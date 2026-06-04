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Man City kiện Real vì tin đồn chiêu mộ Haaland, lo lắng trước điều khoản bí ẩn

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa hè Real Madrid Manchester City

Man City không giấu được sự bức xúc trước thông tin ứng viên Chủ tịch Real Madrid tuyên bố có thể chiêu mộ thành công Erling Haaland.

   

Man City tính kiện Real Madrid vì tin đồn chiêu mộ Haaland

Man City vừa phát đi thông báo khẳng định các tin đồn về việc Erling Haaland có thể chuyển sang Real Madrid là “không đúng sự thật”.

Trước đó, trong chương trình truyền hình Tây Ban Nha El Hormiguero, ứng viên tranh cử chức chủ tịch Real Madrid, Enrique Riquelme, tuyên bố nếu được bầu, ông sẽ đưa Haaland về Bernabeu. Thậm chí, vị tỷ phú này còn cầm áo Real Madrid in tên Haaland cùng số 9 phía sau và cho biết sẽ đưa cả đồng đội của Haaland tại Man City, Rodri, sang CLB.

Man City kiện Real vì tin đồn chiêu mộ Haaland, lo lắng trước điều khoản bí ẩn - 1

Phản hồi về tuyên bố này, Man City nhấn mạnh: “Các câu chuyện xuất hiện từ Tây Ban Nha về tương lai của Erling Haaland là không đúng sự thật. Không có khả năng điều này xảy ra và cũng không tồn tại bất kỳ điều khoản hợp đồng nào cho phép việc đó. Chúng tôi đang xem xét các biện pháp pháp lý liên quan đến việc sử dụng hình ảnh cầu thủ của chúng tôi trong bối cảnh này".

Điều khoản giúp Haaland rời Man City sớm

Haaland thường được liên hệ với Real Madrid kể từ khi gia nhập Man City vào năm 2022. Tháng 1 năm ngoái, chân sút người Na Uy ký hợp đồng 10 năm, giữ anh ở Etihad tới năm 2034.

Dù vậy, giao kèo giữa đôi bên được cho là vẫn sở hữu một điều khoản giải phóng hợp đồng với mức phí đáng kể, có thể kích hoạt khi hợp đồng trôi qua một nửa chặng đường. Mức phí giải phóng hợp đồng cũng giảm dần theo thời gian hợp đồng (chưa được tiết lộ).

Haaland thực tế từng bóng gió về Real Madrid khi nói: “Madrid ư? Không ai biết tương lai sẽ ra sao". Trên thực tế, anh luôn muốn để ngỏ cánh cửa cho Real Madrid. Theo lời người đại diện Rafaela Pimenta, cô luôn nỗ lực để tiền đạo người Na Uy có quyền kiểm soát tương lai.

"Haaland nắm quyền tự quyết tương lai"

Trong một cuộc phỏng vấn với Diario AS, Rafaela Pimenta cho hay: “Tôi luôn ủng hộ quyền tự do. Đây là quan điểm của tôi. Một trong những ưu tiên của tôi là mang đến cho cầu thủ cái mà tôi gọi là ‘chìa khóa tương lai’. Khi cầu thủ gia nhập CLB, tôi làm mọi cách để chìa khóa đó nằm trong tay họ.

Nếu một ngày họ không chịu được nữa vì không thích nơi đó, lương không đủ, hay vợ muốn sống ở Paris, họ có quyền ra đi. Tôi không thích khi cầu thủ không có quyền quyết định. Người lao động phải được tự do lựa chọn và quyết định cuộc sống của mình. Tôi muốn các cổ động viên nhớ rằng cầu thủ cũng là con người".

Khi được hỏi liệu Haaland thực sự có “chìa khóa tự do”, Pimenta trả lời: “Tôi sẽ nói chung. Trong 25 năm qua, tôi đã tham gia tất cả các hợp đồng của công ty này (trước đây thuộc sở hữu siêu "cò" Mino Raiola). Không một lần nào cầu thủ muốn đi mà không thể đi".

Đối thủ tranh cử chủ tịch Real với Perez tung bằng chứng chiêu mộ thành công Haaland
Đối thủ tranh cử chủ tịch Real với Perez tung bằng chứng chiêu mộ thành công Haaland

Florentino Perez và doanh nhân Riquelme đang có cuộc tranh cử đầy khốc liệt cho vị trí chủ tịch Real Madrid.

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Theo Đỗ Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/06/2026 18:20 PM (GMT+7)
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