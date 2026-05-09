Trực tiếp bóng đá Man City - Brentford: Marmoush ấn định (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)
(Vòng 36 Ngoại hạng Anh) Man City có thêm bàn thắng vào lưới Brentford ở những phút cuối trận, qua đó gia tăng hiệu số và gây áp lực lên Arsenal.
Premier League | 23h30, 9/5 | Etihad
Điểm
Donnarumma 8.0
Nunes 7.9
Ake 7.4
Guehi 8.1
O'Reilly 7.2
Reijnders 6.8
Bernardo Silva 7.8
Semenyo 7.2
Cherki 6.8
Doku 9.0
Haaland 8.6
Điểm
Kelleher 8.3
Kayode 6.0
Ajer 5.8
Collins 5.6
Hickey 6.3
Jensen 6.5
Yarmolyuk 6.9
Schade 5.6
Damsgaard 7.2
Lewis Potter 6.1
Thiago 6.5
Thay người
Foden 6.6
Marmoush 7.5
Savinho
Thay người
Janelt 6.0
Ouattara 6.8
Henderson 6.1
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
Tình huống nổi bật
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU!
Brentford giao bóng.
3’
CƠ HỘI!!!!
Doku bứt tốc xâm nhập vòng cấm và vượt qua Kayode. Anh tung cú dứt điểm chìm nhưng thủ môn Kelleher đã kịp thời cản phá.
8’
PHÁ BÓNG NGAY TRÊN VẠCH VÔI!!!!
Quả ném biên của Kayode đưa bóng thẳng vào khu vực cấm địa và thủ môn Donnarumma bên phía Man City đã xử lý rất lóng ngóng. Schade bật cao đánh đầu hướng khung thành, bóng chạm vài cầu thủ đổi hướng trước khi Nunes kịp thời phá bóng ngay sát vạch vôi. Một phen hú vía thực sự cho Man City.
13’
NGUY HIỂM!
Brentford triển khai bóng mạch lạc từ phần sân nhà trước khi đưa Schade thoát xuống phía sau hàng thủ Man City. Schade băng xuống với Thiago hỗ trợ bên cạnh và tưởng như đã có cơ hội dứt điểm, nhưng Ake kịp lao về can thiệp chính xác trước khi kiếm về quả phạt cho Man City sau pha tranh chấp với Thiago.
20’
CƠ HỘI CHO HAALAND!
Doku tiếp tục khuấy đảo hàng thủ Brentford trước khi thực hiện quả treo bóng rất khó chịu vào vòng cấm. Haaland chọn vị trí giữa hai trung vệ để bật cao đánh đầu, nhưng bóng lại đi vọt xà ngang dù anh ở trong tư thế khá thuận lợi.
22’
CƠ HỘI CHO BRENTFORD!
Brentford phản công cực nhanh và Thiago thực hiện pha chạm bóng tinh tế để Schade thoát xuống đối mặt khung thành. Tiền đạo người Đức tận dụng tốc độ vượt lên rất nhanh, nhưng Nunes đã kịp lao về truy cản ở thời điểm quyết định.
24’
LIÊN TIẾP DỨT ĐIỂM!
Reijnders tung cú sút từ rìa vòng cấm nhưng pha ra chân đầu tiên của anh bị hàng thủ Brentford chặn lại. Chỉ ít giây sau, tiền vệ người Hà Lan có thêm cơ hội ở vị trí tương tự, nhưng cú dứt điểm thứ hai lại đi thiếu chính xác và bay vọt xa khung thành.
26’
CƠ HỘI CHO HAALAND!
Semenyo thoát xuống bên cánh phải trước khi thực hiện quả tạt rất vừa tầm vào vòng cấm cho Haaland. Tiền đạo của Man City di chuyển thông minh để đón bóng và dứt điểm, nhưng cú đá của anh lại đi đúng vị trí thủ môn Kelleher đã chọn sẵn.
28’
CƠ HỘI NGON ĂN CHO HAALAND!
Haaland đang ngày càng tiến gần hơn tới bàn mở tỷ số. Doku tiếp tục gây náo loạn bên hành lang trái trước khi thoát xuống sát đường biên ngang và căng ngang thuận lợi vào trong. Haaland có cơ hội dứt điểm cận thành tưởng như không thể bỏ lỡ, nhưng sự lăn xả của Collins cùng phản xạ từ thủ môn Kelleher đã cứu thua cho Brentford.
36’
XÔ XÁT!
Bernardo Silva không thể cứu bóng sau khi Collins che chắn rất khôn ngoan để đưa cả cầu thủ lẫn bóng ra ngoài đường biên. Trong lúc nằm sân, Bernardo Silva dường như đã có động tác dùng khuỷu tay tác động vào chân Collins. Theo VAR, tiền vệ người Bồ Đào Nha bị cảnh cáo vì “có hành vi mang tính gây hấn”.
44’
KHÔNG ĐƯỢC
Reijnders có pha dẫn bóng đầy quyết tâm hướng thẳng về khu vực cấm địa của Brentford. Tiền vệ người Hà Lan tung cú dứt điểm nhưng không thể xuyên qua rừng cầu thủ phòng ngự trước mặt. Semenyo sau đó cũng thử vận may với một pha ra chân khác, song kết cục vẫn tương tự khi bóng tiếp tục bị chặn lại.
45’
Bù giờ
Hiệp 1 có 2 phút.
HẾT HIỆP 1!
Hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số 0-0. Man City đang thực sự chịu sức ép!
HIỆP 2 BẮT ĐẦU!
Man City giao bóng.
47’
KHÔNG VÀO!
Doku lại một lần nữa xuyên phá bên cánh trái. Lần này, Doku dọn cỗ thuận lợi cho Cherki trong vòng cấm. Ngôi sao người Pháp xử lý thêm một nhịp sang chân phải trước khi tung cú dứt điểm, nhưng bóng lại đi chệch cột gần.
50’
CƠ HỘI CHO BRENTFORD!
Brentford được hưởng quả đá phạt sau tình huống kiếm lỗi của Kayode và đội khách nhanh chóng triển khai theo phương án phối hợp ngắn. Jensen suýt chút nữa đã tạo điều kiện để Ajer thoát xuống đối mặt, nhưng đường chọc khe cuối cùng lại hơi mạnh, khiến hậu vệ Brentford không thể khống chế bóng trong pha băng xuống.
55’
CƠ HỘI CHO THIAGO!
Thiago được đặt vào tình huống đối mặt khung thành. Schade đã băng lên bên cánh trái để hỗ trợ, nhưng Thiago lại chần chừ giữa việc dứt điểm hay chuyền bóng.
Cuối cùng, chân sút của Brentford mất quá nhiều thời gian xử lý trước khi sút thẳng vào vị trí của Donnarumma. Sau đó, Guehi phá bóng giải nguy chịu phạt góc cho Man City.
60’
VÀO!!! 1-0 CHO MAN CITY
Doku đột phá bên cánh trái rồi xâm nhập vòng cấm. Dù Hickey đã án ngữ ngay phía trước, Doku vẫn thực hiện cú cứa lòng cực kỳ tinh tế, đưa bóng bay qua đầu hậu vệ Brentford trước khi găm thẳng vào góc cao khung thành.
67’
CƠ HỘI CHO FODEN!
Doku tiếp tục là nguồn cảm hứng trong các đợt tấn công của Man City. Cầu thủ chạy cánh người Bỉ giữ bóng khéo léo ở rìa vòng cấm trước khi chọc khe thuận lợi để Foden băng xuống đối mặt với cơ hội cực kỳ ngon ăn. Tuy nhiên, tiền vệ người Anh lại dứt điểm đúng vào vị trí thủ môn Kelleher.
72’
KHÔNG CÓ PHẠT ĐỀN!
Ouattara tận dụng khoảng trống phía sau hàng thủ dâng cao của Man City bằng đường chọc khe đầy sắc bén. Thiago lại có cơ hội thoát xuống đối mặt. Dù vậy, tiền đạo của Brentford vẫn kịp chuyền ngang cho Schade, người sau đó ngã trong vòng cấm sau tác động từ phía sau của Nunes.
Các cầu thủ Brentford lập tức phản ứng quyết liệt và yêu cầu một quả phạt đền, nhưng trọng tài quyết định không có penalty sau khi tham khảo VAR.
75’
VÀO!!! 2-0 CHO MAN CITY
Giữa hàng loạt tình huống VAR gây tranh cãi khiến Brentford ức chế, Man City dường như đã đặt dấu chấm hết cho trận đấu.
