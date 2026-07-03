Trực tiếp chuyển nhượng 3/7: Mourinho thanh lọc Real, Camavinga đàm phán với Man City

Mourinho thanh lọc Real, Camavinga đàm phán với Man City

Tờ Marca cho biết tiền vệ Eduardo Camavinga đã có các cuộc đàm phán với Manchester City. Cầu thủ 23 tuổi được định giá khoảng 60 triệu euro trong bối cảnh Real Madrid tiến hành tái thiết đội hình dưới thời HLV Jose Mourinho.

Sau khi chuẩn bị hoàn tất thương vụ trị giá 116 triệu bảng dành cho Elliot Anderson, Man City vẫn muốn bổ sung thêm một tiền vệ chất lượng. Trước đó, Sandro Tonali từng được liên hệ nhưng nhiều khả năng sẽ gia nhập Tottenham, còn tài năng trẻ Ayyoub Bouaddi của Lille vẫn nằm trong tầm ngắm của đội chủ sân Etihad.