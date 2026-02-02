Trực tiếp chuyển nhượng mùa Đông ngày cuối: Thực hư Fernandes rời MU, Chelsea tăng cường 2 hậu vệ

Khi nào kỳ chuyển nhượng mùa đông đóng cửa? Kỳ chuyển nhượng mùa đông 2026 của giải Ngoại hạng Anh sẽ đóng cửa vào lúc 2h sáng ngày 3/2 theo giờ Hà Nội (tức 19h, GMT ngày 2/2). Kỳ chuyển nhượng này đã mở cửa từ ngày 1/1. Deadline Day là thời điểm các CLB có cơ hội cuối cùng để bổ sung lực lượng trước khi kỳ chuyển nhượng chính thức khép lại. Nhằm đảm bảo sự đồng bộ với các giải đấu lớn tại châu Âu, hạn chót ngày 2/2 cũng được áp dụng cho hạng Nhất Anh, Bundesliga, Serie A, LaLiga và Ligue 1. Tất cả các giải đấu này sẽ khép lại kỳ chuyển nhượng mùa đông cùng ngày. Tuy nhiên, cầu thủ vẫn có thể rời các CLB Premier League sau mốc thời gian này, bởi một số giải đấu khác (ngoài danh sách kể trên) có thời hạn chuyển nhượng khác nhau. Dù kỳ chuyển nhượng đóng cửa lúc 2h sáng 3/2 (giờ Hà Nội), các thương vụ vẫn có thể được công bố sau đó. Nguyên nhân là các CLB được hưởng thời gian ân hạn hai giờ, với điều kiện đã nộp “deal sheet” trước thời hạn chót (bản tóm tắt các điều khoản chính của một thương vụ).