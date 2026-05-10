Trực tiếp bóng đá U17 Việt Nam - U17 Hàn Quốc: Bản lĩnh trước cơ hội World Cup (U17 châu Á)

23h, 10/5 | Sân C, King Abdullah Sports City U17 Việt Nam 0 - 0 U17 Hàn Quốc (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: U17 Việt Nam vs U17 Hàn Quốc U17 Hàn Quốc Điểm Xuân Hòa Mạnh Cường Đăng Khoa Anh Hào Quý Vương Hoàng Việt Minh Thủy Nguyễn Lực Đại Nhân Văn Dương Sỹ Bách Điểm Moon Yo No Park Ji Hu Choi Jae Hyeok Seong Min Su Choi Min Jun Jung Ha Won Ahn Joo Wan Ah Sun Hyun Moon Ji Hwan Kim Ji Woo Kim Ji Ho Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận U17 Việt Nam U17 Việt Nam U17 Hàn Quốc Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Xuân Hòa, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Anh Hào, Quý Vương, Hoàng Việt, Minh Thủy, Nguyễn Lực, Đại Nhân, Văn Dương, Sỹ Bách Moon Yo No, Park Ji Hu, Choi Jae Hyeok, Seong Min Su, Choi Min Jun, Jung Ha Won, Ahn Joo Wan, Ah Sun Hyun, Moon Ji Hwan, Kim Ji Woo, Kim Ji Ho

Đánh bại U17 Yemen trong trận mở màn với tỉ số 1-0, U17 Việt Nam hiện đứng đầu bảng C giải U17 châu Á 2026. Nếu có điểm trong trận đấu với U17 Hàn Quốc trong trận đấu thứ hai vòng bảng, U17 Việt Nam sẽ đứng trước cơ hội rất lớn để vượt qua vòng bảng, cũng như giành vé tham dự U17 World Cup 2026. Thậm chí một chiến thắng sẽ đưa thầy trò HLV Cristiano Roland tới tấm vé vàng.

U17 Hàn Quốc được đánh giá nhỉnh hơn nhiều dù họ đã hòa U17 UAE ở lượt trận đầu tiên. Cuộc cạnh tranh ở bảng C sẽ là giữa 2 đội bóng này với U17 Việt Nam nên một kết quả hòa cũng sẽ tạo ra ưu thế lớn cho U17 Việt Nam.