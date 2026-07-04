Tennis đỉnh cao Wimbledon: Zverev coi chừng cú sốc, mỹ nhân Philippines chờ làm nên lịch sử

Marcos Giron - Alexander Zverev: Khoảng 19h30, 4/7 (vòng 3 đơn nam Wimbledon)

Zverev đang từng bước khẳng định vị thế ứng viên vô địch tại Wimbledon 2026 bằng phong độ cực kỳ ổn định. Sau chức vô địch Roland Garros hồi đầu mùa, tay vợt số 3 thế giới tiếp tục duy trì trạng thái thăng hoa khi tiến vào vòng ba mà mới chỉ thua đúng 1 set.

Zverev vượt trội so với đối thủ nhưng không có nghĩa anh được phép chủ quan

Ở vòng hai, Zverev trình diễn thứ tennis gần như hoàn hảo trước Valentin Royer. Tay vợt người Đức thắng 84% điểm giao bóng một, tung ra hàng loạt cú giao bóng uy lực và chỉ đối mặt duy nhất 1 break point cả trận. Khả năng kiểm soát nhịp độ, điều bóng cuối sân cùng những cú backhand sở trường đang giúp Zverev trở nên cực kỳ nguy hiểm trên mặt sân cỏ năm nay.

Đối thủ tiếp theo của anh là Giron, tay vợt Mỹ đang có hành trình khá ấn tượng tại Wimbledon. Giron lần lượt vượt qua Corentin Moutet và Quentin Halys mà không thua set nào, cho thấy sự lì lợm và khả năng thích nghi tốt với điều kiện thi đấu tại London.

Điểm mạnh của Giron nằm ở tốc độ di chuyển, khả năng phòng ngự bền bỉ và lối đánh giàu năng lượng. Tuy nhiên, trước một đối thủ sở hữu sức giao bóng và chất lượng điều bóng vượt trội như Zverev, tay vợt người Mỹ nhiều khả năng sẽ phải chịu áp lực rất lớn trong các game cầm giao bóng.

Lịch sử đối đầu cũng đang hoàn toàn nghiêng về phía tay vợt Đức. Zverev thắng cả 4 lần gặp nhau trước đây, trong đó có 2 chiến thắng trên sân cỏ. Đáng chú ý, tại Wimbledon 2024, anh từng đánh bại Giron khá dễ dàng chỉ sau 3 set với tỷ số cách biệt.

Nếu tiếp tục duy trì hiệu suất giao bóng ổn định như hai vòng đầu, Zverev nhiều khả năng sẽ sớm kiểm soát thế trận. Giron đủ khả năng tạo ra vài game giằng co nhờ nền tảng thể lực tốt, nhưng để tạo nên bất ngờ trước một Zverev đang đạt phong độ cao là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn.

Dự đoán kết quả: Zverev thắng 3-0.

Grigor Dimitrov - Matteo Berrettini: Khoảng 17h, 4/7 (vòng 3 đơn nam Wimbledon)

Một trong những cặp đấu đáng xem nhất vòng ba Wimbledon 2026 sẽ gọi tên Dimitrov và Berrettini, hai tay vợt sở hữu lối chơi cực kỳ phù hợp với mặt sân cỏ.

Dimitrov (bên trái) sẽ chơi trận đấu dự kiến căng thẳng với Berrettini (bên phải)

Dimitrov đang cho thấy hình ảnh đầy bản lĩnh tại London năm nay. Tay vợt Bulgaria vừa vượt qua tài năng trẻ Jakub Mensik sau 4 set với màn trình diễn giàu kinh nghiệm và cực kỳ lì lợm. Dù nhiều thời điểm chịu áp lực lớn ở các game cầm giao bóng, Dimitrov vẫn cứu thành công tới 13/15 break point để giành vé đi tiếp.

Khả năng di chuyển linh hoạt, những cú slice biến hóa cùng kỹ năng xử lý trên sân cỏ vốn luôn là điểm mạnh giúp Dimitrov trở nên nguy hiểm tại Wimbledon. Ở tuổi 35, cựu số 3 thế giới vẫn cho thấy cảm giác bóng rất mềm mại cùng khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu đầy khó chịu.

Bên kia lưới, Berrettini cũng đang dần tìm lại phiên bản từng vào chung kết Wimbledon 2021. Tay vợt người Ý vừa đánh bại Arthur Fils sau 4 set bằng thứ vũ khí quen thuộc: giao bóng cực mạnh và những cú forehand uy lực. Anh mới chỉ mất đúng 1 game giao bóng sau hai vòng đầu tiên.

Berrettini luôn được xem là một trong những tay vợt nguy hiểm nhất trên sân cỏ khi đạt thể trạng tốt. Những cú giao bóng tốc độ cao kết hợp khả năng dứt điểm nhanh giúp tay vợt Ý thường xuyên chiếm ưu thế trong các loạt rally ngắn.

Lịch sử đối đầu giữa hai tay vợt hiện đang cân bằng 1-1, nhưng đây sẽ là lần đầu họ gặp nhau trên mặt sân cỏ. Với phong độ hiện tại của cả hai, giới chuyên môn đánh giá đây nhiều khả năng sẽ là trận đấu kéo dài và xuất hiện nhiều loạt tie-break.

Nếu Berrettini duy trì hiệu suất giao bóng ổn định, anh có thể chiếm ưu thế ở những thời điểm quyết định. Tuy nhiên, Dimitrov lại sở hữu kinh nghiệm cùng độ quái rất lớn trên sân cỏ, đủ khả năng khiến trận đấu trở nên cực kỳ giằng co.

Dự đoán kết quả: Berrettini thắng 3-2.

Alexandra Eala - Iga Swiatek: Khoảng 19h, 4/7 (vòng 3 đơn nữ Wimbledon)

Eala đang tạo nên hành trình đầy ấn tượng tại Wimbledon 2026 khi trở thành tay vợt Philippines đầu tiên trong kỷ nguyên Mở vào tới vòng ba giải đấu. Tay vợt 20 tuổi vừa ngược dòng đánh bại Maya Joint và cho thấy khả năng chơi sân cỏ ngày càng tiến bộ.

Eala (bên trái) được kì vọng có thể làm nên chuyện trước nhà đương kim vô địch Swiatek (bên phải)

Tuy nhiên, thử thách phía trước sẽ cực kỳ khó khăn mang tên Iga Swiatek. Tay vợt số 3 thế giới vừa có màn trình diễn áp đảo trước Karolina Pliskova với chiến thắng 6-1, 6-3 và đang dần lấy lại phong độ cao nhất.

Điểm đáng chú ý là Eala từng thắng Swiatek tại Miami 2025 trước khi tay vợt Ba Lan phục thù ở Madrid. Lối đánh giàu tốc độ và khả năng phản công khó chịu của Eala được xem là khá “khắc chế” Swiatek.

Dù vậy, với đẳng cấp cùng sự ổn định vượt trội, Swiatek vẫn được đánh giá cao hơn. Eala đủ sức gây khó khăn, nhưng để tạo bất ngờ thêm một lần nữa là nhiệm vụ không hề dễ dàng.

Dự đoán kết quả: Iga Swiatek thắng 2-1.