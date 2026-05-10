Nàng Kim "siêu vòng 3" là mỹ nhân số 1 làng đua xe, vượt người phụ nữ quyến rũ nhất

Formula 1 không phải cuộc đua tốc độ thông thường. Phía sau những chiếc xe lao đi với vận tốc hơn 300 km/h là một “đường đua” khác, ánh đèn tỏa sáng, thời trang xa xỉ và cuộc cạnh tranh ngầm giữa những nàng WAGs (vợ, bạn gái tay đua) đình đám nhất hành tinh.

Lewis Hamilton và Kardashian là những siêu sao và hiện đang cùng nhau tận hưởng sự nổi tiếng của mình. Theo thống kê số lượng người theo dõi Kardashian là WAG (vợ/bạn gái của tay đua F1) nổi tiếng nhất

Và năm 2026, bảng xếp hạng ấy đã có cái tên đứng trên tất cả: Kim Kardashian.

Không phải Kelly Piquet của Max Verstappen, không phải Magui Corceiro của Lando Norris, càng không phải Yael Shelbia, người từng được truyền thông quốc tế gọi là “người phụ nữ quyến rũ nhất thế giới”. Người thống trị mạng xã hội của làng F1 hiện tại lại là Kim “siêu vòng 3”, bạn gái mới của Lewis Hamilton.

Khi Kim Kardashian bước vào thế giới F1

Chuyện tình giữa Kim Kardashian và Lewis Hamilton từng bị xem như một tin đồn kiểu Hollywood. Nhưng mọi thứ bùng nổ vào đầu năm 2026 khi cả hai bị bắt gặp thân mật trên bãi biển, rồi chính thức “Instagram official” trong chuyến đi Tokyo hồi tháng 4.

Khoảnh khắc Hamilton và Kim xuất hiện cùng nhau khiến cộng đồng F1 gần như phát sốt. Đây là cuộc gặp của hai “đế chế truyền thông”.

Hamilton là tay đua F1 nổi tiếng bậc nhất lịch sử hiện đại, biểu tượng thời trang và hoạt động xã hội toàn cầu. Nhưng ngay cả lượng theo dõi gần 43 triệu trên Instagram của anh vẫn trở nên “bé nhỏ” khi đứng cạnh Kim Kardashian với hơn 347 triệu follower.

Trong thế giới WAG F1, đó là khoảng cách gần như không thể san lấp.

Vượt cả “mỹ nhân đẹp nhất thế giới”

Điều thú vị là Kim đã vượt các nàng WAGs, mà còn bỏ xa cả Yael Shelbia, người mẫu Israel từng được TC Candler và nhiều bảng xếp hạng sắc đẹp ca ngợi là “người phụ nữ đẹp nhất thế giới”.

Yael hiện hẹn hò với Lance Stroll và mới công khai xuất hiện tại Miami Grand Prix 2026. Cô sở hữu vẻ đẹp hoàn hảo kiểu Địa Trung Hải, từng phục vụ trong không quân Israel và là gương mặt được nhiều thương hiệu xa xỉ săn đón.

Nhưng trên Instagram, Yael có khoảng 1,4 triệu follower, con số rất lớn với một người mẫu, nhưng gần như “muối bỏ bể” nếu đặt cạnh sức ảnh hưởng khổng lồ của Kim Kardashian.

Hậu trường paddock (giống như “hậu trường sân khấu” của F1) giờ giống Met Gala hơn đường đua

Miami GP, Monaco GP hay Las Vegas GP giờ đây giống một tuần lễ thời trang pha trộn Hollywood, nơi các tay đua bước xuống xe đua rồi lập tức xuất hiện bên cạnh siêu mẫu, diễn viên và influencer hàng đầu thế giới.

Trong bức tranh ấy, Kim Kardashian xuất hiện như mảnh ghép hoàn hảo.

Cô hiểu cách biến mọi lần xuất hiện thành tiêu điểm. Một ánh nhìn ở garage Ferrari, một bộ bodysuit tại Monaco hay chỉ một story Instagram cũng đủ khiến mạng xã hội bùng nổ.

Nhiều fan F1 thậm chí đùa rằng: “Nếu Kim tới paddock Monaco, camera truyền hình có lẽ sẽ quay cô ấy còn nhiều hơn cuộc đua”.

Những nàng WAG đang biến F1 thành “vũ trụ giải trí”

Sự xuất hiện của Kim Kardashian chỉ là phần nổi của tảng băng.

Hiện tại, F1 sở hữu dàn WAG có sức hút chưa từng có:

- Kelly Piquet, con gái huyền thoại Nelson Piquet và bạn gái Max Verstappen, biểu tượng “quý tộc F1”.

- Magui Corceiro, người mẫu Bồ Đào Nha từng vướng “tam giác tình yêu” với Joao Felix và Pedro Porro trước khi tái hợp Lando Norris.

- Alexandra Saint Mleux bà xã Charles Leclerc, nàng thơ mới của giới thời trang Monaco.

- Lily Muni He golfer LPGA cá tính, vừa đính hôn với Alex Albon.

- Maia Reficco ca sĩ Mỹ - Argentina vừa công khai hẹn hò Franco Colapinto tại Miami.

Nhưng dù paddock có đông mỹ nhân tới đâu, Kim Kardashian vẫn đứng ở tầng cao khác biệt. Cô là thương hiệu toàn cầu.

Lewis Hamilton và “phiên bản Hollywood” của F1

Lewis Hamilton từ lâu đã khác biệt với phần còn lại của F1. Anh bước ra khỏi khuôn mẫu tay đua truyền thống để trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng, dự Met Gala, làm việc với các nhà mốt xa xỉ, sản xuất phim Hollywood và hoạt động vì môi trường, bình đẳng xã hội.

Việc Hamilton hẹn hò Kim Kardashian vì thế lại hợp lý đến bất ngờ. Cả hai đều sống trong thế giới nơi mọi khoảnh khắc đều có thể trở thành tiêu đề toàn cầu. Và có lẽ lần đầu tiên trong lịch sử Formula 1, một nàng WAG còn nổi tiếng hơn cả phần lớn tay đua trên đường đua.

Kim Kardashian đang biến cả paddock thành sân khấu của riêng mình.

Tay đua Carlos Sainz của đội Williams đang hẹn hò với người mẫu Scotland Rebecca Donaldson

George Russell đã hẹn hò với Carmen Montero Mundt từ năm 2020

Bạn gái của Pierre Gasly, Francisca Gomes, sinh ra trong một gia đình có truyền thống đua xe từ cha cô

Alex Albon và Lily đã thông báo họ đính hôn vào đầu năm 2026

Lance Stroll được nhìn thấy nắm tay bạn gái mới Yael tại chặng đua Miami Grand Prix

Franco Colapinto lần đầu tiên được nhìn thấy tay trong tay với bạn gái Maia Reficco tại Miami

Max Verstappen và Kelly Piquet đã trở thành những gương mặt quen thuộc trong làng F1 kể từ khi "kết đôi" cùng nhau vào năm 2020

Lando Norris đã hẹn hò với người đẹp Bồ Đào Nha Magui một cách không thường xuyên

Alexandra Saint Mleux đã kết hôn với Charles Leclerc của đội Ferrari hồi đầu năm nay