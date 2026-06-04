MU chính thức công bố thương vụ 38 triệu bảng, Michael Owen thất vọng

MU xác nhận bán đứt Hojlund cho Napoli

Trong thông báo được phát đi, trang chủ MU viết: “Hojlund đã gia nhập Napoli theo bản hợp đồng chuyển nhượng chính thức. Tiền đạo người Đan Mạch đã thi đấu cho đội bóng Italia theo dạng cho mượn ở mùa giải vừa qua, ghi 16 bàn sau 44 trận trên mọi đấu trường. Giờ đây, anh chính thức trở thành cầu thủ của Napoli.

Hojlund chính thức rời MU theo dạng chuyển nhượng vĩnh viễn để gia nhập Napoli

Hojlund, một cổ động viên của MU từ thuở nhỏ, gia nhập CLB từ Atalanta vào mùa hè năm 2023 và ghi tổng cộng 26 bàn thắng sau 95 lần ra sân. Anh là thành viên của đội hình MU giành chức vô địch FA Cup vào tháng 5/2024, khi vào sân từ băng ghế dự bị trong trận chung kết gặp Man City tại Wembley.

Đầu mùa giải 2025/26, Hojlund trở lại Italia theo dạng cho mượn kéo dài một mùa giải, góp công giúp Napoli giành Siêu cúp Italia và cán đích ở vị trí á quân Serie A. Mọi thành viên của CLB đều chúc Hojlund những điều tốt đẹp nhất trong tương lai”.

Thương vụ được kích hoạt tự động sau khi Napoli giành quyền tham dự Champions League mùa giải tới. Theo tờ Daily Mail (Anh), Napoli sẽ trả cho MU 38 triệu bảng. Trước đó, đội bóng Italia đã thanh toán 5,2 triệu bảng để mượn Hojlund trong mùa giải 2025/26. Tổng giá trị của thương vụ vì thế đạt 43,2 triệu bảng.

Hojlund gia nhập MU từ Atalanta vào mùa hè năm 2023 trong thương vụ có tổng giá trị lên tới 72 triệu bảng. Tuy nhiên, anh không thể đáp ứng hoàn toàn kỳ vọng tại Old Trafford dù ghi được 26 bàn thắng sau 95 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Trở lại Serie A khoác áo Napoli, Hojlund nhanh chóng tìm lại phong độ khi ghi 16 bàn thắng và đóng góp 8 pha kiến tạo sau 44 lần ra sân trên mọi đấu trường trong mùa giải vừa qua, góp công giúp đội bóng giành Siêu cúp Italia và cán đích ở vị trí á quân Serie A.

Sự ra đi của Hojlund được cho là không quá bất ngờ khi cơ hội thi đấu của anh bị thu hẹp đáng kể sau khi MU chi 74 triệu bảng để chiêu mộ Benjamin Sesko vào mùa hè năm ngoái.

Đáng chú ý, khoản tiền thu về từ thương vụ này gần như tương đương số tiền mà MU vừa thống nhất với Atalanta để chiêu mộ tiền vệ người Brazil Ederson. Theo các nguồn tin, đội chủ sân Old Trafford đã đạt thỏa thuận trị giá khoảng 38 triệu bảng với đội bóng Serie A và đang tiến gần tới việc hoàn tất thương vụ.

Đối với MU, việc bán đứt Hojlund không chỉ giúp giảm quỹ lương mà còn tạo thêm nguồn tài chính để phục vụ quá trình tái thiết lực lượng dưới thời Michael Carrick trước mùa giải mới.

Michael Owen thất vọng khi MU bán đứt Hojlund

Quyết định bán đứt Hojlund cho Napoli của MU được cho là sẽ khiến cựu tiền đạo Michael Owen thất vọng, bởi ông từng công khai bày tỏ mong muốn chân sút người Đan Mạch được trao thêm cơ hội tại Old Trafford.

Trước khi thương vụ được xác nhận, Owen từng cho rằng MU nên hủy kế hoạch để Hojlund tiếp tục thi đấu ở Italia và đưa anh trở lại làm việc dưới sự dẫn dắt của Carrick.

Phát biểu với Metro, cựu Quả bóng vàng cho rằng những khó khăn của Hojlund tại MU phần lớn xuất phát từ sự vận hành kém hiệu quả của toàn đội, thay vì vấn đề chuyên môn của riêng tiền đạo 23 tuổi.

Owen nói: “Tôi không quan tâm bạn sử dụng ai ở vị trí tiền đạo. Rất khó để đánh giá một chân sút khi cả tập thể không vận hành tốt. Tiền đạo là mắt xích cuối cùng trong hệ thống. Nếu cả chuỗi liên kết bị đứt gãy thì việc đánh giá họ gần như vô nghĩa. Tôi thực sự muốn được thấy Hojlund và xem cậu ấy có thể làm được gì trong đội bóng hiện tại.

“Hojlund từng chơi trong một tập thể Manchester United rệu rã, thiếu sự kết nối và thi đấu không tốt. Ai dám khẳng định cậu ấy không phải là một tiền đạo xuất sắc? Hãy nhìn những gì cậu ấy đang làm tại Italia lúc này. Sesko cũng vậy. Trước đây rất khó để đánh giá cậu ấy, nhưng khi hệ thống vận hành trơn tru, bạn sẽ thấy một phiên bản hoàn toàn khác của cầu thủ đó.

Tôi luôn tự hỏi đã có bao nhiêu tài năng bị lãng phí trong nhiều năm qua. Mọi người thường nói các bản hợp đồng của Manchester United là thất bại và điều đó có thể đúng trong một số trường hợp. Nhưng đôi khi họ không nhận được cơ hội công bằng vì không được cung cấp đủ sự hỗ trợ và dịch vụ cần thiết trên sân”.

Tuy nhiên, những kỳ vọng của Owen sẽ không trở thành hiện thực khi MU đã chính thức bán đứt Hojlund cho Napoli. Sau mùa giải 2025/26 thành công tại Serie A, chân sút người Đan Mạch sẽ tiếp tục gắn bó lâu dài với đội bóng thành Naples, qua đó mở ra cơ hội để tiếp tục phát triển sự nghiệp.