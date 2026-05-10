Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Công An Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định 10/05/26 - Trực tiếp
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
3
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
2
Burnley vs Aston Villa 10/05/26 - Trực tiếp
Logo Burnley - BUR Burnley
1
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
1
Crystal Palace vs Everton 10/05/26 - Trực tiếp
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
1
Logo Everton - EVE Everton
2
Nottingham Forest vs Newcastle United 10/05/26 - Trực tiếp
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
0
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
0
West Ham United vs Arsenal
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Mainz 05 vs Union Berlin
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Milan vs Atalanta
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Barcelona vs Real Madrid
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Brest
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Le Havre vs Olympique Marseille
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Monaco vs Lille
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Tottenham Hotspur vs Leeds United
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-

Trực tiếp bóng đá Burnley - Aston Villa: Barkley san bằng tỷ số (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Aston Villa Premier League 2025-26

(Vòng 36 Ngoại hạng Anh) Aston Villa cuối cùng đã quân bình 1-1 sau pha đánh đầu của Barkley từ một quả phạt góc.

   

Premier League | 20h, 10/5 | Turf Moor

Burnley
Trực tiếp bóng đá Burnley - Aston Villa: Barkley san bằng tỷ số (Ngoại hạng Anh) - 1
1 - 1
Trực tiếp bóng đá Burnley - Aston Villa: Barkley san bằng tỷ số (Ngoại hạng Anh) - 1
Aston Villa
(H1: 1-1)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận
Anthony 8'
42' Barkley

46’

 Trực tiếp bóng đá Burnley - Aston Villa: Barkley san bằng tỷ số (Ngoại hạng Anh) - 1

HIỆP 2 BẮT ĐẦU

Burnley giao bóng.

 Trực tiếp bóng đá Burnley - Aston Villa: Barkley san bằng tỷ số (Ngoại hạng Anh) - 1

HIỆP 1 KẾT THÚC

Burnley và Aston Villa tạm hòa nhau 1-1.

42’

 Trực tiếp bóng đá Burnley - Aston Villa: Barkley san bằng tỷ số (Ngoại hạng Anh) - 1

VÀO!!! BURNLEY 1-1 ASTON VILLA!!!

BARKLEY!! Tiền vệ người Anh đã có cơ hội sút xa ở khu chữ D nhưng không thắng được Weis. Dù vậy ở quả phạt góc sau đó, anh đón quả treo vào của McGinn ở cột gần với cú lắc đầu rất hiểm vào góc xa!!

Trực tiếp bóng đá Burnley - Aston Villa: Barkley san bằng tỷ số (Ngoại hạng Anh) - 1

38’

 Trực tiếp bóng đá Burnley - Aston Villa: Barkley san bằng tỷ số (Ngoại hạng Anh) - 2

KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN

Một cú sút xa của Tielemans bật không chỉ 1 mà tận 2 cầu thủ Burnley và vô tình bóng bật về phía Rogers bên góc phải vòng cấm. Quả tạt của Rogers đến được Watkins ở cột xa và anh thoải mái đánh đầu vào lưới trống, nhưng tổ VAR vào cuộc và Watkins đã ở vào thế việt vị.

33’

 Trực tiếp bóng đá Burnley - Aston Villa: Barkley san bằng tỷ số (Ngoại hạng Anh) - 2

BARKLEY DỨT ĐIỂM CHỆCH CỘT!!

Một quả tạt từ cánh trái của Tielemans được dành cho Mings nhưng anh đánh đầu hụt, dù vậy bóng tới chân McGinn ở cột xa và anh trả ra, nhưng Barkley dứt điểm 1 chạm đi chệch cột xa!!

28’

 Trực tiếp bóng đá Burnley - Aston Villa: Barkley san bằng tỷ số (Ngoại hạng Anh) - 2

FLEMMING BỎ LỠ!!!

Tchaouna xuống biên phải vượt qua Maatsen và quả chuyền vào của anh đã tới chân Flemming trong vòng cấm sau pha trượt chân của Mings, nhưng Flemming lại đặt lòng đi chệch cột dọc!!!

Trực tiếp bóng đá Burnley - Aston Villa: Barkley san bằng tỷ số (Ngoại hạng Anh) - 2

20’

ASTON VILLA PHẠT GÓC

Thủ môn Weis đang có trận ra mắt ở Premier League. Một quả tạt của Watkins không có gì nguy hiểm nhưng Weis chỉ đẩy bóng vọt cầu môn, và ở quả phạt góc anh cũng ra vào không tốt nhưng trọng tài thổi phạt một cầu thủ Villa va vào thủ môn này.

