Serena Williams tung loạt ảnh bikini khiến cư fan sốc nặng: 44 tuổi mà như 24

Huyền thoại quần vợt Serena Williams một lần nữa khiến mạng xã hội “dậy sóng” khi đăng tải loạt ảnh bikini khoe thân hình săn chắc, thon gọn ở tuổi 44, khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ.

Ở tuổi 44, Serena Williams cho rằng cô đang ở thời điểm đẹp nhất cuộc đời

Trong bộ ảnh mang đậm không khí mùa hè, cựu tay vợt số 1 thế giới tự tin phô diễn vóc dáng đầy quyến rũ, cơ thể săn chắc cùng thần thái rạng rỡ. Dù đã giải nghệ gần 4 năm, Serena vẫn cho thấy phong độ thể chất đáng kinh ngạc, thậm chí được chính cô khẳng định là “trạng thái tốt nhất trong đời”.

Trên trang cá nhân với hơn 18 triệu người theo dõi, Serena chia sẻ đầy cảm hứng: “Tôi không hoàn hảo… nhưng tôi là phiên bản hoàn hảo của chính mình. Hãy dành thời gian để tôn vinh bản thân”. Thông điệp tích cực này nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng mạng.

Hành trình “lột xác” sau sinh gây chú ý

Ít ai biết rằng, để có được vóc dáng hiện tại, Serena đã trải qua quá trình thay đổi đáng kể sau khi sinh con thứ hai vào năm 2023. Theo tiết lộ, cô đã giảm khoảng 40 pound (hơn 18kg), một con số ấn tượng với bất kỳ ai, đặc biệt là một vận động viên đã bước sang tuổi ngoài 40.

Không chỉ dựa vào tập luyện, Serena thừa nhận từng sử dụng Zepbound, loại thuốc hỗ trợ giảm cân có cơ chế tương tự Ozempic. Đây là nhóm thuốc đang ngày càng phổ biến trong việc kiểm soát cân nặng nhờ khả năng giảm cảm giác thèm ăn và thúc đẩy đốt mỡ.

Dù từng vấp phải những ý kiến trái chiều về phương pháp giảm cân, Serena vẫn thẳng thắn và minh bạch về hành trình của mình. Cô nhấn mạnh rằng bản thân vẫn duy trì chế độ tập luyện nghiêm túc, kết hợp ăn uống lành mạnh và các liệu pháp phục hồi như cryotherapy để đạt được thể trạng mong muốn.

“Ngôi sao vượt thời gian” của làng banh nỉ

Sự nghiệp của Serena Williams là một trong những chương huy hoàng nhất lịch sử quần vợt, với 23 danh hiệu Grand Slam, thành tích giúp cô trở thành một trong những tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại.

Sau khi giã từ sự nghiệp vào năm 2022, Serena chuyển hướng sang kinh doanh, thời trang và chăm sóc gia đình. Cô kết hôn với doanh nhân công nghệ Alexis Ohanian và hiện có hai con.

Dù không còn thi đấu, sức ảnh hưởng của Serena vẫn chưa bao giờ suy giảm. Mỗi lần xuất hiện, từ thảm đỏ đến mạng xã hội, cô đều tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ.

Cơn “mưa lời khen” từ người hâm mộ

Loạt ảnh mới nhất nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt tương tác. Người hâm mộ không tiếc lời ca ngợi:

“Bạn thật sự truyền cảm hứng, cả trong và ngoài sân đấu”.

“Quá đẹp và tự tin!”.

“Một biểu tượng thực sự của sức mạnh và vẻ đẹp”.

Ở tuổi 44, Serena Williams khiến công chúng ngưỡng mộ bởi ngoại hình trẻ trung và tinh thần tích cực và hành trình không ngừng hoàn thiện bản thân.

Cô không còn là tay vợt trên sân đấu, nhưng vẫn là “nhà vô địch mới” trong cuộc sống, nơi vẻ đẹp, bản lĩnh và sự tự tin tiếp tục tỏa sáng theo cách rất riêng.

Những hình ảnh đẹp về cựu tay vợt 44 tuổi