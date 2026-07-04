Trực tiếp chuyển nhượng 4/7: Chelsea săn đón 2 sao Real Madrid nếu mất Enzo Fernandez
Tổng hợp các tin tức chuyển nhượng đáng chú ý của thị trường hè 2026.
Theo tin từ báo chí Anh, Chelsea đã sẵn sàng cho khả năng Enzo Fernandez gây áp lực để được chuyển sang Real Madrid. Họ sẽ thay vào đó thay anh bằng cách tiếp cận chính 2 cầu thủ của Real là Aurelien Tchouameni và Arda Guler, với lời thuyết phục rằng Enzo đe dọa vị trí của họ và sang Chelsea sẽ bảo đảm cho 2 cầu thủ này cơ hội đá chính.
Sky Sports cho biết các cuộc nói chuyện giữa Sunderland với Chelsea đã không đi tới đâu và tiền vệ kỳ cựu Granit Xhaka cũng đã tái cam kết tương lai của anh với đội chủ sân Ánh Sáng. Mặc dù Xhaka bị hấp dẫn bởi cơ hội làm việc với HLV Xabi Alonso, nhưng anh quyết định ở lại Sunderland để có cơ hội được đá cúp châu Âu cùng “Mèo đen”.
Hậu vệ trái Nathaniel Brown đã chính thức được công bố là tân binh của Bayern Munich sau khi chuyển tới từ Frankfurt. Brown ký 5 năm với Bayern tới 2031 và mức giá vào khoảng 55 triệu euro. Brown vừa góp mặt trong thành phần ĐT Đức dự World Cup và anh được bầu Cầu thủ hay nhất mùa 2025/26 của Frankfurt khi góp 4 bàn & 4 kiến tạo ở Bundesliga.
CLB Trabzonspor ở giải Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức đón thủ môn Andre Onana trở lại cho mùa 2026/27 dưới dạng cho mượn. Onana vẫn hưởng lương quá cao trong biên chế MU và không đội nào có thể mua đứt, nên Trabzonspor đã quyết định hỏi mượn anh lần nữa. Onana đã bắt tốt ở CLB này mùa qua và giúp họ vô địch Cúp quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ.
CLB Fenerbahce công bố họ đã chính thức đón hậu vệ Nathan Ake dưới dạng tự do. Ake đã rời Man City sau khi hết hợp đồng và sau khi ĐT Hà Lan bị loại ở World Cup 2026, Ake đã đặt bút ký hợp đồng với đại gia của Thổ Nhĩ Kỳ trước khi tập trung tập huấn với CLB mới ở Áo.
Cập nhật các thông tin chuyển nhượng đáng chú ý trong ngày 3/7.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-04/07/2026 00:53 AM (GMT+7)