17’

 Trực tiếp bóng đá Burnley - Aston Villa: Barkley san bằng tỷ số (Ngoại hạng Anh) - 2

CƠ HỘI CHO ASTON VILLA

Phạt góc cho Aston Villa, bóng bị phá ra trước khi Maatsen khống chế qua đầu một cầu thủ chủ nhà và vô-lê, có điều anh đá bằng chân không thuận và bóng đi ra ngoài.

11’

 Trực tiếp bóng đá Burnley - Aston Villa: Barkley san bằng tỷ số (Ngoại hạng Anh) - 2

CƠ HỘI CHO BURNLEY!!

Đội chủ nhà đang chơi tốt một cách bất ngờ, bóng tới chân Flemming trong vòng cấm Aston Villa nhưng anh xử lý chậm và Mings đã chắn được cú sút.

8’

 Trực tiếp bóng đá Burnley - Aston Villa: Barkley san bằng tỷ số (Ngoại hạng Anh) - 1

VÀO!!! BURNLEY 1-0 ASTON VILLA!!!

JAIDEN ANTHONY!!! Tchaouna đi bóng xuống cánh phải cho Burnley rồi chuyền ra giữa. Ugochukwu sút xa khá căng khiến Martinez phải đẩy ra, và Anthony đã băng vào sút bồi!!

Trực tiếp bóng đá Burnley - Aston Villa: Barkley san bằng tỷ số (Ngoại hạng Anh) - 3

Trực tiếp bóng đá Burnley - Aston Villa: Barkley san bằng tỷ số (Ngoại hạng Anh) - 4

3’

 Trực tiếp bóng đá Burnley - Aston Villa: Barkley san bằng tỷ số (Ngoại hạng Anh) - 2

CƠ HỘI CHO ROGERS!

McGinn từ cánh phải chọc khe rất tốt để Rogers băng vào vòng cấm, nhưng anh dứt điểm chìm quá nhẹ và không chính xác.

Trực tiếp bóng đá Burnley - Aston Villa: Barkley san bằng tỷ số (Ngoại hạng Anh) - 5

1’

 Trực tiếp bóng đá Burnley - Aston Villa: Barkley san bằng tỷ số (Ngoại hạng Anh) - 1

HIỆP 1 BẮT ĐÂU

Aston Villa giao bóng.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Trực tiếp bóng đá Burnley - Aston Villa: Barkley san bằng tỷ số (Ngoại hạng Anh) - 1
Weis, Walker, Tuanzebe, Esteve, Ugochukwu, Florentino, Hannibal, Pires, Tchaouna, Flemming, Anthony
Trực tiếp bóng đá Burnley - Aston Villa: Barkley san bằng tỷ số (Ngoại hạng Anh) - 1
Martinez, Cash, Konsa, Mings, Maatsen, Lindelof, Tielemans, McGinn, Barkley, Rogers, Watkins

Trở lại cuộc đua top 5

Aston Villa đã đánh bại Nottingham Forest 4-0 hôm thứ Năm để tiến vào chung kết Europa League. Giờ đây, họ phải giải quyết chuỗi trận sa sút phong độ ở Premier League khi chỉ giành được 7 điểm sau 8 trận gần nhất. Họ vẫn chỉ hơn Bournemouth 3 điểm, đội bóng đã đánh bại Fulham hôm thứ Bảy khiến cuộc đua Champions League vẫn chưa ngã ngũ.

Burnley đã xuống hạng và chia tay HLV Scott Parker. Huấn luyện viên tạm quyền Mike Jackson đặt mục tiêu khôi phục danh dự cho đội bóng trong những trận đấu sân nhà cuối cùng nhưng đây là mục tiêu rất khó đạt được. "The Clarets" chỉ thắng một trong 26 trận đấu gần nhất tại Premier League và chưa thắng trận nào trong 13 trận sân nhà gần nhất.

8

Barcelona - Real Madrid 11.05

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Barcelona
Real Madrid
Gửi dự đoán
Trước 02:00 ngày 11/05
Thể lệ
Video bóng đá Aston Villa - Nottingham Forest: Tưng bừng 4 bàn, đặt vé tới Istanbul (Europa League)
Video bóng đá Aston Villa - Nottingham Forest: Tưng bừng 4 bàn, đặt vé tới Istanbul (Europa League)

(Bán kết lượt về Europa League) Khác với lượt đi khá căng thẳng, trận lượt về diễn ra một chiều và là một thắng lợi rất đậm.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-10/05/2026 15:21 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Trực tiếp bóng đá hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN