Công An Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định 10/05/26 - Trực tiếp
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
3
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
2
Burnley vs Aston Villa 10/05/26 - Trực tiếp
Logo Burnley - BUR Burnley
1
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
1
Crystal Palace vs Everton 10/05/26 - Trực tiếp
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
1
Logo Everton - EVE Everton
2
Nottingham Forest vs Newcastle United 10/05/26 - Trực tiếp
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
0
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
0
West Ham United vs Arsenal
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Mainz 05 vs Union Berlin
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Milan vs Atalanta
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Barcelona vs Real Madrid
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Brest
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Le Havre vs Olympique Marseille
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Monaco vs Lille
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Tottenham Hotspur vs Leeds United
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-

MU chi đậm đón 3 tân binh tuyến giữa, "bom tấn" 80 triệu bảng thay thế Casemiro

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester United

"Quỷ đỏ" lên kế hoạch tăng cường mạnh mẽ hàng tiền vệ trong mùa hè, với mục tiêu mang về ba cái tên mới nếu ngân sách cho phép.

   

80 triệu bảng cho “bom tấn” thay thế Casemiro

Manchester United sẵn sàng chi khoảng 150 triệu bảng để chiêu mộ ba tiền vệ trung tâm trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, với điều kiện ngân sách cho phép.

MU nhắm 3 tân binh cho hàng tiền vệ

Theo thông tin từ Daily Mail Sport, đội chủ sân Old Trafford đã dành sẵn khoảng 80 triệu bảng cho một bản hợp đồng bom tấn nhằm thay thế Casemiro, người dự kiến sẽ rời đội khi hết hạn hợp đồng, bất chấp một bộ phận người hâm mộ kỳ vọng anh có thể gia hạn thêm ít nhất 1 năm.

Tuy nhiên, mục tiêu số một của Man United là Elliot Anderson nhiều khả năng sẽ tiêu tốn hơn 100 triệu bảng. Hơn nữa, kỳ phùng địch thủ cùng thành phố Manchester City đang chiếm ưu thế trong cuộc đua giành chữ ký của ngôi sao thuộc biên chế Nottingham Forest.

Nhiều phương án thay thế, nhưng không dễ tiếp cận

Ngoài Anderson, Man United còn đưa vào tầm ngắm hàng loạt tiền vệ chất lượng như Carlos Baleba (Brighton), Adam Wharton (Crystal Palace), Sandro Tonali (Newcastle) và Aurelien Tchouameni (Real Madrid).

Casemiro đang tỏa sáng rực rỡ

Dù vậy, thương vụ Tonali đã hạ nhiệt phần nào, trong khi Tchouameni được cho là muốn gia hạn hợp đồng với Real Madrid.

Ở một hướng khác, "Quỷ đỏ" cũng sẵn sàng chi khoảng 40 triệu bảng để bổ sung thêm một tiền vệ nếu có thể bán Manuel Ugarte – người từng được mua từ Paris Saint-Germain với giá 50 triệu bảng cách đây hai năm.

Những cái tên như Mateus Fernandes (West Ham), hay bộ đôi Alex Scott và Tyler Adams của Bournemouth cũng nằm trong diện theo dõi.

Tính toán tài chính và kế hoạch thanh lọc lực lượng

Dù đã gia hạn dài hạn với Kobbie Mainoo, Man United vẫn cân nhắc chi thêm khoảng 20 triệu bảng cho một tiền vệ thứ ba. Các tuyển trạch viên được cho là đang theo dõi sát sao Shea Charles của Southampton.

Tuy nhiên, tất cả còn phụ thuộc vào ngân sách, khi đội bóng cũng cần bổ sung thêm tiền đạo cánh trái, hậu vệ trái, trung vệ và một thủ môn dự bị.

Việc đánh bại Liverpool để giành vé trở lại Champions League giúp Man United dự kiến thu về hơn 100 triệu bảng, qua đó tăng đáng kể khả năng chi tiêu.

Bên cạnh đó, CLB cũng kỳ vọng thu về khoản phí chuyển nhượng đáng kể từ các cầu thủ như Rasmus Hojlund, Marcus Rashford, Andre Onana, Ugarte và có thể cả Joshua Zirkzee.

Song song đó, việc các cầu thủ hưởng lương cao như Casemiro, Jadon Sancho hoặc không có nhiều đóng góp chuyên môn như Tyrell Malacia và Altay Bayindir cũng sẽ giúp giải phóng đáng kể quỹ lương. Nhờ vậy, tạo điều kiện cho cuộc cải tổ lực lượng cho "Quỷ đỏ" trong mùa hè.

Theo Tiến Sơn

Nguồn:

