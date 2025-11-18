Không ai “son” như HLV Kim Sang-sik

Dẫn dắt đội U-23 Việt Nam để trải nghiệm giải U-23 Đông Nam Á nhằm chuẩn bị cho SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik có ngay danh hiệu vô địch hồi tháng 7 trên đất Indonesia. Khi HLV Kim Sang-sik buông đội tuyển để tập trung dẫn dắt U-23 đá vòng loại U-23 châu Á (tại Việt Trì), đội cũng lên ngôi nhất bảng, có vé chính thức đi Saudi Arabia đầu năm tới.

Tiếp quản ghế HLV trưởng tuyển Việt Nam từ tay đồng nghiệp Pháp Philippe Troussier khi đội tuyển Việt Nam đang thoái trào, thầy Kim bất ngờ nhận được sự trợ giúp của “thần tài” Nguyễn Xuân Son, người vừa đủ 5 năm chơi bóng tại Việt Nam để khoác áo tuyển tham dự AFF Cup 2024.

Nguyễn Xuân Son xuất hiện cực kỳ đúng lúc, mang lại bầu không khí vui vẻ, tràn đầy tự tin và cạnh tranh cực cao để rồi tuyển Việt Nam dưới dự dẫn dắt của ông thầy người Hàn có ngôi vô địch AFF Cup lần thứ ba.

Sự xuất hiện đúng lúc của Nguyễn Xuân Son giúp HLV Kim Sang-sik dễ dàng hơn mang về ngôi vô địch AFF Cup 2024 cho tuyển Việt Nam. Ảnh:VFF

Chưa dừng lại, HLV Kim Sang-sik khi dẫn quân sang Bukit Jalil đá vòng loại Asian Cup 2027 khi “những con hổ vàng Malaysia” đang "mai phục" với 7 tuyển thủ nhập tịch đẳng cấp quốc tế. Với lực lượng nhập tịch này, Malaysia tạo một thế trận quá khác biệt đánh bại tuyển Việt Nam 4-0, bốn bàn đều được ghi ở hiệp 2. Fan Malaysia ngơ ngác, đặt dấu hỏi lớn và đòi LĐBĐ Malaysia cung cấp thông tin về những cầu thủ nhập tịch này, vì trước đó họ không biết dàn cầu thủ này từ đâu ra.

Thua trận đó, cánh cửa dự vòng chung kết Asian Cup 2027 của thầy trò HLV Kim Sang-sik gần như đóng sầm. Tuy nhiên một lần nữa, “vận son” lại đến với HLV Kim Sang-sik khi liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) bị FIFA trừng phạt vì hồ sơ 7 cầu thủ nhập tịch này không hợp lệ.

FIFA đã bác mọi kháng cáo của FAM, còn 7 cầu thủ nhập tịch lậu này bị treo giò 1 năm. Bây giờ tuyển Malaysia nói riêng và bóng đá Malaysia nói chung đang chờ những án phạt khủng giáng xuống. Việc tuyển Malaysia bị xử thua Việt Nam 0-3 vì sử dụng cầu thủ nhập tịch lậu chỉ còn là vấn đề thời gian

HLV Kim Sang-sik đến với bóng đá Việt Nam gặp đủ điều “son”. Điều thú vị là vận “son” của HLV Kim Sang-sik bắt đầu từ cậu học trò nhập tịch mang tên “Son”.