Lộ diện "danh sách đen" của Mourinho tại Real Madrid, 6 SAO phải cuốn gói

Quyền hành của "Người đặc biệt"

Trong lúc Florentino Perez và Enrique Riquelme đấu đá nhau trong cuộc đua cho ghế chủ tịch Real Madrid, các hoạt động chuẩn bị lực lượng mùa giải mới vẫn được tiến hành bởi Real không có nhiều thời gian trong mùa hè năm nay. World Cup sẽ khiến mọi thứ chậm lại và năm nay họ còn bổ nhiệm HLV trưởng mới, khi Jose Mourinho đã được Perez công bố sẽ là người dẫn dắt đội.

Jose Mourinho

Mourinho thực tế lúc này vẫn chưa đến Bernabeu, ông thậm chí còn chưa dứt ra khỏi hợp đồng với Benfica. Nhưng báo chí Bồ Đào Nha cho biết tuần sau Real Madrid sẽ trả mức phí thanh lý 15 triệu euro để giải phóng bản hợp đồng đó, trong khi Benfica cũng đã chốt xong vụ đưa Marco Silva từ Fulham về thay thế “Người đặc biệt”.

Mourinho có cách nhìn riêng của mình về lực lượng của Real Madrid và CLB lúc này đã sắm quân theo ý ông. Ibrahima Konate đã cam kết gia nhập đội bóng dưới dạng tự do và chỉ còn chờ hợp đồng của anh này hết hạn với Liverpool sau ngày 30/6, trong khi Real Madrid cũng đã trả phí thanh lý khoảng 25 triệu euro cho Inter Milan trước khi tổ chức buổi kiểm tra y tế cho hậu vệ người Hà Lan Denzel Dumfries.

Nhưng có mua tất phải có bán. Mourinho có một số cầu thủ con cưng kết hợp với những cá nhân mà chủ tịch Perez dứt khoát sẽ không cho ra đi dưới bất cứ hình thức nào, những người còn lại do đó có thể phải rời Madrid để được thi đấu. Mới đây báo giới thủ đô TBN tiết lộ đã có 6 cầu thủ lọt vào “danh sách đen”.

"Danh sách đen" của Mourinho

Những người này bao gồm Raul Asencio, Rodrygo, Fran Garcia, Dani Ceballos, Eduardo Camavinga và Franco Mastantuono. Ceballos thì đã dự bị từ lâu nên bị bán không phải điều ngạc nhiên, trong khi Camavinga đã xuống phong độ rõ rệt và Mourinho không hứng thú với việc hồi sinh sự nghiệp của tiền vệ người Pháp này.

Camavinga, Rodrygo, Mastantuono, Fran Garcia, Ceballos và Asencio đều sẽ phải cuốn gói khỏi Real Madrid dưới thời Mourinho

Rodrygo là trường hợp dễ hiểu bởi tiền đạo người Brazil đã bao năm phải đá sai vị trí trong bối cảnh cánh trái của anh bị Vinicius chiếm và 2 mùa qua có thêm Kylian Mbappe góp mặt. Bán Rodrygo dù vậy sẽ không dễ vào lúc này do anh đang chấn thương.

Raul Asencio và Fran Garcia sẽ khó bán được do giá trị thị trường thấp nhưng mức lương cao so với mặt bằng La Liga. Garcia thực ra đã cố tìm cách chuyển về Bournemouth hồi đầu năm để tái ngộ thầy cũ Andoni Iraola nhưng bất thành, còn Asencio nhiều khả năng sẽ bị cho mượn

Trường hợp của Mastantuono là khá thú vị bởi Perez đã bỏ đống tiền mua cầu thủ này mùa hè năm ngoái và có vẻ còn gây áp lực để Xabi Alonso tung ngôi sao trẻ người Argentina ra sân thường xuyên. Dù vậy Mastantuono đã không đáp ứng được nhu cầu chuyên môn, và việc Mourinho không muốn giữ chứng tỏ Perez cho Mourinho rất nhiều quyền tự quyết về vấn đề lực lượng.