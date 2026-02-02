Trực tiếp chuyển nhượng mùa Đông ngày cuối: Thực hư Fernandes rời MU, Chelsea tăng cường 2 hậu vệ
Cập nhật liên tục các thương vụ trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa đông.
Quyết định đã được đưa ra khi Chelsea tin rằng Mamadou Sarr là một trung vệ tài năng hàng đầu cho kế hoạch dài hạn. Trung vệ mới 20 tuổi được kỳ vọng đóng vai trò then chốt trong dự án phát triển của CLB.
Bên cạnh đó, theo tờ L'Equipe , Chelsea sẵn sàng chi 30 triệu euro để chiêu mộ trung vệ Tylel Tati của Nantes. Tati mới 18 tuổi, đã ra sân 19 trận cho Nantes mùa này và thu hút sự quan tâm từ nhiều câu lạc bộ châu Âu.
Atletico Madrid đã chính thức xác nhận đạt thỏa thuận với Atalanta về thương vụ chiêu mộ Ademola Lookman. Ngôi sao từng khoác áo Everton đã có mặt tại thủ đô Madrid, thậm chí được Atletico đăng tải hình ảnh xuất hiện tại trung tâm huấn luyện của CLB.
Theo kế hoạch, Lookman sẽ tiến hành kiểm tra y tế trước khi hoàn tất bản hợp đồng trị giá 40 triệu euro.
Theo Fabrizio Romano, Bruno Fernandes sẽ không rời Manchester United vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng. Đội trưởng của MU có mối quan hệ khó khăn với ban lãnh đạo câu lạc bộ sau khi họ sẵn sàng bán anh vào mùa hè.
Tuy nhiên, Romano đã bác bỏ những thông tin trước đó cho rằng Fernandes, người đã có hai pha kiến tạo trong chiến thắng 3-2 của MU trước Fulham hôm Chủ nhật, đã "chán ngán" và tự nguyện gia nhập Real Madrid.
Juventus đã liên hệ với Everton để tìm hiểu khả năng chiêu mộ tiền đạo Beto, theo tiết lộ từ The Athletic. Chân sút 28 tuổi trải qua mùa giải không mấy ấn tượng khi gặp khó khăn trong việc duy trì phong độ, dù vừa ghi bàn gỡ hòa phút cuối cho Everton trước Brighton.
Phía “Bà đầm già” được thông báo rằng họ sẽ phải chi một khoản phí đáng kể nếu muốn sở hữu tiền đạo người Bồ Đào Nha. Juventus đang tìm kiếm phương án bổ sung hàng công, trong bối cảnh các tiền đạo hiện tại chưa đáp ứng được kỳ vọng.
Trung vệ Axel Disasi đang tìm đường rời Chelsea sau khi bị đưa vào nhóm cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch của đội bóng. Theo The Sun, Disasi hiện cân nhắc hai lựa chọn là AC Milan và West Ham.
Tuy nhiên, cầu thủ người Pháp được cho là ưu tiên chuyển sang Serie A khoác áo AC Milan thay vì tiếp tục ở lại London cùng West Ham. Chelsea sẵn sàng để Disasi ra đi nhằm giảm tải quỹ lương và tái cấu trúc đội hình. Quyết định cuối cùng nhiều khả năng sẽ được đưa ra trước khi kỳ chuyển nhượng mùa đông khép lại.
Everton đã đạt thỏa thuận với Chelsea để chiêu mộ tài năng trẻ Tyrique George theo dạng cho mượn, kèm điều khoản mua đứt. Theo Sky Sports, cầu thủ 19 tuổi đã được cho phép tiến hành kiểm tra y tế và nhiều khả năng sẽ trở thành tân binh đầu tiên của Everton trong kỳ chuyển nhượng tháng 1.
George được đánh giá cao ở khả năng chơi đa năng trên hàng công và từng gây ấn tượng trong các cấp độ trẻ của Chelsea. Nếu hoàn tất thương vụ, Everton kỳ vọng cầu thủ trẻ này sẽ mang đến luồng gió mới cho đội hình đang gặp nhiều khó khăn.
Liverpool đã đạt thỏa thuận trị giá 60 triệu bảng với Rennes cho thương vụ trung vệ Jeremy Jacquet, dù cầu thủ này sẽ không gia nhập sân Anfield ngay trong kỳ chuyển nhượng hiện tại.
Theo các nguồn tin, sau khi vượt qua buổi kiểm tra y tế, trung vệ 20 tuổi sẽ chính thức cập bến Liverpool vào mùa hè, khi hai CLB thống nhất mức phí 55 triệu bảng kèm 5 triệu bảng phụ phí.
Chelsea từng tiếp xúc và đàm phán với Jacquet trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, song được biết đội chủ sân Stamford Bridge không sẵn sàng đáp ứng mức giá mà Liverpool đưa ra.
Liverpool đang tìm cách gia cố hàng phòng ngự, đặc biệt trong bối cảnh hợp đồng của trung vệ Ibrahima Konate sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này.
Mùa hè 2025, đội bóng của HLV Arne Slot từng lỡ cơ hội chiêu mộ Marc Guehi, trước khi trung vệ người Anh quyết định gia nhập Manchester City vào tháng 1.
Jacquet trưởng thành từ lò đào tạo Rennes và đã ra sân 18 lần trong mùa giải này. Chuỗi màn trình diễn ấn tượng giúp anh lọt vào tầm ngắm của nhiều ông lớn châu Âu, và Liverpool xem trung vệ trẻ này là khoản đầu tư chiến lược dài hạn.
Khi nào kỳ chuyển nhượng mùa đông đóng cửa?
Kỳ chuyển nhượng mùa đông 2026 của giải Ngoại hạng Anh sẽ đóng cửa vào lúc 2h sáng ngày 3/2 theo giờ Hà Nội (tức 19h, GMT ngày 2/2). Kỳ chuyển nhượng này đã mở cửa từ ngày 1/1.
Deadline Day là thời điểm các CLB có cơ hội cuối cùng để bổ sung lực lượng trước khi kỳ chuyển nhượng chính thức khép lại.
Nhằm đảm bảo sự đồng bộ với các giải đấu lớn tại châu Âu, hạn chót ngày 2/2 cũng được áp dụng cho hạng Nhất Anh, Bundesliga, Serie A, LaLiga và Ligue 1. Tất cả các giải đấu này sẽ khép lại kỳ chuyển nhượng mùa đông cùng ngày.
Tuy nhiên, cầu thủ vẫn có thể rời các CLB Premier League sau mốc thời gian này, bởi một số giải đấu khác (ngoài danh sách kể trên) có thời hạn chuyển nhượng khác nhau.
Dù kỳ chuyển nhượng đóng cửa lúc 2h sáng 3/2 (giờ Hà Nội), các thương vụ vẫn có thể được công bố sau đó. Nguyên nhân là các CLB được hưởng thời gian ân hạn hai giờ, với điều kiện đã nộp “deal sheet” trước thời hạn chót (bản tóm tắt các điều khoản chính của một thương vụ).
