Dàn mỹ nhân thể thao nóng bỏng nhất: Từ áo lót triệu bảng đến chuyện tình xa hoa

Thế giới thể thao hiện đại không còn chỉ xoay quanh huy chương hay những kỷ lục khô khan. Trong thời đại mạng xã hội bùng nổ, nhiều nữ VĐV và influencer thể thao đang trở thành những “siêu sao toàn cầu”, nơi nhan sắc, phong cách sống xa hoa và sức hút truyền thông đôi khi còn tạo nên độ phủ lớn hơn cả thành tích thi đấu.

Từ các sân quần vợt Grand Slam, đường băng Olympic cho tới sàn đấu boxing hay pickleball, hàng loạt mỹ nhân thể thao đang khiến hàng triệu người hâm mộ phát cuồng bằng cuộc sống hào nhoáng phía sau ánh đèn sân khấu.

Jutta Leerdam

Jutta Leerdam: “Nữ hoàng tốc độ” và cú quảng bá trị giá triệu bảng

Cái tên nổi bật nhất thời gian qua chắc chắn là Jutta Leerdam. Mỹ nhân trượt băng tốc độ người Hà Lan giành HCV Olympic Milan-Cortina 2026 và còn gây bão toàn cầu với màn quảng bá táo bạo sau chiến thắng.

Khoảnh khắc Leerdam kéo khóa bộ đồ thi đấu để lộ chiếc áo bra thương hiệu thể thao lớn được giới marketing định giá lên tới hơn 1 triệu bảng Anh về hiệu ứng truyền thông. Bộ đồ thi đấu sau đó thậm chí còn được đấu giá với con số khổng lồ.

Ở tuổi 27, Leerdam hiện sở hữu hơn 6,5 triệu người theo dõi trên Instagram và thường xuyên xuất hiện trong những bộ bikini nóng bỏng bên cạnh vị hôn phu nổi tiếng Jake Paul. Cặp đôi trở thành biểu tượng mới của giới thể thao, giải trí Mỹ nhờ cuộc sống xa hoa, siêu xe đắt tiền và những chuyến du lịch sang chảnh phủ kín mạng xã hội.

Alisha Lehmann: “Cầu thủ quyến rũ nhất thế giới”

Nếu bóng đá nam có những siêu sao triệu follower, bóng đá nữ hiện tại cũng sở hữu biểu tượng sắc đẹp đình đám mang tên Alisha Lehmann.

Ngôi sao người Thụy Sĩ nổi tiếng không chỉ bởi chuyên môn trong màu áo Leicester City mà còn nhờ hình ảnh gợi cảm phủ sóng Instagram. Lehmann thường xuyên đăng tải những bộ ảnh bikini nóng bỏng, các chuyến nghỉ dưỡng xa xỉ và đời sống tình cảm được dư luận săn đón.

Sau cuộc chia tay với Douglas Luiz, Lehmann hiện công khai hẹn hò cựu sao truyền hình thực tế Love Island Montel McKenzie. Mỗi bức ảnh cặp đôi đăng tải đều nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt tương tác.

Paige Spiranac và thế giới golf “nóng” hơn bao giờ hết

Trong làng golf, khó ai vượt qua được sức ảnh hưởng của Paige Spiranac.

Từng là golfer đại học, Paige không thành công ở hệ thống chuyên nghiệp nhưng lại mở ra con đường hoàn toàn khác với vai trò influencer thể thao. Mỹ nhân Mỹ hiện sở hữu hơn 4 triệu follower Instagram, thường xuyên xuất hiện trong các bộ ảnh táo bạo mang phong cách golf hiện đại.

Từ sân golf đến thảm đỏ Hollywood, Paige đang xây dựng hình ảnh như một ngôi sao giải trí thực thụ. Cô từng xuất hiện trong phần tiếp theo của phim Happy Gilmore 2 và trở thành một trong những gương mặt thể thao nữ có sức ảnh hưởng thương mại lớn nhất nước Mỹ.

Kayla Simmons: “Nữ thần bóng chuyền” gây sốt với bikini

Trong khi đó, cộng đồng bóng chuyền quốc tế vẫn không ngừng nhắc tới Kayla Simmons, người được mệnh danh là “VĐV bóng chuyền quyến rũ nhất thế giới”.

Kayla Simmons

Cựu VĐV đại học Mỹ hiện chuyển hướng sang lĩnh vực người mẫu và influencer. Instagram của Kayla tràn ngập những bộ ảnh bikini nóng bỏng, các video tập gym giữ dáng cùng cuộc sống du lịch xa hoa khắp thế giới.

Điểm khiến Kayla khác biệt nằm ở hình thể chuẩn VĐV vẫn được duy trì sau khi giải nghệ. Chính điều đó giúp cô giữ được sức hút đặc biệt với cộng đồng thể thao lẫn thời trang.

Từ Sharapova đến Sabalenka: Tennis vẫn là “mỏ vàng”

Làng tennis nữ tiếp tục là nơi sản sinh ra những biểu tượng toàn cầu.

Aryna Sabalenka hiện là số 1 thế giới, sở hữu cuộc sống xa hoa đáng ngưỡng mộ bên bạn trai triệu phú Georgios Frangulis. Các bộ trang phục cá tính và phong cách nổi loạn giúp Sabalenka trở thành “người mẫu” mới của WTA.

Sabalenka

Sharapova

Trong khi đó, huyền thoại Maria Sharapova vẫn duy trì đẳng cấp biểu tượng dù đã giải nghệ. Sau sự nghiệp Grand Slam lẫy lừng, Sharapova chuyển sang kinh doanh và đầu tư, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thời trang, tiệc Oscar hay tuần lễ thời trang danh giá.

Một cái tên khác gây chú ý là Eugenie Bouchard. Từng là hiện tượng Wimbledon, người đẹp Canada giờ chuyển sang thi đấu pickleball chuyên nghiệp và trở thành influencer đình đám với cuộc sống sang chảnh phủ kín Instagram.

Khi thể thao trở thành “showbiz toàn cầu”

Sự bùng nổ của Instagram, TikTok và YouTube đang thay đổi hoàn toàn cách các VĐV xây dựng tên tuổi. Thành tích giờ không còn là yếu tố duy nhất quyết định mức độ nổi tiếng.

Những cái tên như Alica Schmidt, Rachel Stuhlmann hay Clara Fernandez đều đang sở hữu lượng người theo dõi khổng lồ nhờ hình ảnh thời trang, phong cách sống hiện đại và khả năng biến mạng xã hội thành “sân khấu riêng”.

Trong thế giới thể thao mới, các nữ VĐV ngoài thi đấu, họ còn đang trở thành những thương hiệu toàn cầu, những biểu tượng văn hóa đại chúng, nơi mỗi bức ảnh bikini, mỗi video hậu trường hay mỗi lần xuất hiện trên thảm đỏ đều đủ sức tạo nên “cơn bão truyền thông” khắp thế giới.