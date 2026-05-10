Trực tiếp bóng đá Burnley - Aston Villa: Barkley san bằng tỷ số (Ngoại hạng Anh)
(Vòng 36 Ngoại hạng Anh) Aston Villa cuối cùng đã quân bình 1-1 sau pha đánh đầu của Barkley từ một quả phạt góc.
Premier League | 20h, 10/5 | Turf Moor
Điểm
Weis
Walker
Tuanzebe
Esteve
Ugochukwu
Florentino
Hannibal
Pires
Tchaouna
Flemming
Anthony
Điểm
Martinez
Cash
Konsa
Mings
Maatsen
Lindelof
Tielemans
McGinn
Barkley
Rogers
Watkins
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
Tình huống nổi bật
46’
HIỆP 2 BẮT ĐẦU
Burnley giao bóng.
HIỆP 1 KẾT THÚC
Burnley và Aston Villa tạm hòa nhau 1-1.
42’
VÀO!!! BURNLEY 1-1 ASTON VILLA!!!
BARKLEY!! Tiền vệ người Anh đã có cơ hội sút xa ở khu chữ D nhưng không thắng được Weis. Dù vậy ở quả phạt góc sau đó, anh đón quả treo vào của McGinn ở cột gần với cú lắc đầu rất hiểm vào góc xa!!
38’
KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN
Một cú sút xa của Tielemans bật không chỉ 1 mà tận 2 cầu thủ Burnley và vô tình bóng bật về phía Rogers bên góc phải vòng cấm. Quả tạt của Rogers đến được Watkins ở cột xa và anh thoải mái đánh đầu vào lưới trống, nhưng tổ VAR vào cuộc và Watkins đã ở vào thế việt vị.
33’
BARKLEY DỨT ĐIỂM CHỆCH CỘT!!
Một quả tạt từ cánh trái của Tielemans được dành cho Mings nhưng anh đánh đầu hụt, dù vậy bóng tới chân McGinn ở cột xa và anh trả ra, nhưng Barkley dứt điểm 1 chạm đi chệch cột xa!!
28’
FLEMMING BỎ LỠ!!!
Tchaouna xuống biên phải vượt qua Maatsen và quả chuyền vào của anh đã tới chân Flemming trong vòng cấm sau pha trượt chân của Mings, nhưng Flemming lại đặt lòng đi chệch cột dọc!!!
20’
ASTON VILLA PHẠT GÓC
Thủ môn Weis đang có trận ra mắt ở Premier League. Một quả tạt của Watkins không có gì nguy hiểm nhưng Weis chỉ đẩy bóng vọt cầu môn, và ở quả phạt góc anh cũng ra vào không tốt nhưng trọng tài thổi phạt một cầu thủ Villa va vào thủ môn này.
17’
CƠ HỘI CHO ASTON VILLA
Phạt góc cho Aston Villa, bóng bị phá ra trước khi Maatsen khống chế qua đầu một cầu thủ chủ nhà và vô-lê, có điều anh đá bằng chân không thuận và bóng đi ra ngoài.
11’
CƠ HỘI CHO BURNLEY!!
Đội chủ nhà đang chơi tốt một cách bất ngờ, bóng tới chân Flemming trong vòng cấm Aston Villa nhưng anh xử lý chậm và Mings đã chắn được cú sút.
8’
VÀO!!! BURNLEY 1-0 ASTON VILLA!!!
JAIDEN ANTHONY!!! Tchaouna đi bóng xuống cánh phải cho Burnley rồi chuyền ra giữa. Ugochukwu sút xa khá căng khiến Martinez phải đẩy ra, và Anthony đã băng vào sút bồi!!
3’
CƠ HỘI CHO ROGERS!
McGinn từ cánh phải chọc khe rất tốt để Rogers băng vào vòng cấm, nhưng anh dứt điểm chìm quá nhẹ và không chính xác.
1’
HIỆP 1 BẮT ĐÂU
Aston Villa giao bóng.
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Trở lại cuộc đua top 5
Aston Villa đã đánh bại Nottingham Forest 4-0 hôm thứ Năm để tiến vào chung kết Europa League. Giờ đây, họ phải giải quyết chuỗi trận sa sút phong độ ở Premier League khi chỉ giành được 7 điểm sau 8 trận gần nhất. Họ vẫn chỉ hơn Bournemouth 3 điểm, đội bóng đã đánh bại Fulham hôm thứ Bảy khiến cuộc đua Champions League vẫn chưa ngã ngũ.
Burnley đã xuống hạng và chia tay HLV Scott Parker. Huấn luyện viên tạm quyền Mike Jackson đặt mục tiêu khôi phục danh dự cho đội bóng trong những trận đấu sân nhà cuối cùng nhưng đây là mục tiêu rất khó đạt được. "The Clarets" chỉ thắng một trong 26 trận đấu gần nhất tại Premier League và chưa thắng trận nào trong 13 trận sân nhà gần nhất.
-10/05/2026 15:21 PM (GMT+7)