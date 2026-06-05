Trực tiếp chuyển nhượng 5/6: MU nhắm sao Ngoại hạng Anh thay Luke Shaw
Cập nhật các thương vụ chuyển nhượng mùa hè 2026 đáng chú ý trong ngày 5/6.
Theo nguồn tin từ The Sun (Anh), MU đang đưa hậu vệ trẻ Lewis Hall vào tầm ngắm như phương án thay thế lâu dài cho Luke Shaw ở vị trí hậu vệ trái.
Ngôi sao trẻ của Newcastle đã gây ấn tượng mạnh nhờ những màn trình diễn ổn định cùng khả năng thi đấu đa năng. Điều đó giúp Hall trở thành một trong những mục tiêu nổi bật khi MU lên kế hoạch nâng cấp hành lang cánh trái trước mùa giải mới.
Ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” ngày càng lo ngại về tình trạng thể lực và tiền sử chấn thương của Luke Shaw, khiến đội chủ sân Old Trafford buộc phải tìm kiếm một giải pháp dài hạn cho vị trí này. Trong bối cảnh đó, Lewis Hall được đánh giá là sự lựa chọn phù hợp với định hướng xây dựng đội hình hiện tại.
Man City vẫn chưa từ bỏ tham vọng chiêu mộ Elliot Anderson, bất chấp việc đề nghị ban đầu dành cho tiền vệ của Nottingham Forest đã bị từ chối. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cho biết đội chủ sân Etihad dự kiến sẽ sớm gửi tới đối tác một lời đề nghị mới với mức phí hấp dẫn hơn trong những ngày tới.
Tuy nhiên, Nottingham Forest vẫn giữ lập trường rất cứng rắn. Đội chủ sân City Ground được cho là chỉ cân nhắc đàm phán nếu nhận được mức giá vào khoảng 100 triệu bảng. Ban lãnh đạo Nottingham Forest đang lấy thương vụ Declan Rice chuyển từ West Ham sang Arsenal với giá 105 triệu bảng làm cơ sở định giá cho Anderson.
Về phía Man City, họ đánh giá Anderson là mẫu tiền vệ lý tưởng để làm mới tuyến giữa sau khi để mất chức vô địch Premier League vào tay Arsenal mùa giải vừa qua. Man City đặc biệt muốn đẩy nhanh tiến độ đàm phán khi Anderson nhiều khả năng sẽ đóng vai trò quan trọng trong màu áo tuyển Anh tại World Cup sắp tới.
Theo tiết lộ từ chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Real Madrid đánh giá Josko Gvardiol là mẫu trung vệ lý tưởng để bổ sung cho đội hình trong giai đoạn tới. Dù đang tiến rất gần đến việc hoàn tất thương vụ Ibrahima Konate, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vẫn muốn chiêu mộ thêm ít nhất một trung vệ đẳng cấp nữa. Và Gvardiol chính là cái tên nổi bật nhất trong danh sách ưu tiên của họ.
Tuyển thủ Croatia sở hữu nhiều yếu tố mà Real Madrid tìm kiếm là kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, độ tuổi còn trẻ và đặc biệt là khả năng thi đấu linh hoạt ở cả vị trí trung vệ lẫn hậu vệ trái. Sự đa năng này khiến Gvardiol trở thành lựa chọn cực kỳ hấp dẫn đối với đội chủ sân Santiago Bernabeu.
Tuy nhiên, Fabrizio Romano cũng nhấn mạnh rằng việc đưa Gvardiol rời Etihad sẽ là nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Dù sự ra đi của Pep Guardiola có thể kéo theo những biến động lớn về nhân sự tại Man City, Gvardiol vẫn còn 2 năm hợp đồng với đội bóng nửa xanh thành Manchester. Quan trọng hơn, Man City không hề có ý định bán tuyển thủ Croatia.
Theo thông tin từ Sky Sports, Liverpool đã liên hệ với Leipzig để tìm hiểu khả năng thực hiện thương vụ chiêu mộ cầu thủ chạy cánh Yan Diomande. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, đội chủ sân Anfield vẫn chưa gửi bất kỳ lời đề nghị chính thức nào.
Trước đó, nhiều nguồn tin cho biết Diomande cũng đang nhận được sự chú ý từ một số CLB tại Premier League, trong đó có cả MU và Man City. Điều này đồng nghĩa Liverpool có thể phải đối mặt với sự cạnh tranh đáng kể nếu quyết định đẩy mạnh thương vụ trong thời gian tới.
Không chỉ các đội bóng Anh theo dõi sát sao Diomande, Sky Đức từng tiết lộ hồi tháng 4 rằng Bayern Munich và PSG cũng đang cân nhắc chiêu mộ tuyển thủ Bờ Biển Ngà. Tuy nhiên, Leipzig vẫn mong muốn giữ chân một trong những tài năng triển vọng nhất của mình và đang nỗ lực thuyết phục Diomande ký vào bản hợp đồng mới.
Arsenal vừa nhận được tín hiệu tích cực trong nỗ lực chiêu mộ tiền đạo trẻ Junior Kroupi của Bournemouth trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Theo các nguồn tin từ Pháp, PSG hiện không có kế hoạch theo đuổi Kroupi, cầu thủ được định giá lên tới 100 triệu bảng.
Thông tin trên được xem là cú hích lớn dành cho Arsenal, bởi PSG từng được đánh giá là một trong những đối thủ cạnh tranh đáng gờm nhất trong cuộc đua giành chữ ký của chân sút 19 tuổi. Việc đội bóng thủ đô nước Pháp rút lui có thể mở ra cơ hội thuận lợi hơn để Arsenal xúc tiến thương vụ.
Man City không giấu được sự bức xúc trước thông tin ứng viên Chủ tịch Real Madrid tuyên bố có thể chiêu mộ thành công Erling Haaland.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-05/06/2026 01:38 AM (GMT+7)