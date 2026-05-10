Mãn nhãn MMA: "McGregor Việt" giã gạo võ sĩ Philippines, Huy Hoàng thắng knock-out 100%

Tối 9/5 tại Hà Nội, sự kiện LION Championship 31 thực sự biến thành đêm hội của những màn knock-out mãn nhãn và các cuộc đối đầu rực lửa. Tâm điểm của võ đài MMA Việt Nam gọi tên Danh Quốc và Đỗ Huy Hoàng, hai đại diện trẻ tuổi nhưng thi đấu với khí chất của những ngôi sao quốc tế.

Trong khi “McGregor Việt Nam” Danh Quốc tiếp tục khiến khán giả phát cuồng bằng chiến thắng hủy diệt ngay hiệp 1, thì Đỗ Huy Hoàng cũng nối dài thành tích toàn thắng bằng knock-out với màn trình diễn áp đảo trước võ sĩ Philippines. Ở trận đấu muộn nhất, Bàn Văn Hoàng lại để vuột chiến thắng đầy tiếc nuối trước “gã ngông” Châu La sau màn lội ngược dòng nghẹt thở.

“McGregor Việt Nam” Danh Quốc (quần đỏ) thắng thuyết phục võ sĩ Philippines (quần xanh)

“McGregor Việt Nam” Danh Quốc khiến khán giả bùng nổ

Ở trận MMA chuyên nghiệp hạng 60kg, Danh Quốc bước vào lồng đấu với sự tự tin quen thuộc. Và chỉ sau ít phút, biệt danh “Conor McGregor Việt Nam” lại được nhắc đến khắp khán đài.

Đối đầu võ sĩ Philippines Dindo Camansa, Danh Quốc hoàn toàn làm chủ thế trận ngay từ những pha trao đổi đòn đầu tiên. Võ sĩ sinh năm 2004 liên tục tung ra các pha striking (đánh đứng) chính xác với tốc độ cực cao, khiến đối thủ gần như không có thời gian phản ứng.

Sau khi phá vỡ hệ thống phòng thủ bằng các cú đòn tay và đá uy lực, Danh Quốc nhanh chóng đưa trận đấu xuống sàn. Tại đây, anh tung loạt ground-and-pound (vật ngã đối thủ rồi đè len tung đòn - giã gạo) dữ dội khiến Dindo Camansa gục ngã ngay trong hiệp 1.

Chiến thắng này tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những ngôi sao bùng nổ nhất MMA Việt Nam hiện tại. Sở hữu kỹ năng striking hiện đại, Danh Quốc còn gây ấn tượng bằng phong thái thi đấu đầy ngạo nghễ, thường xuyên tái hiện kiểu “billionaire walk” (điệu đi của tỷ phú) nổi tiếng của Conor McGregor hay màn ăn mừng “Siu” của Cristiano Ronaldo.

Đỗ Huy Hoàng thắng knock-out thứ 4 sự nghiệp

Nếu Danh Quốc mang đến sự bùng nổ bằng cá tính mạnh mẽ, thì Đỗ Huy Hoàng lại cho thấy đẳng cấp lạnh lùng và hiệu quả ở trận MMA chuyên nghiệp 56kg.

Huy Hoàng (quần đỏ) tiếp tục đánh nhanh thắng nhanh, tỷ lệ thắng knock-out 100% khi đấu MMA

Đối thủ John Dave Almanza bước vào trận với dòng chữ “striker” sau lưng, nhưng mọi thứ nhanh chóng trở nên vô nghĩa sau những pha va chạm đầu tiên. Huy Hoàng liên tục chiếm ưu thế trong các tình huống đánh đứng, khiến đại diện Philippines buộc phải chuyển sang chiến thuật vật để tìm cơ hội.

Tuy nhiên, nỗ lực đó hoàn toàn không hiệu quả trước khả năng phòng thủ và phản đòn sắc bén của võ sĩ Việt Nam. Sau gần 3 phút kiểm soát hoàn toàn thế trận, Huy Hoàng quyết định tăng tốc bằng chuỗi đòn dồn ép dữ dội, buộc trọng tài phải can thiệp.

Đây đã là chiến thắng knock-out thứ 4 trong sự nghiệp MMA chuyên nghiệp của Huy Hoàng, võ sĩ từng giành HCB tán thủ SEA Games 32 và đang trở thành một trong những gương mặt đáng xem nhất của MMA Việt Nam.

Bàn Văn Hoàng thua tiếc nuối trước “gã ngông” Trung Quốc

Khép lại tâm điểm của đêm đấu là màn so tài hấp dẫn giữa Bàn Văn Hoàng và võ sĩ Trung Quốc Châu La ở hạng 70kg.

"Sói chiến" Văn Hoàng (quần đỏ) chơi có phần áp đảo đối thủ nhưng sơ sẩy vài giây khiến anh phải trả giá trước Châu La (quần xanh)

Ngay hiệp 1, “Sói chiến” Văn Hoàng khiến khán giả phấn khích bằng những pha striking chuẩn xác. Đại diện Việt Nam không chỉ áp đảo ở các tình huống đánh đứng mà còn thể hiện khả năng chống vật và thoát siết cực kỳ hiệu quả.

Tuy nhiên, sự lì lợm của Châu La đã giúp võ sĩ Trung Quốc kéo trận đấu sang hiệp 2. Trong một tình huống quần thảo ở góc sàn, Châu La bất ngờ chuyển ra phía sau và khóa cổ thành công bằng đòn rear-naked choke (siết cổ từ phía sau).

Chiến thắng ngược dòng giúp Châu La có lần thứ hai thắng bằng khóa siết tại LION Championship, còn Bàn Văn Hoàng ngậm ngùi rời lồng đấu dù đã có hiệp mở màn cực kỳ xuất sắc.

Kết quả các trận đấu còn lại tại LION Championship 31 📌 Trận 1 – MMA đánh đứng 65kg: Trần Nhật Long thắng điểm Diệp Thanh Tùng 📌 Trận 2 – MMA đánh đứng 60kg: Nguyễn Thế Linh thắng điểm Trần Khánh Hùng 📌 Trận 3 – MMA đánh đứng 56kg: Vũ Đại Luật thắng điểm Nguyễn Tiến Phát 📌 Trận 4 – MMA chuyên nghiệp 65kg: Lê Thông thắng điểm Lò Hoàng Thanh Sang 📌 Trận 5 – Tứ kết MMA chuyên nghiệp 52kg: Võ Tiến Đạt thắng knock-out kĩ thuật trước Huỳnh Hải Đăng, giành vé bán kết gặp Lê Hoàng Đức. 📌 Trận 6 – Tứ kết MMA chuyên nghiệp 52kg: Bùi Đình Khải thắng knock-out kĩ thuật trước Phan Ngọc Hiếu ở phút 2:17 hiệp 3, tiến vào bán kết.