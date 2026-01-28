HLV Chelsea tuyên bố chính thức về Palmer trước tin đồn muốn sang MU

HLV Liam Rosenior đã có những tuyên bố đanh thép về tương lai của Palmer trước thềm cuộc đối đầu giữa Chelsea và Napoli ở vòng bảng Cúp C1 (3h, 29/1): "Palmer có phải cầu thủ bất khả xâm phạm không, cậu ấy có hạnh phúc ở Chelsea không? Tất nhiên là có. Rất đơn giản, Palmer là cầu thủ xuất sắc, giống như nhiều đồng đội khác tại Chelsea.

Palmer đang ở đây, cậu ấy rất vui vẻ và tôi nóng lòng chờ được thấy Palmer trở lại thi đấu. Palmer thực sự hạnh phúc. Tôi đã có nhiều cuộc trò chuyện với cậu ấy. Chúng tôi chỉ tập trung vào việc làm thế nào để cải thiện đội bóng, giúp cậu ấy tiến bộ hơn và hỗ trợ Palmer phát triển. Palmer yêu thích nơi đây và muốn tiếp tục là cầu thủ của Chelsea".

Chelsea quyết giữ chân Palmer

HLV Rosenior phải đích thân có những thông báo này bởi tương lai của Palmer gần đây bị đặt dấu hỏi. Tờ The Sun đồn ngôi sao người Anh sẵn sàng cân nhắc lời mời từ MU, do cảm thấy chưa thực sự thoải mái khi sinh sống tại London.

Palmer gia nhập Chelsea từ Man City với giá 42,5 triệu bảng cách đây 3 năm và hiện vẫn còn hợp đồng đến năm 2033. Kể từ đó, anh đã ra sân 110 trận cho "The Blues", ghi 48 bàn thắng và có 28 pha kiến tạo.

Về phía MU, Giám đốc bóng đá Jason Wilcox, người từng đứng đầu học viện Man City khi Palmer bắt đầu nổi lên, cùng CEO Omar Berrada đang trực tiếp giám sát kế hoạch tuyển mộ hè này. Nếu Palmer quyết chí rời Chelsea, anh sẽ là mục tiêu đáng chú ý, đồng thời được xem là phương án thay thế dài hạn cho thủ quân Bruno Fernandes.

Palmer dường như đã hồi phục chấn thương. HLV Rosenior cho biết cầu thủ này có thể được trao cơ hội ra sân ở trận gặp Napoli.