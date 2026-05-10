Công An Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định 10/05/26 - Trực tiếp
3
2
Burnley vs Aston Villa 10/05/26 - Trực tiếp
1
1
Crystal Palace vs Everton 10/05/26 - Trực tiếp
1
2
Nottingham Forest vs Newcastle United 10/05/26 - Trực tiếp
0
0
West Ham United vs Arsenal
-
-
Mainz 05 vs Union Berlin
-
-
Milan vs Atalanta
-
-
Barcelona vs Real Madrid
-
-
Paris Saint-Germain vs Brest
-
-
Le Havre vs Olympique Marseille
-
-
Monaco vs Lille
-
-
Tottenham Hotspur vs Leeds United
-
-

Gay cấn bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Man City phả hơi nóng lên Arsenal

Man City tiếp tục gây sức ép lên đội đầu bảng Arsenal trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, Liverpool bỏ lỡ cơ hội tiến một bước dài tới tấm vé dự Champions League mùa tới sau trận hòa Chelsea.

   

Man City phả hơi nóng lên Arsenal

Sau trận hòa kịch tính 3-3 trước Everton hôm 5/5, Man City hiểu rằng họ không được phép sảy chân thêm nếu muốn nuôi hy vọng giành chức vô địch Ngoại hạng Anh thứ bảy trong vòng chín mùa giải.

Man City vượt qua Brentford để tiếp tục nuôi hy vọng vô địch Premier League

Brentford, đội cũng đang cạnh tranh suất dự cúp châu Âu mùa tới, đã đứng vững cho tới phút 60, trước khi Jeremy Doku tiếp tục phong độ ấn tượng bằng cú cứa lòng đẹp mắt vào góc xa khung thành.

Erling Haaland sau đó lập công nhân đôi cách biệt bằng pha đánh gót tinh tế, qua đó tạo khoảng cách 4 bàn với Igor Thiago của Brentford trong cuộc đua “Vua phá lưới”.

Không dừng lại ở đó, Haaland còn kiến tạo để Omar Marmoush ghi bàn thứ ba ở thời gian bù giờ, pha lập công có thể mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong cuộc đua hiệu số bàn thắng bại.

Cục diện nửa trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh

Man City hiện đã thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 2 điểm và giờ hy vọng West Ham có thể tạo nên bất ngờ trong trận đấu mang ý nghĩa lớn ở cả cuộc đua vô địch lẫn cuộc chiến trụ hạng tại sân London. “Búa tạ” cũng đang rất cần điểm trong cuộc chiến trụ hạng.

Chelsea hết cửa lọt top 5

Cú dứt điểm đẹp mắt của Ryan Gravenberch ngay phút thứ 6 đã giúp Liverpool khởi đầu như mơ tại Anfield. Tuy nhiên, Chelsea đã đáp trả ở phút 35 khi quả đá phạt của Enzo Fernandez vượt qua tất cả cầu thủ trong vòng cấm trước khi đi thẳng vào góc dưới khung thành.

Những tiếng la ó vang lên sau hồi còi mãn cuộc phần nào phản ánh bầu không khí thất vọng tại Anfield sau thêm một màn trình diễn thiếu thuyết phục của “Lữ đoàn đỏ”.

Dù vậy, kết quả hòa 1-1 vẫn giúp Liverpool tiến gần hơn tới suất dự Champions League khi đội đứng thứ tư tạo ra khoảng cách 4 điểm so với Bournemouth ở vị trí thứ sáu.

Liverpool và Chelsea cầm chân nhau

Về phía Chelsea, đội bóng thành London đã chính thức không còn cơ hội cạnh tranh vị trí trong top 5 và hiện đứng thứ chín trên bảng xếp hạng. Dẫu vậy, màn trình diễn đầy kiên cường lần này vẫn mang lại tín hiệu tích cực cho “The Blues” trước trận chung kết FA Cup với Man City vào cuối tuần tới.

Trong khi đó, MU đã chắc suất dự Champions League sau chiến thắng trước Liverpool cuối tuần trước. Đoàn quân của HLV Michael Carrick không còn quá nhiều mục tiêu để phấn đấu, và điều đó phần nào thể hiện trong trận hòa 0-0 tẻ nhạt trên sân Ánh sáng. Đây cũng là lần đầu tiên MU không thể ghi bàn trong một trận đấu tại Ngoại hạng Anh kể từ tháng 11 năm ngoái.

Gay cấn đua vé dự Cúp C1

Bournemouth tiếp tục nuôi hy vọng giành vé dự Champions League sau chiến thắng 1-0 trên sân của Fulham. Tài năng trẻ người Brazil Rayan trở thành người hùng của Bournemouth với pha lập công đẹp mắt ở phút 53 bằng cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm.

“The Cherries” hiện đã trải qua 16 trận liên tiếp bất bại tại Ngoại hạng Anh và đang hướng tới lần đầu tiên trong lịch sử giành vé dự cúp châu Âu.

Ở trận đấu khác, Brighton củng cố hy vọng góp mặt tại đấu trường châu Âu bằng chiến thắng 3-0 trước Wolves trên sân Amex. Khi mùa giải còn 2 vòng đấu, “Chim mòng biển” đang xếp thứ bảy, kém Bournemouth hai điểm.

Vị trí thứ sáu chung cuộc sẽ mang về suất dự Champions League hoặc Europa League. Trong trường hợp Aston Villa giữ được vị trí thứ năm hiện tại và đánh bại Freiburg trong trận chung kết Europa League, đội đứng thứ sáu Ngoại hạng Anh cũng sẽ giành vé dự Champions League.

Video bóng đá Sunderland – MU: Phung phí cơ hội, cột dọc cứu nguy (Ngoại hạng Anh)
Sunderland có nhiều cơ hội để ghi bàn nhưng lại phung phí trong khi cột dọc sắm vai người hùng cho "Quỷ đỏ".

