Trực tiếp chuyển nhượng 4/7: Chelsea săn đón 2 sao Real Madrid nếu mất Enzo Fernandez

Xhaka ở lại Sunderland, không sang Chelsea

Sky Sports cho biết các cuộc nói chuyện giữa Sunderland với Chelsea đã không đi tới đâu và tiền vệ kỳ cựu Granit Xhaka cũng đã tái cam kết tương lai của anh với đội chủ sân Ánh Sáng. Mặc dù Xhaka bị hấp dẫn bởi cơ hội làm việc với HLV Xabi Alonso, nhưng anh quyết định ở lại Sunderland để có cơ hội được đá cúp châu Âu cùng “Mèo đen”.