Semenyo băng xuống bên cánh phải rồi đưa bóng vào vòng cấm. Một pha lộn xộn xảy ra khi bóng bật ra từ Marmoush, trước khi trái bóng tìm đến đúng vị trí của Haaland.
Cú dứt điểm đầu tiên của tiền đạo người Na Uy bị chặn lại, nhưng anh lập tức phản ứng cực nhanh với pha chạm bóng tinh tế đưa bóng vượt qua thủ môn Kelleher, nâng tỷ số lên 2-0 cho Man City.
82’
CỨU THUA KHÔNG TƯỞNG!
Doku lại một lần nữa xuyên phá bên cánh trái rồi căng ngang thuận lợi để Foden băng vào dứt điểm một chạm ở cột gần. Tưởng như bóng chắc chắn đã đi vào lưới, nhưng thủ thành Kelleher bằng phản xạ phi thường vẫn kịp tung người đẩy bóng vọt xà ngang trong sự ngỡ ngàng của tất cả.
90’
Bù giờ
Hiệp 2 có 5 phút bù giờ.
90+3’
VÀO!!! 3-0 CHO MAN CITY
Savinho thực hiện đường chuyền ngang thuận lợi để Haaland tăng tốc hướng thẳng về khung thành Brentford. Tiền đạo người Na Uy sau đó tung đường chọc khe vừa tầm cho Marmoush băng xuống, và lần này chân sút người Ai Cập đã không bỏ lỡ cơ hội khi dứt điểm lạnh lùng đánh bại thủ môn Kelleher.
HẾT GIỜ!
Chiến thắng 3-0 giúp Man City thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 2 điểm.
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Guardiola hết lời khen Doku tiến bộ vượt bậc
HLV Pep Guardiola đã hết lời ca ngợi phong độ của Jeremy Doku trước trận đấu quan trọng giữa Man City và Brentford tại Ngoại hạng Anh. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đánh giá cao tốc độ, khả năng tạo đột biến và tinh thần thi đấu của cầu thủ chạy cánh 23 tuổi.
Doku đang trải qua mùa giải ấn tượng với 7 bàn thắng và 14 pha kiến tạo sau 42 lần ra sân trên mọi đấu trường. Cầu thủ người Bỉ liên tục khiến hàng thủ đối phương gặp khó nhờ những tình huống đi bóng trực diện và khả năng khuấy đảo hành lang cánh.
Khi được hỏi về sự tiến bộ nhanh chóng của Doku, Guardiola hài hước cho rằng mọi thành công của cầu thủ đều nhờ công huấn luyện viên. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh điều khiến mình hài lòng nhất không chỉ là các đóng góp tấn công, mà còn là tinh thần hỗ trợ phòng ngự và sự tích cực của Doku trong lối chơi chung của Man City.
Man City chịu áp lực cực lớn
Thầy trò Pep Guardiola không còn quyền tự quyết
Man City đã tự làm khó mình trong cuộc đua vô địch sau trận hòa 3-3 đầy tai hại ở vòng trước. Khoảng cách 5 điểm với Arsenal khiến thầy trò Pep Guardiola không còn quyền tự quyết, dù vẫn còn một trận chưa đấu trong tay.
Tiếp đón Brentford trên sân nhà ở vòng 36, Man City buộc phải thắng nếu muốn nuôi hy vọng bám đuổi. Dù sở hữu hàng công rất mạnh với Haaland, Cherki, Doku hay Semenyo, đội chủ sân Etihad vẫn đối mặt nhiều áp lực bởi cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định.
Brentford sẵn sàng gây khó dễ
Brentford không phải đối thủ dễ chịu khi đang đứng thứ 7 với 51 điểm và quyết tâm giữ suất dự cúp châu Âu mùa sau. Sau chiến thắng mới nhất chấm dứt chuỗi 5 trận hòa liên tiếp, đội khách càng có thêm sự tự tin trước chuyến làm khách tại Etihad.
Điểm yếu lớn nhất của Man City lúc này nằm ở hàng thủ khi Gvardiol, Dias và Rodri đều chấn thương. Trong khi đó, Brentford sở hữu Igor Thiago, tiền đạo có khả năng chớp cơ hội rất tốt. Dù Man City bất bại 6 lần đối đầu gần nhất với 5 chiến thắng, đây vẫn hứa hẹn là trận đấu không hề dễ dàng cho đoàn quân của Pep Guardiola.
