Chuyển nhượng mùa Đông đóng cửa: Liverpool chốt trung vệ 60 triệu bảng, Atletico đón sao vô địch Europa League

Thị trường chuyển nhượng mùa Đông 2026 đã chính thức đóng cửa rạng sáng nay 3/2 (giờ Việt Nam) ở đa số các giải đấu lớn của bóng đá châu Âu. Dưới đây là những diễn biến đáng chú ý trong ngày cuối của thị trường.

Premier League

- Jorgen Strand Larsen đã chuyển sang Crystal Palace từ Wolverhampton với giá 48 triệu bảng. Mặc dù vụ Jean-Philippe Mateta rời Palace để sang AC Milan bị hủy bỏ do Mateta kiểm tra y tế thất bại, nhưng vụ Larsen sang Palace không bị ảnh hưởng. Mateta vẫn sẽ tiếp tục ở lại sân Selhurst Park tới hết mùa.

Jorgen Strand Larsen

Bên cạnh Larsen, Palace đã ra giá 20 triệu bảng cho cầu thủ đá cánh Dwight McNeil của Everton.

- Jeremy Jacquet của Rennes đã đặt bút ký vào hợp đồng gia nhập Liverpool vào mùa hè năm nay. Liverpool sẽ trả cho Rennes 60 triệu bảng. Được biết Chelsea đã cố phá đám giờ chót nhưng Jacquet biết Liverpool sẽ bảo đảm cho anh cơ hội ra sân nhiều hơn.

Jeremy Jacquet

- Arsenal có tìm kiếm người thay thế Mikel Merino đã bị chấn thương nghỉ hết mùa, nhưng họ rốt cuộc không tuyển thêm ai. David Ornstein của tờ The Athletic cho biết người đại diện của Sandro Tonali (Newcastle) đã tự đến mời mọc Arsenal mua thân chủ của mình, nhưng Arsenal không quan tâm tới cầu thủ người Italia.

- Mamadou Sarr đã chính thức trở lại Chelsea sau thời gian được Strasbourg mượn. Trung vệ trẻ này sẽ lại được làm việc cùng HLV Liam Rosenior, anh chủ yếu đá trung vệ lệch trái. Ở chiều ngược lại, Aaron Anselmino được gửi sang Strasbourg sau khi Chelsea gọi lại hậu vệ này từ Dortmund.

Mamadou Sarr

Chelsea ngoài ra đã cho Everton mượn tiền đạo Tyrique George, có kèm điều khoản mua đứt với giá cao. Trung vệ Axel Disasi trong khi đó chuyển sang West Ham.

- Tottenham sẽ không để tiền đạo Randal Kolo Muani chuyển đi, họ được Juventus tiếp cận để hỏi mượn nhưng Spurs cho biết Kolo Muani vẫn trong kế hoạch của CLB.

- Sunderland đã đạt thỏa thuận cho tiền đạo cánh Simon Adingra đến Monaco dưới dạng cho mượn, kèm điều khoản mua đứt 17 triệu euro. Thay thế Adingra, Sunderland đã chọn cầu thủ 22 tuổi Nilson Angulo của Anderlecht, cầu thủ người Ecuador gia nhập với giá 17,5 triệu bảng.

La Liga

- Atletico Madrid đã chính thức đón ngôi sao tấn công người Nigeria, Ademola Lookman, từ Atalanta. Atletico trả cho Atalanta 35 triệu euro và có thể sẽ trả thêm 5 triệu euro phụ phí tùy theo thành tích thi đấu. Lookman được hưởng lương 7 triệu euro/năm trong bản hợp đồng có thời hạn đến 2030.

Ademola Lookman

Bên cạnh Lookman, Rodrigo Mendoza đã chuyển từ Elche sang Atletico Madrid với giá 16 triệu euro không lâu sau khi có màn trình diễn khá ấn tượng trước Barcelona. Cầu thủ sinh năm 2005 này chơi tiền vệ trung tâm và thiên về tấn công.

- Hậu vệ trái Fran Garcia tưởng như sẽ chuyển sang Bournemouth dưới dạng cho mượn, nhưng Real Madrid đã lật kèo và giữ cầu thủ này. Garcia trong ngày 2/2 đã yêu cầu được nghỉ tập vì hành động của Real Madrid nhưng bị từ chối, anh sau đó tập bình thường với các đồng đội trong 15 phút đầu (khi sân tập mở cửa cho phóng viên) trước khi tập một mình trong thời gian còn lại.

Serie A

- AS Roma đã đạt thỏa thuận mượn tiền đạo cánh Bryan Zaragoza từ Bayern Munich, đi kèm điều khoản mua đứt. Zaragoza từng chơi hay tại Granada nhưng không lấy được vị trí ở Bayern và 2 mùa qua đã bị đem cho Osasuna và Celta Vigo mượn.

Bryan Zaragoza ra mắt AS Roma

- Juventus đón hậu vệ phải Emil Holm từ Bologna dưới dạng cho mượn tới hết mùa giải, và ở chiều ngược lại Joao Mario gia nhập Bologna. Holm được xem là lựa chọn để Juventus xoay vòng vị trí với Pierre Kalulu, người đã đá liên tục từ đầu mùa giải. Khác với Kalulu, Holm có xu hướng dâng cao hơn và là một cầu thủ chạy nhiều lẫn rất rắn trong tranh chấp.

Juventus ngoài ra cũng đã chào đón sự gia nhập của Adin Licina, một tiền vệ tấn công sinh năm 2007 và trưởng thành ở đội trẻ Bayern Munich.