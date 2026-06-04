MU tăng tốc đàm phán chiêu mộ Fernandes, gửi đề nghị chính thức trong 48 giờ tới

MU gửi đề nghị hỏi mua Fernandes trong 48 giờ tới

Theo nguồn tin từ CaughtOffside, các lãnh đạo cấp cao của MU đã có mặt tại London trong ngày hôm nay để thúc đẩy các cuộc đàm phán liên quan đến thương vụ Fernandes. Động thái bất ngờ này được xem là dấu hiệu cho thấy sự quan tâm của đội chủ sân Old Trafford đã bước sang giai đoạn mới. Thay vì chỉ dừng ở mức theo dõi và thăm dò, MU hiện được cho là đang trực tiếp làm việc với phía West Ham nhằm tìm kiếm tiếng nói chung về tương lai của tiền vệ người Bồ Đào Nha.

Nguồn tin cho biết cả hai CLB đều mong muốn sớm giải quyết dứt điểm vấn đề trong giai đoạn đầu của kỳ chuyển nhượng mùa hè. Cuộc gặp trực tiếp giữa lãnh đạo MU và West Ham tại London được cho là đang tập trung vào việc hoàn thiện cấu trúc thanh toán của thương vụ Fernandes. Nếu những cuộc đàm phán này đạt kết quả tích cực, MU sẽ gửi lời đề nghị chính thức đầu tiên dành cho tiền vệ 21 tuổi trong vòng 48 giờ tới.

Thương vụ được đánh giá là không hề đơn giản khi West Ham vẫn muốn tối đa hóa giá trị của một trong những tài sản quan trọng nhất đội bóng, bất chấp việc vừa phải xuống chơi tại Championship (Hạng 2 của Anh).

Đội bóng thành London chi hơn 40 triệu bảng để chiêu mộ Fernandes từ Southampton vào mùa hè năm ngoái. Tuy nhiên, việc không thể trụ lại Premier League đang tạo áp lực đáng kể lên tình hình tài chính của “Búa tạ”, buộc họ phải cân nhắc các phương án chuyển nhượng trong kỳ mùa hè này.

West Ham hét giá Fernandes

Dẫu vậy, West Ham không có ý định bán rẻ tiền vệ người Bồ Đào Nha. Các cuộc thảo luận nội bộ cho thấy “Búa tạ” đang định giá Fernandes trong khoảng từ 70 đến 80 triệu bảng. Đây là con số cao hơn đáng kể so với mức phí mà MU được cho là sẵn sàng chi trả, đồng nghĩa hai bên vẫn còn khoảng cách lớn cần thu hẹp trên bàn đàm phán.

Không chỉ MU theo đuổi Fernandes. Đội chủ sân Old Trafford còn phải đối mặt với sự cạnh tranh từ nhiều đối thủ lớn tại Premier League.

Liverpool được cho là đã đưa tiền vệ người Bồ Đào Nha vào danh sách mục tiêu chuyển nhượng. Một số nguồn tin cho biết tân HLV Andoni Iraola muốn biến Fernandes thành bản hợp đồng đầu tiên của mình tại Anfield.

Bên cạnh đó, Arsenal cũng đang theo dõi sát sao tình hình của cầu thủ 21 tuổi, trong khi Chelsea được cho là đã bày tỏ sự quan tâm.

Sự góp mặt của hàng loạt ông lớn nước Anh hứa hẹn sẽ khiến cuộc đua giành chữ ký của Fernandes trở nên đặc biệt hấp dẫn trong những tuần tới. Tuy nhiên, MU đang nỗ lực chiếm lợi thế bằng việc đẩy nhanh tiến độ đàm phán và hy vọng có thể chốt được những điều khoản quan trọng trước khi các đối thủ tăng tốc.

MU chưa dừng mua sắm sau thương vụ Ederson

Việc MU tăng tốc theo đuổi Fernandes diễn ra ngay sau khi đội chủ sân Old Trafford hoàn tất thương vụ lớn đầu tiên trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. “Quỷ đỏ” đã chốt thành công bản hợp đồng trị giá 38 triệu bảng để đưa tiền vệ người Brazil Ederson từ Atalanta cập bến Old Trafford. Cầu thủ 26 tuổi đã đồng ý ký hợp đồng có thời hạn 4 năm với MU, trở thành tân binh đầu tiên dưới triều đại của HLV Michael Carrick.

Sự xuất hiện của Ederson được xem là bước khởi đầu cho kế hoạch tái thiết mạnh mẽ tuyến giữa của MU. Đội bóng nửa đỏ thành Manchester đang chuẩn bị cho những thay đổi lớn về nhân sự khi Casemiro ra đi, còn tương lai của Manuel Ugarte cũng đang bị đặt dấu hỏi giữa những tin đồn chuyển nhượng ngày càng gia tăng.

Ban lãnh đạo MU xác định việc làm mới khu trung tuyến là ưu tiên hàng đầu trong mùa hè này. Ederson là mảnh ghép đầu tiên, nhưng chắc chắn không phải cái tên cuối cùng cập bến Old Trafford.

Chính vì vậy, chuyến đi của các quan chức MU tới London để đàm phán về Fernandes được xem là tín hiệu cho thấy kế hoạch mua sắm của “quỷ đỏ” vẫn đang diễn ra hết sức sôi động.

Nếu thương vụ Fernandes thành công, MU sẽ sở hữu thêm một tiền vệ trẻ giàu tiềm năng bên cạnh Ederson, qua đó từng bước hoàn thiện cuộc cải tổ lực lượng nhằm hướng tới mùa giải mới với tham vọng cạnh tranh các danh hiệu lớn.