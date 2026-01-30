MU nâng cấp "hỏa lực" cánh trái, AC Milan bật đèn xanh bán Leao 85 triệu euro

AC Milan sẵn sàng bán Leao

MU đã từ bỏ sơ đồ 3-4-2-1 không thành công dưới thời Ruben Amorim, khi HLV tạm quyền Michael Carrick triển khai hiệu quả hệ thống 4-2-3-1. Carrick đặt niềm tin trở lại vào tiền vệ trung tâm Kobbie Mainoo, người từng bị Amorim đẩy lên ghế dự bị, đồng thời giúp Bruno Fernandes tái bùng nổ trong vai trò số 10.

Rafael Leao là một trong các mục tiêu đang được MU cân nhắc để nâng cấp vị trí tiền đạo cánh trái

Ở hành lang trái, Patrick Dorgu vốn đá “wing back (hậu vệ cánh tấn công)” dưới thời Amorim nhưng đã được Carrick kéo lên chơi như một tiền đạo cánh trái. Cầu thủ này vừa ghi bàn thắng đẹp mắt trong chiến thắng ấn tượng 3-2 của MU ngay trên sân Arsenal cuối tuần qua.

Dù Dorgu đang đạt phong độ cao, phóng viên theo dõi MU của tờ Daily Mail (Anh) là Nathan Salt tiết lộ rằng ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” vẫn đang theo dõi sát sao thị trường tiền đạo cánh trái trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè mở cửa.

Theo tờ Daily Mail, MU nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì hàng thủ 4 người bất kể tương lai của Carrick ra sao, khiến nhu cầu bổ sung một cầu thủ chạy cánh trái đẳng cấp trở nên cấp thiết hơn.

Tờ báo Anh cũng cho biết AC Milan sẵn sàng bán Rafael Leao nếu nhận được mức giá phù hợp. Trước đó, mức phí của ngôi sao người Bồ Đào Nha được định giá khoảng 80-85 triệu euro (tương đương 69,5-74 triệu bảng) trong bối cảnh Arsenal cũng quan tâm.

Leao đã chứng minh đẳng cấp tại AC Milan với thống kê 78 bàn thắng và 65 kiến tạo sau 278 lần ra sân. Trang Goal từng gọi anh là một “siêu sao”, trong khi Zlatan Ibrahimovic ca ngợi Leao là tiền đạo “ma thuật” và là “một trong những cầu thủ hay nhất thế giới”.

Dù vậy, việc bán Leao có thể giúp AC Milan tăng mạnh ngân sách chuyển nhượng, qua đó tạo điều kiện để đội bóng tái thiết lực lượng trong mùa hè.

MU săn lùng tiền đạo cánh trái

Ngoài Leao, tờ Daily Mail cũng đề cập Iliman Ndiaye nằm trong danh sách mục tiêu của MU. Thông tin này xuất hiện sau khi TEAMtalk tiết lộ rằng đội chủ sân Old Trafford dự kiến sẽ đưa Ndiaye vào danh sách theo dõi, khi họ bị thuyết phục bởi những màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ này tại Everton.

Cũng theo tờ Daily Mail, tài năng trẻ của Chelsea là Tyrique George có thể trở thành phương án khác tại Premier League dành cho MU. George từng được liên hệ mạnh mẽ với Fulham và Roma vào mùa hè năm ngoái, nhưng rốt cuộc không thương vụ nào thành hiện thực.

Cầu thủ 19 tuổi được cho là chưa được đánh giá đúng mức tại Stamford Bridge khi mới chỉ ra sân 11 lần ở mùa giải năm nay. Trước đó, Chelsea từng sẵn sàng bán George cho Fulham với giá 22 triệu bảng (khoảng 25 triệu euro), song vẫn chưa rõ liệu họ có để MU mua với mức phí tương tự hay không.

Bên cạnh đó, Yan Diomande của Leipzig cũng nằm trong tầm ngắm của đội chủ sân Old Trafford. Thậm chí, các nguồn tin từng tiết lộ với TEAMtalk vào ngày 31/12 rằng MU đã liên hệ với đại diện của Diomande để bày tỏ sự quan tâm.

Tuy nhiên, Leipzig không muốn mất Diomande quá sớm trong sự nghiệp. Vì vậy, đội bóng Đức sẽ yêu cầu mức phí tối thiểu 100 triệu euro (khoảng 87 triệu bảng) nếu bán cầu thủ 19 tuổi vào mùa hè, thậm chí có thể lên tới 120 triệu euro (khoảng 104 triệu bảng).