từ đó kéo dài quãng bay.

Tuy nhiên, theo báo Tây Ban Nha Marca, hậu trường làng ski jumping còn lan truyền những câu chuyện gây sốc hơn: nghi vấn gian lận bằng cách tăng kích thước dương vật nhờ tiêm axit hyaluronic. Về lý thuyết, VĐV có vùng dưới thắt lưng "phổng phao" hơn sẽ có lợi thế khí động học khi bay.

Trước mỗi mùa giải, chiều dài sải chân của VĐV được đo bằng máy quét 3D, tính từ điểm thấp nhất của vùng sinh dục. Thông số này là căn cứ để thiết kế bộ đồ thi đấu. Nếu điểm đo bị hạ thấp một cách nhân tạo, bộ đồ sẽ được may rộng hơn, qua đó tạo lợi thế trong thi đấu.

Một số VĐV bị nghi đã tiêm axit hyaluronic trước thời điểm đo để "đánh lừa" máy quét 3D. Trước đây, khi việc kiểm tra còn thực hiện thủ công, các hành vi gian lận bị cho là còn phổ biến hơn, thậm chí có trường hợp bị nghi dùng bao cao su chứa silicon để tăng thêm vài milimet khi kiểm tra.

Hiện người đứng đầu bộ phận thiết bị của FIS, ông Matthias Hafele, chưa bình luận trực tiếp về nghi vấn này, nhưng cho biết liên đoàn đang nghiên cứu các biện pháp mới. "Chúng tôi chưa có kế hoạch đo bổ sung ngay lập tức. Tuy nhiên, mục tiêu lâu dài là lấy cấu trúc xương làm căn cứ đo đạc, thay vì các mô mềm", Hafele nói.