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World Cup 2026

Trực tiếp tennis Giron - Zverev: Khó cản nhà vô địch Roland Garros (Wimbledon)

Sự kiện: Trực tiếp + video tennis hôm nay Wimbledon 2026

(Khoảng 20h30, 4/7) Giron chưa phải là chướng ngại vật quá khó đối với Zverev.

  

Trực tiếp tennis Giron - Zverev: Khó cản nhà vô địch Roland Garros (Wimbledon) - 1
Giron
Zverev
Trực tiếp tennis Giron - Zverev: Khó cản nhà vô địch Roland Garros (Wimbledon) - 1
Lịch thi đấu

Zverev đang có phong độ tuyệt vời

Zverev đang từng bước khẳng định vị thế ứng viên vô địch tại Wimbledon 2026 bằng phong độ cực kỳ ổn định. Sau chức vô địch Roland Garros hồi đầu mùa, tay vợt số 3 thế giới tiếp tục duy trì trạng thái thăng hoa khi tiến vào vòng ba mà mới chỉ thua đúng 1 set.

Ở vòng hai, Zverev trình diễn thứ tennis gần như hoàn hảo trước Valentin Royer. Tay vợt người Đức thắng 84% điểm giao bóng một, tung ra hàng loạt cú giao bóng uy lực và chỉ đối mặt duy nhất 1 break point cả trận. Khả năng kiểm soát nhịp độ, điều bóng cuối sân cùng những cú backhand sở trường đang giúp Zverev trở nên cực kỳ nguy hiểm trên mặt sân cỏ năm nay.

Video tennis Sinner - Brooksby: Chiến thắng nhẹ nhàng 3 set (Wimbledon)
Video tennis Sinner - Brooksby: Chiến thắng nhẹ nhàng 3 set (Wimbledon)

(Jannik Sinner - Jenson Brooksby, vòng 3 đơn nam Wimbledon) Sinner ở phong độ không quá cao vẫn có tấm vé vào vòng 4 không mấy khó khăn.

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Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/07/2026 13:50 PM (GMT+7)
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