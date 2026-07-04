Trực tiếp tennis Giron - Zverev: Khó cản nhà vô địch Roland Garros (Wimbledon)

Zverev đang có phong độ tuyệt vời

Zverev đang từng bước khẳng định vị thế ứng viên vô địch tại Wimbledon 2026 bằng phong độ cực kỳ ổn định. Sau chức vô địch Roland Garros hồi đầu mùa, tay vợt số 3 thế giới tiếp tục duy trì trạng thái thăng hoa khi tiến vào vòng ba mà mới chỉ thua đúng 1 set.

Ở vòng hai, Zverev trình diễn thứ tennis gần như hoàn hảo trước Valentin Royer. Tay vợt người Đức thắng 84% điểm giao bóng một, tung ra hàng loạt cú giao bóng uy lực và chỉ đối mặt duy nhất 1 break point cả trận. Khả năng kiểm soát nhịp độ, điều bóng cuối sân cùng những cú backhand sở trường đang giúp Zverev trở nên cực kỳ nguy hiểm trên mặt sân cỏ năm nay.