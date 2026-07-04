Sinner tiến hóa mạnh mẽ, Djokovic bật chế độ "quái kiệt sinh tồn" ở Wimbledon

Vòng 3 Wimbledon 2026 chứng kiến hai ứng cử viên nặng ký nhất là Jannik Sinner và Novak Djokovic cùng ghi tên mình vào vòng 4. Đằng sau tấm vé đi tiếp của vị vua đương nhiệm và huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử là hai câu chuyện đối lập hoàn toàn về mặt tư duy: một bên chủ động đập đi xây lại để tiến hóa, một bên nương tựa vào bản năng sinh tồn lão luyện để vượt qua giới hạn tuổi tác.

Sinner thay đổi lối chơi

Sự tiến hóa bắt buộc của Jannik Sinner

Nhìn vào bảng tỷ số, chiến thắng 3 set trắng (6-4, 6-3, 6-4) trước Jenson Brooksby mang lại cảm giác Sinner đang có một hành trình êm ả. Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích dữ liệu tại The Guardian nhanh chóng bóc tách một cuộc cách mạng ngầm trong lối chơi của hạt giống số 1: Sinner đang phá bỏ giới hạn của một ông vua sân cứng để tiến hóa thành một tay vợt toàn diện trên mặt cỏ.

Thay vì chỉ ôm vạch baseline và nhồi bóng nặng như thường lệ, Sinner bất ngờ tung ra thứ vũ khí cổ điển: giao bóng lên lưới (serve-and-volley). Thống kê trận đấu chỉ ra một hiệu suất kinh ngạc: Sinner đạt tỷ lệ 11/11 điểm tuyệt đối khi lên lưới trong set đấu thứ 2. Đây không phải là sự ngẫu hứng, đó là tư duy bắt buộc. Sinner hiểu rằng trên mặt cỏ London, nếu chơi quá dễ đoán, anh sẽ tự biến mình thành bia bắn cho các đối thủ. Chiến thắng giúp anh thiết lập kỷ lục 95 trận thắng Grand Slam nhiều nhất lịch sử quần vợt Italy, đồng thời nối dài mạch 10 trận thắng liên tiếp tại Wimbledon.

Bản năng "quái kiệt sinh tồn" của Novak Djokovic

Trái ngược với sự thanh thoát của đàn em, Novak Djokovic phải bước vào một trận chiến hao tổn tâm sức trước Arthur Rinderknech. Ở tuổi 39, Nole lộ rõ những dấu hiệu suy giảm thể chất. Anh chấp nhận "buông" hoàn toàn trong set 3 để thua đậm 1-6 nhằm phân phối sức.

Nhưng khi trận đấu kéo vào loạt tie-break cân não ở set 4, Djokovic ngay lập tức bật chế độ "quái kiệt". Anh bóp nghẹt sự hưng phấn của tay vợt người Pháp bằng những loạt bền chuẩn xác đến từng centimet để kết thúc trận đấu với các tỷ số 7-5, 6-4, 1-6, 7-6(4).

Vượt qua Rinderknech, Djokovic chính thức cán mốc 105 trận thắng tại Wimbledon, san bằng kỷ lục vô tiền khoáng hậu của Roger Federer tại giải đấu này. Đó là đỉnh cao của bản năng sinh tồn, thắng bằng cái đầu lạnh khi đôi chân đã mỏi.

Djokovic học cách "buông" để tiến sâu

Lằn ranh tâm lý và hành động lạ hướng về khán đài

Tennis đỉnh cao luôn là một cuộc chiến cô độc. Sinner dù thắng trắng nhưng thực tế đã trải qua những giây phút chệch choạc tâm lý dữ dội ở set 3. Anh đánh hỏng tổng cộng tới 27 lỗi và bất ngờ bị bẻ game giao bóng quyết định khi đang dẫn trước 5-3.

Sau khi cứu các match-point nghẹt thở để khép lại trận đấu, nhà đương kim vô địch đã có hành động hiếm thấy: khum tay đặt lên tai hướng về phía khán đài Court One. Một Sinner vốn lạnh lùng, nay phải tìm kiếm sự giải tỏa áp lực từ đám đông. Áp lực của vị trí số 1 thế giới, cộng với vết rách rớm máu trên đôi giày Nike từ vòng 1 đang đè nặng lên vai chàng trai 24 tuổi. Sinner thừa nhận trên ATP Tour: "Bạn không thể vô địch giải đấu ngay tuần đầu tiên, bạn chỉ có thể tự đánh mất nó thôi".

Ngược lại, Djokovic đối diện với áp lực theo cách biến nó thành năng lượng. Sự kiên cường của một người đã quá quen đối đầu với đám đông khán giả là thứ Sinner vẫn đang phải học hỏi từ đàn anh.

Nhánh đấu mở toang đường xưng vương Wimbledon năm nay đang chứng kiến một kịch bản nghiêng ngả khi các hạt giống tự níu chân nhau. Cú sốc lớn nhất gọi tên Jan-Lennard Struff khi tay vợt người Đức quật ngã hạt giống số 8 Daniil Medvedev sau 3 set trắng (7-6, 7-6, 7-5). Sự rời đi sớm của Medvedev khiến nhánh đấu của Sinner trở nên thênh thang hơn bao giờ hết. Đối thủ tiếp theo của Sinner ở vòng 4 không còn là một "ông kẹ" châu Âu, mà lại là hiện tượng Shintaro Mochizuki, tay vợt Nhật Bản xuất sắc đi lên từ vòng loại. Việc các chướng ngại vật lớn tự động bị quét sạch là cơ hội vàng để Sinner "bảo trì thể lực", tích lũy năng lượng tối đa cho trận bán kết trong mơ với chính Novak Djokovic ở những ngày cuối giải.