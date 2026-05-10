Trực tiếp bóng đá U17 Việt Nam - U17 Hàn Quốc: Bản lĩnh trước cơ hội World Cup (U17 châu Á)
(23h, 10/5, bảng C giải U17 châu Á) Một chiến thắng đêm nay sẽ đưa U17 Việt Nam tới U17 World Cup diễn ra cuối năm nay.
23h, 10/5 | Sân C, King Abdullah Sports City
Điểm
Xuân Hòa
Mạnh Cường
Đăng Khoa
Anh Hào
Quý Vương
Hoàng Việt
Minh Thủy
Nguyễn Lực
Đại Nhân
Văn Dương
Sỹ Bách
Điểm
Moon Yo No
Park Ji Hu
Choi Jae Hyeok
Seong Min Su
Choi Min Jun
Jung Ha Won
Ahn Joo Wan
Ah Sun Hyun
Moon Ji Hwan
Kim Ji Woo
Kim Ji Ho
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Đánh bại U17 Yemen trong trận mở màn với tỉ số 1-0, U17 Việt Nam hiện đứng đầu bảng C giải U17 châu Á 2026. Nếu có điểm trong trận đấu với U17 Hàn Quốc trong trận đấu thứ hai vòng bảng, U17 Việt Nam sẽ đứng trước cơ hội rất lớn để vượt qua vòng bảng, cũng như giành vé tham dự U17 World Cup 2026. Thậm chí một chiến thắng sẽ đưa thầy trò HLV Cristiano Roland tới tấm vé vàng.
U17 Hàn Quốc được đánh giá nhỉnh hơn nhiều dù họ đã hòa U17 UAE ở lượt trận đầu tiên. Cuộc cạnh tranh ở bảng C sẽ là giữa 2 đội bóng này với U17 Việt Nam nên một kết quả hòa cũng sẽ tạo ra ưu thế lớn cho U17 Việt Nam.
U17 Việt Nam có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, hạ quyết tâm đánh bại U17 Hàn Quốc ở lượt trận thứ 2 bảng C VCK U17 châu Á 2026, lúc 23h ngày 10/5,...
-10/05/2026 15:35 PM (GMT+7)