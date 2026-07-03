Trực tiếp chuyển nhượng 3/7: Mourinho thanh lọc Real, Camavinga đàm phán với Man City
Cập nhật các thông tin chuyển nhượng đáng chú ý trong ngày 3/7.
Tờ Marca cho biết tiền vệ Eduardo Camavinga đã có các cuộc đàm phán với Manchester City. Cầu thủ 23 tuổi được định giá khoảng 60 triệu euro trong bối cảnh Real Madrid tiến hành tái thiết đội hình dưới thời HLV Jose Mourinho.
Sau khi chuẩn bị hoàn tất thương vụ trị giá 116 triệu bảng dành cho Elliot Anderson, Man City vẫn muốn bổ sung thêm một tiền vệ chất lượng. Trước đó, Sandro Tonali từng được liên hệ nhưng nhiều khả năng sẽ gia nhập Tottenham, còn tài năng trẻ Ayyoub Bouaddi của Lille vẫn nằm trong tầm ngắm của đội chủ sân Etihad.
Theo Gazzetta dello Sport, AC Milan đang cân nhắc chiêu mộ trung vệ Virgil van Dijk trong kỳ chuyển nhượng hè. Ngôi sao người Hà Lan, 34 tuổi, chỉ còn một năm hợp đồng tại Anfield và tiếp tục xuất hiện trong các tin đồn rời CLB.
Ban lãnh đạo Milan đã bắt đầu đánh giá tính khả thi của thương vụ, song đây được xem là nhiệm vụ không hề đơn giản. Mức lương cao của Van Dijk cùng khả năng Liverpool không muốn bán trụ cột là những rào cản lớn khiến thương vụ trở nên phức tạp.
Tottenham tiếp tục khuấy động thị trường chuyển nhượng khi đưa tiền đạo Junior Kroupi của Bournemouth lên đầu danh sách mục tiêu. Theo The Independent, “Spurs” sẽ phải chi hơn 80 triệu bảng để vượt qua sự cạnh tranh từ Arsenal và PSG nhằm sở hữu chân sút 20 tuổi.
Bên cạnh đó, đội bóng Bắc London cũng cân nhắc chiêu mộ Rafael Leao của AC Milan cho hành lang trái. Trong khi đó, Daily Mail tiết lộ Cody Gakpo (Liverpool) và Savinho (Manchester City) cũng nằm trong danh sách những phương án mà Tottenham đang theo đuổi.
Không chỉ tăng cường hàng công, Tottenham còn muốn bổ sung vị trí thủ môn bằng James Trafford của Manchester City. Theo The Independent, thủ thành 23 tuổi nhiều khả năng sẽ rời Etihad chỉ sau một mùa giải, nhất là khi Gianluigi Donnarumma đã xây chắc vị trí bắt chính. Nếu gia nhập “Spurs”, Trafford sẽ cạnh tranh suất số một với tân binh Martin Dubravka và Antonin Kinsky, trong bối cảnh Guglielmo Vicario được cho là sắp chia tay đội bóng.
Theo TEAMtalk, Bournemouth đã thông báo với Arsenal, Liverpool và Manchester United rằng Alex Scott không phải để bán trong kỳ chuyển nhượng hè. Động thái này được đưa ra sau khi Arsenal gửi đề nghị hỏi mua mới dành cho tiền vệ người Anh.
Scott vẫn còn hợp đồng với Bournemouth đến năm 2028 và được xem là nhân tố quan trọng trong kế hoạch dài hạn của đội bóng. Thay vì đàm phán chuyển nhượng, Bournemouth đang nỗ lực thuyết phục cầu thủ 22 tuổi ký hợp đồng mới.
Tottenham có thể sẽ chạm mốc 350 triệu bảng mua sắm trong hè này khi họ nhắm tới một tiền đạo mới nổi của bóng đá trẻ nước Pháp.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-03/07/2026 02:49 AM (GMT+7)