Hai Long bật mí ĐT Việt Nam sẽ mang đến bất ngờ ở trận gặp Lào

🔥 Hào hứng trước trận đấu – quyết tâm nắm bắt cơ hội thể hiện

Chiều 17/11 tại Viêng Chăn, đội tuyển Việt Nam tiếp tục buổi tập thứ hai trên đất khách nhằm chuẩn bị cho trận gặp chủ nhà Lào ở vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 19/11. Trước buổi tập, tiền vệ Nguyễn Hai Long đã có những chia sẻ cho thấy không khí tích cực và tinh thần sẵn sàng trong toàn đội.

Thầy trò HLV Kim Sang Sik ráo riết hoàn thiện khâu chuẩn bị trước trận gặp Lào.

Nguyễn Hai Long cho biết anh và các đồng đội đang bước vào buổi tập với tinh thần phấn chấn khi trận đấu chỉ còn ít ngày nữa là diễn ra. Tiền vệ thuộc biên chế Hà Nội FC nhấn mạnh rằng mỗi cầu thủ đều đang chờ đợi cơ hội chứng tỏ bản thân:

“Tôi và các đồng đội đều rất hào hứng. Nếu được trao cơ hội ra sân, tôi sẽ cố gắng thể hiện hết khả năng, đóng góp vào lối chơi chung của đội”, Nguyễn Hai Long nói.

💪 Sự trở lại của Xuân Son, mảnh ghép quan trọng giúp tăng sức mạnh tấn công

Khi nói về người đồng đội thi đấu trên hàng công, Hai Long dành sự đánh giá cao sự trở lại của Xuân Son rằng: “Xuân Son là cầu thủ rất chất lượng. Khi cậu ấy trở lại thi đấu, các cầu thủ vệ tinh hay đội tuyển đều hưởng lợi nhiều. Khả năng tấn công của đội tuyển cũng tăng lên đáng kể với sự góp mặt của Xuân Son”.

Dù vậy, Hai Long cho rằng đội tuyển không phụ thuộc vào một cá nhân: “Không chỉ Xuân Son, tất cả các cầu thủ đều có tâm thế sẵn sàng. Ai được trao cơ hội cũng sẽ nỗ lực thể hiện tốt nhất”.

Hai Long đánh giá cao sự trở lại của Xuân Son.

⚠️ Mặt sân tập chưa lý tưởng nhưng toàn đội giữ sự tập trung cao

Chia sẻ về điều kiện buổi tập, Hai Long thừa nhận mặt sân tại Viêng Chăn chưa thật sự chất lượng. Dù vậy, điều này không ảnh hưởng nhiều đến sự chuẩn bị của “Những chiến binh sao vàng”. “Chúng tôi cố gắng thích nghi nhanh và tập trung tuyệt đối vào các bài tập chiến thuật”, Hai Long cho hay.

Đội tuyển Việt Nam sắp có cuộc họp phân tích chi tiết về Lào. Theo Hai Long, ban huấn luyện đã đưa ra những định hướng rõ ràng cho trận đấu. “Chúng tôi sẽ họp để phân tích đối thủ và hoàn thiện thêm về chiến thuật. Ban huấn luyện đã có những phương án cụ thể để đối phó với Lào”.

🔍 Chờ đợi sự thay đổi của cả hai đội sau một năm

Hai Long cho rằng cuộc đối đầu sắp tới giữa ĐT Việt Nam và ĐT Lào sẽ có nhiều điểm mới mẻ so với lần gặp gần nhất ở lượt đi vòng loại Asian Cup 2027. “Không chỉ Lào thay đổi, bản thân tuyển Việt Nam cũng có những điều mới. Chúng tôi hy vọng người hâm mộ sẽ thấy sự khác biệt trong trận đấu tới”, tiền vệ của Hà Nội FC tiết lộ.

ĐT Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện khâu chuẩn bị trong những buổi tập tới trước khi bước vào cuộc chạm trán với Lào ngày 19/11. Thầy trò HLV Kim Sang Sik đặt quyết tâm giành 3 điểm để tạo đà thuận lợi tại vòng loại Asian Cup 2027.

Một số hình ảnh trong buổi tập của ĐT Việt Nam chiều 17/11: