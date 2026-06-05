Trực tiếp chuyển nhượng 5/6: MU nhắm sao Ngoại hạng Anh thay Luke Shaw

MU nhắm sao Ngoại hạng Anh thay Luke Shaw

Theo nguồn tin từ The Sun (Anh), MU đang đưa hậu vệ trẻ Lewis Hall vào tầm ngắm như phương án thay thế lâu dài cho Luke Shaw ở vị trí hậu vệ trái.

Ngôi sao trẻ của Newcastle đã gây ấn tượng mạnh nhờ những màn trình diễn ổn định cùng khả năng thi đấu đa năng. Điều đó giúp Hall trở thành một trong những mục tiêu nổi bật khi MU lên kế hoạch nâng cấp hành lang cánh trái trước mùa giải mới.

Ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” ngày càng lo ngại về tình trạng thể lực và tiền sử chấn thương của Luke Shaw, khiến đội chủ sân Old Trafford buộc phải tìm kiếm một giải pháp dài hạn cho vị trí này. Trong bối cảnh đó, Lewis Hall được đánh giá là sự lựa chọn phù hợp với định hướng xây dựng đội hình hiện tại.