Trực tiếp bóng đá U23 Trung Quốc - U23 Thái Lan: Trận đấu khó lường (CFA Team China)

18h35, 25/3 | U23 Trung Quốc 0 - 0 U23 Thái Lan (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: U23 Trung Quốc vs U23 Thái Lan U23 Thái Lan Điểm Yi Luan Hu Hetao Liu Haofan Peng Xiao Umidjan Yusup Yang Xi Yimingkar Li Zhenquan Mutalifu Iminqari Wang Bohao Xiang Yuwang Điểm Chomphat Boonlert Saphon Noywong Pitchit Chai Wision Inaram Usama Tiangkam Peeranun Buakai Sittha Boonla Chawanwit Saelao Pripon Wongsa Iklas Sanharon Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận U23 Trung Quốc U23 Trung Quốc U23 Thái Lan Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Yi Luan, Hu Hetao, Liu Haofan, Peng Xiao, Umidjan Yusup, Yang Xi, Yimingkar, Li Zhenquan, Mutalifu Iminqari, Wang Bohao, Xiang Yuwang Chomphat Boonlert, Saphon Noywong, Pitchit Chai, Wision Inaram, Usama Tiangkam, Peeranun Buakai, Sittha Boonla, Chawanwit Saelao, Pripon Wongsa, Iklas, Sanharon

Chủ nhà U23 Trung Quốc bước vào giải giao hữu CFA Team China 2026 với tâm thế của nhà đương kim Á quân U23 châu Á 2026. Để chuẩn bị cho giải đấu này, U23 Trung Quốc đã triệu tập đội hình rất mạnh đúng với lứa tuổi U23. Điển hình trong số này phải kể đến các cầu thủ như Peng Xiao, Xiang Yuwang, Bao Shengxin hay Mutalifu Yimingkar...

Với lợi thế sân nhà Tây An cùng sự cổ vũ của đông đảo khán giả, U23 Trung Quốc chắc chắn muốn hướng đến một chiến thắng thuyết phục nhằm khẳng định sức mạnh cũng như tiếp tục lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.