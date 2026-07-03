Tottenham sắp chạm mốc 350 triệu bảng chuyển nhượng: Sau Tonali là mua thần đồng nước Pháp

Đầu tư mạnh mẽ

Sau khi thoát rớt hạng một cách vất vả cuối mùa giải trước, Tottenham đang tiến hành cải tổ mạnh mẽ. Dù vậy ít ai nghĩ rằng họ lại đang vung tiền hết sức phóng tay vào lúc này, khi ngay cả các CLB ở vị thế vững hơn cũng không thắng được họ trong cuộc đua săn cầu thủ, trái ngược hình ảnh chi tiêu dè sẻn của họ những năm trước.

Tottenham đang bổ sung cầu thủ rất phóng tay ở mọi tuyến

Martin Dubravka (thủ môn), Marco Senesi (trung vệ), Andy Robertson (hậu vệ trái), Jan Paul van Hecke (trung vệ) và Mateus Fernandes (tiền vệ trung tâm) đã được chiêu mộ trong kỳ chuyển nhượng hiện tại. Thêm vào đó, Tottenham cũng đã đạt được thỏa thuận trị giá lên đến 100 triệu bảng Anh để chiêu mộ tiền vệ trung tâm Sandro Tonali từ Newcastle.

80 triệu bảng cho hiện tượng người Pháp

Mới đây thêm một mục tiêu nữa lộ diện cho Spurs, lần này là trên hàng công. Tiền đạo Eli Junior Kroupi của Bournemouth rất được HLV Roberto De Zerbi ưa thích và dù Spurs phải cạnh tranh với Arsenal và Paris Saint-Germain, Tottenham rất sẵn sàng đối đầu các đại gia này để chào mời chân sút trẻ người Pháp.

Kroupi sẽ là sự bổ sung Tottenham nhắm đến cho hành lang trái của hàng công. Anh vừa có mùa giải ấn tượng ở Bournemouth, ghi 13 bàn trong 33 trận để trở thành cầu thủ tuổi teen lập kỷ lục ghi nhiều bàn nhất trong mùa đầu tiên đá tại Premier League.

Kroupi đã để lại ấn tượng mạnh ngay trong mùa đầu đá ở Premier League

Việc chiêu mộ ngôi sao của Bournemouth sẽ không hề rẻ, và cuộc đua giành chữ ký của anh cũng không hề dễ dàng. Bournemouth đã đặt mức giá ít nhất 80 triệu bảng cho cầu thủ 20 tuổi này, trong khi Arsenal và PSG đều có mức độ quan tâm nhất định cho tuyển thủ U21 Pháp. Kroupi còn hợp đồng tới tận 2030 nên Bournemouth có điều kiện làm giá.

Chưa dừng cơn cuồng mua sắm

Kroupi không phải mục tiêu duy nhất cho hàng công Tottenham, thậm chí cũng không phải tiền đạo cánh trái duy nhất Spurs theo dõi. Rafael Leao của AC Milan và Savinho của Man City cũng nằm trong danh sách mục tiêu của CLB cho vị trí đá dạt trái, và đội bóng Bắc London cũng đang tìm thêm 1 trung phong để cạnh tranh với Richarlison và Dominic Solanke, trong đó Richarlison nhiều khả năng sẽ bị bán.

Nếu Spurs chiêu mộ được Kroupi cùng với những mục tiêu hàng đầu khác, tổng chi tiêu mùa hè của câu lạc bộ có thể tăng vọt lên mức kỷ lục 350 triệu bảng. Điều này sẽ đánh dấu một trong những kỳ chuyển nhượng đắt đỏ nhất trong lịch sử Premier League, và cũng cho thấy “Gà trống” đang trỗi dậy mạnh mẽ dựa trên tham vọng của HLV De Zerbi.