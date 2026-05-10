Tennis đỉnh cao Rome Open: Prizmic tiếp đà hưng phấn sau cú sốc hạ Djokovic

Prizmic tiếp đà hưng phấn sau cú sốc hạ Djokovic

Dino Prizmic đã nối dài phong độ ấn tượng bằng chiến thắng trước hạt giống số 31 Ugo Humbert, tiếp nối cú sốc đánh bại Novak Djokovic. Tay vợt 20 tuổi người Croatia tạo nên chiến thắng top 10 đầu tiên trong sự nghiệp vào thứ Sáu và duy trì sự tự tin khi trở lại sân đấu vào Chủ nhật.

Prizmic vượt qua Humbert với tỷ số 6-1, 7-5 để lần đầu tiên giành vé vào vòng bốn tại một giải Masters 1000. Nhà vô địch ba lần ở hệ thống ATP Challenger cũng tăng 11 bậc, vươn lên hạng 68 trên bảng xếp hạng trực tiếp ATP.

Ruud giữ vững thành tích trước Lehecka

Casper Ruud tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng trước Jiri Lehecka với chiến thắng 6-3, 6-4. Tay vợt người Na Uy chưa thua set nào trong ba lần đối đầu với Lehecka tại hệ thống ATP Head2Head. Tuy nhiên, anh đã rơi khỏi top 20 trên bảng xếp hạng ATP sau khi không thể bảo vệ danh hiệu tại Madrid tuần trước.

Ruud có cơ hội trở lại top 20 nếu tiến sâu tại giải đấu ở Rome Masters, nơi anh từng ba lần vào bán kết. Tay vợt 27 tuổi sẽ chạm trán hạt giống số 8 Lorenzo Musetti hoặc Francisco Cerundolo ở vòng tiếp theo.

Alexander Blockx - Alexander Zverev: Khoảng 18h, 10/5 (vòng 3 đơn nam Rome Open)

Từng tạo địa chấn khi vào bán kết Madrid Open 2026, Alexander Blockx đang tiếp tục hành trình thăng hoa trên sân đất nện châu Âu bằng tấm vé vào vòng 3 Rome Masters. Tay vợt người Bỉ vừa ngược dòng hạ Tallon Griekspoor sau ba set và đáng chú ý là không mất break-point nào trong cả trận, thống kê cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong khả năng giao bóng cũng như kiểm soát rally của Blockx.

Tuy nhiên, thử thách lần này còn lớn hơn nhiều khi đối diện bên kia lưới là Alexander Zverev, nhà vô địch Rome các năm 2017 và 2024, đồng thời là một trong những tay vợt chơi sân đất nện ổn định nhất ATP Tour hiện tại. Hạt giống số 3 chưa có màn ra quân hoàn hảo trước Daniel Altmaier khi đôi lúc mất tập trung ở các game giao bóng, nhưng bản lĩnh và đẳng cấp của Zverev vẫn giúp anh khép lại trận đấu trong hai set.

Điểm đáng chú ý là hai tay vợt vừa gặp nhau cách đây đúng một tuần tại bán kết Madrid Open. Khi ấy, Blockx từng gây nhiều khó khăn ở set hai bằng khả năng trả giao bóng và di chuyển cực tốt, trước khi thua 2-6, 5-7. So với thời điểm đó, tay vợt 23 tuổi đang tự tin hơn đáng kể, đặc biệt ở những tình huống cầm giao bóng một. Dẫu vậy, Rome là môi trường khác hoàn toàn Madrid, mặt sân chậm hơn, bóng nảy cao hơn và điều đó thường giúp Zverev phát huy tối đa sức mạnh phòng thủ phản công cùng những cú trái hai tay cực nặng.

Về chuyên môn, Blockx cần duy trì tỷ lệ giao bóng một ở mức cao nếu muốn kéo trận đấu vào thế giằng co. Tay vợt người Bỉ sở hữu khả năng đổi hướng khá linh hoạt nhưng vẫn còn hạn chế ở kinh nghiệm xử lý các thời điểm áp lực lớn. Trong khi đó, Zverev vượt trội ở độ ổn định baseline, khả năng phòng thủ cuối sân lẫn kinh nghiệm thi đấu Masters 1000. Nếu duy trì sự tập trung, tay vợt Đức nhiều khả năng sẽ kiểm soát được nhịp độ bằng các loạt bóng bền trước khi bẻ gãy sức kháng cự của đối thủ.

Dự đoán kết quả: Alexander Zverev thắng 2-0.

Matteo Arnaldi - Rafael Jodar: Khoảng 1h30, 11/5 (vòng 3 đơn nam Rome Open)

Sau chuỗi ngày vật lộn với chấn thương bàn chân phải, Matteo Arnaldi đang tìm lại phiên bản tốt nhất đúng vào thời điểm Rome Masters diễn ra. Tay vợt chủ nhà vừa tạo cú sốc lớn khi ngược dòng đánh bại Alex de Minaur ở vòng hai, qua đó nối dài mạch thắng lên con số bảy sau chức vô địch Challenger tại Cagliari tuần trước.

Đối thủ tiếp theo của Arnaldi là hiện tượng trẻ người Tây Ban Nha Rafael Jodar. Hạt giống số 34 tiếp tục cho thấy sự lì lợm trên sân đất nện khi vượt qua Nuno Borges trong trận ra mắt Rome Open. Jodar, nhận vật được cho là một trong những "truyền nhân Nadal" sở hữu nền tảng di chuyển rất tốt, khả năng phòng ngự bền bỉ cùng lối đánh cuối sân hiện đại, nhưng đây sẽ là lần đầu anh phải chơi trước bầu không khí cực kỳ áp lực tại Foro Italico.

Về chuyên môn, Arnaldi có lợi thế kinh nghiệm và sự hưng phấn từ khán giả nhà, trong khi Jodar nhỉnh hơn ở độ ổn định trong các loạt bóng bền. Với phong độ hiện tại của cả hai, đây nhiều khả năng sẽ là trận đấu giằng co và xuất hiện nhiều game đấu căng thẳng, kịch tính.

Dự đoán kết quả: Rafael Jodar thắng 2-1.

Learner Tien - Alexander Bublik: Khoảng 20h30, 10/5 (vòng 3 đơn nam Rome Open)

Tien tiếp tục cho thấy sự trưởng thành đáng kể trên mặt sân đất nện khi hủy diệt Damir Dzumhur chỉ sau hơn một giờ thi đấu ở vòng trước. Tay vợt trẻ người Mỹ di chuyển cực tốt, trả giao bóng ổn định và đặc biệt nguy hiểm trong các pha đôi công tốc độ cao từ cuối sân.

Tuy nhiên, thử thách lần này hoàn toàn khác khi đối thủ là Bublik, một trong những tay vợt khó lường nhất ATP Tour. Sau chuỗi phong độ thất thường, Bublik vừa có màn trình diễn cực kỳ áp đảo trước Sebastian Baez, gần như không cho đối thủ cơ hội phản kháng. Khi giao bóng đạt trạng thái tốt nhất, tay vợt Kazakhstan có thể kiểm soát hoàn toàn nhịp độ trận đấu bằng những cú serve cực nặng cùng lối đánh biến hóa khó đoán.

Điểm then chốt nằm ở khả năng trả giao bóng của Tien. Tay vợt Mỹ đủ tốc độ để kéo Bublik vào những loạt bóng dài hơi, nhưng kinh nghiệm và độ già dơ trên sân đất nện vẫn là lợi thế lớn cho hạt giống số 11.

Dự đoán kết quả: Alexander Bublik thắng 2-1.

