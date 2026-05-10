Cơ thủ Yến Sinh vô địch châu Á, làm nên lịch sử cho bi-a Việt Nam

Ở lượt trận chung kết diễn ra vào chiều ngày 10/5, dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, Yến Sinh khởi đầu tốt với nhiều cú đánh chính xác. Nữ cơ thủ của Việt Nam dẫn trước 15-5 sau hiệp 1. Bước vào hiệp 2, Lee Yu Na với series 6 điểm dần rút ngắn khoảng cách xuống còn 18-24.

Yến Sinh đánh bại đối thủ Hàn Quốc để giành chức vô địch châu lục

Dù vậy, Yến Sinh vẫn thi đấu đầy bản lĩnh để thắng chung cuộc 30-19 sau 35 lượt cơ, qua đó lên ngôi vô địch châu Á 2026. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, bi-a Việt Nam có một nữ cơ thủ vô địch châu lục.

Trong khi đó ở chung kết nội dung carom 1 băng, Phạm Cảnh Phúc lên ngôi vô địch sau chiến thắng áp đảo 100-42 sau 14 lượt cơ trước Mori Yoichirou (Nhật Bản).

Ở chung kết nội dung carom 3 băng U22 diễn ra cùng giờ, nhà đương kim vô địch Kim Do Hyun thể hiện đẳng cấp với cú đề pa ghi 14 điểm, dẫn 21-4 sau hiệp 1. Trong hiệp 2, dù Đinh Trọng Văn đã rút ngắn đáng kể cách biệt còn 24-36, Kim Do Hyun vẫn thắng chung cuộc 40-28 sau 25 lượt cơ. Ngôi á quân cũng đã là thành công lớn với Đinh Trọng Văn.

Yến Sinh loại nhà đương kim vô địch, vào chung kết châu Á 2026

Lượt trận bán kết diễn ra trưa ngày 10/5 chứng kiến phong độ đáng nể của Nguyễn Đức Yến Sinh trước nhà đương kim vô địch Heo Chae Won (Hàn Quốc). Nữ cơ thủ của TP.HCM liên tục có series, trong đó có đường cơ 10 điểm để dẫn trước 18-1 sau hiệp đầu.

Sang hiệp 2, Yến Sinh tiếp tục có series 5 điểm, thắng áp đảo 30-12 sau 22 lượt cơ để ghi tên mình vào chung kết.

Ở trận bán kết còn lại, Lee Yu Na (Hàn Quốc) thắng người đồng hương đang xếp hạng 2 thế giới Kim Ha Eun với tỉ số 30-24. Trận chung kết giữa Yến Sinh và Lee Yu Na sẽ diễn ra vào lúc 14h30 cùng ngày.

Yến Sinh thắng hot girl bi-a Hàn Quốc, giành huy chương châu lục

Tâm điểm của lượt trận tứ kết nội dung carom 3 băng nữ giải vô địch carom châu Á 2026 diễn ra sáng ngày 10/5 tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (TP.HCM) là màn so tài giữa Nguyễn Đức Yến Sinh và Baek Ga In. Bởi lẽ, Yến Sinh là đại diện cuối cùng của Việt Nam tại nội dung này. Cơ thủ nào giành chiến thắng sẽ chắc chắn có huy chương tại đấu trường châu lục.

Yến Sinh ăn mừng sau chiến thắng kịch tính

Dưới sự cổ vũ của khán giả nhà, Yến Sinh nhập cuộc tốt với series 6 điểm, dẫn trước 15-7 sau hiệp đầu. Sang hiệp 2, tận dụng một số đường cơ thiếu chính xác của Yến Sinh, Baek Ga In dần thu ngắn cách biệt. Hot girl bi-a Hàn Quốc thậm chí còn vượt lên, dẫn ngược lại 24-21.

Đúng lúc này, Yến Sinh bừng tỉnh với những cú ra cơ chuẩn xác. Nữ cơ thủ người TP.HCM giành chiến thắng 30-25 để lọt vào bán kết, qua đó chắc chắn có huy chương châu lục.

Ở lượt trận bán kết diễn ra trưa ngày 10/5, Yến Sinh sẽ so tài nhà đương kim vô địch Heo Chae Won (Hàn Quốc).

Người đẹp Baek Ga In dừng bước trước Yến Sinh

Ở tứ kết nội dung carom 3 băng U22 cũng diễn ra sáng ngày 10/5, Đinh Trọng Văn và Nguyễn Minh Trí ghi tên mình vào bán kết sau khi lần lượt thắng Diệp Chấn Hưng và Phạm Quốc Hào. Với việc hai đại diện Việt Nam sẽ gặp nhau ở bán kết, Billiards Việt Nam chắc chắn sẽ có VĐV góp mặt ở chung kết diễn ra chiều cùng ngày. Trận bán kết còn lại là màn so tài giữa hai cơ thủ Hàn Quốc Kim Geonyun và Kim Do Hyun.