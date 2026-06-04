MU chiêu mộ Ederson: Bản nâng cấp của Ugarte, đối tác lý tưởng cho Mainoo

Người kế nhiệm Casemiro

MU đã đạt thỏa thuận với Atalanta để chiêu mộ tiền vệ Ederson, qua đó hoàn tất bản hợp đồng đầu tiên nhằm chuẩn bị cho mùa giải 2026/27. Tiền vệ người Brazil đã được liên hệ với sân Old Trafford trong gần một năm qua, khi ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” xác định tăng cường tuyến giữa là ưu tiên hàng đầu trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này.

Theo The Athletic, MU sẽ trả cho Atalanta khoản phí cố định 35 triệu bảng Anh, kèm theo 4 triệu bảng tiền phụ phí dựa trên thành tích và các điều khoản bổ sung.

Thương vụ dự kiến sẽ được hoàn tất vào đầu tháng 7 sau khi Ederson vượt qua cuộc kiểm tra y tế và ký vào bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2030. Thỏa thuận cũng bao gồm tùy chọn gia hạn thêm 1 năm.

Việc chiêu mộ Ederson diễn ra trong bối cảnh Casemiro chuẩn bị rời Old Trafford trong mùa hè này. MU vì thế đã nhanh chóng tìm được phương án thay thế khi đưa về một trong những tiền vệ trung tâm được đánh giá cao nhất Serie A trong những mùa giải gần đây.

Ederson sẽ phù hợp với MU như thế nào?

Trên lý thuyết, Ederson có thể ngay lập tức kết hợp cùng Kobbie Mainoo ở trung tâm hàng tiền vệ MU, thay thế khoảng trống mà người đồng hương Casemiro để lại sau khi chia tay Old Trafford.

Kể từ khi gia nhập Atalanta vào năm 2022, tiền vệ người Brazil đã có 180 lần ra sân cho đội bóng Serie A và phát triển thành một trong những tiền vệ box-to-box (tiền vệ con thoi) hàng đầu giải đấu cao nhất Italia. Tuy nhiên, vai trò phù hợp nhất với Ederson không hẳn là một cầu thủ thường xuyên xâm nhập vòng cấm hay tham gia trực tiếp vào các tình huống ghi bàn.

Điểm mạnh lớn nhất của cầu thủ 26 tuổi nằm ở khả năng làm chủ khu vực trung tuyến, tranh chấp tay đôi, thu hồi bóng và tạo nền tảng để những đồng đội thiên về sáng tạo có thể phát huy tối đa khả năng tấn công. Đây cũng chính là vai trò mà Casemiro từng đảm nhiệm trong những năm tháng đỉnh cao của mình.

Dù sở hữu Casemiro trong đội hình những mùa giải gần đây, MU vẫn thiếu một mẫu tiền vệ có khả năng duy trì cường độ hoạt động cao, bao quát không gian rộng và đảm bảo sự cân bằng trong lối chơi. Điều đó càng trở nên quan trọng khi “Quỷ đỏ” chuẩn bị trở lại Champions League sau một mùa giải không tham dự đấu trường châu Âu.

Sự xuất hiện của Ederson vì thế không chỉ giúp nâng cấp đội hình chính mà còn mang lại chiều sâu cần thiết cho tuyến giữa, yếu tố đặc biệt quan trọng khi MU phải chinh chiến trên nhiều mặt trận trong mùa giải tới.

Bên cạnh Ederson, đội chủ sân Old Trafford được cho là vẫn đang tìm kiếm thêm những phương án tăng cường hàng tiền vệ. Adam Wharton hiện nổi lên như một trong những mục tiêu hàng đầu trong kế hoạch mua sắm của đội chủ sân Old Trafford.

Dẫu vậy, việc hoàn tất thương vụ Ederson vẫn được xem là thành công lớn của MU. Sau nhiều năm theo dõi tiền vệ người Brazil, “Quỷ đỏ” cuối cùng đã đưa được anh về Old Trafford với mức phí được đánh giá là khá hợp lý so với chất lượng chuyên môn mà anh sở hữu.

Hợp đồng của Ederson với Atalanta chỉ còn thời hạn đến mùa hè năm 2027 cũng là yếu tố quan trọng giúp MU đạt được thỏa thuận với mức giá mềm hơn.

Ngay cả khi MU tiếp tục bổ sung thêm nhân sự trong thời gian tới, Ederson vẫn được kỳ vọng sẽ ngay lập tức nâng tầm tuyến giữa của đội bóng nửa đỏ thành Manchester. Với kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao tại Serie A cùng bộ kỹ năng toàn diện ở khu vực trung tâm, tiền vệ người Brazil được đánh giá đủ khả năng tiếp nối tiêu chuẩn mà Casemiro từng thiết lập tại Old Trafford.