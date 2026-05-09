Trực tiếp bóng đá Thanh Hóa - Hà Nội: Đội khách bất lực, thất bại cay đắng (Hết giờ)

V-League | 18h, 9/5 | Thanh Hóa Thanh Hóa 1 - 0 Hà Nội (H1: 1-0) Thông tin trước trận Thanh Hóa vs Hà Nội Hà Nội Điểm Êli Niê Thanh Nam Đình Huyên Bá Tiến Ngọc Hà Văn Lợi Abdurakhmanov Damoth Ngọc Tân Ngọc Mỹ Văn Tùng Điểm Văn Chuẩn Xuân Mạnh Thành Chung Adriel Tadeu Văn Toàn Văn Quyết Hùng Dũng Công Nhật Hoàng Hên Hai Long Fisher Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Thanh Hóa Thanh Hóa Hà Nội Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 Ngọc Mỹ 38' Xem video Tình huống nổi bật 1’ Trận đấu bắt đầu Hà Nội FC giao bóng. 3’ Cú dứt điểm đầu tiên! Xem video Cú sút của Bá Tiến bên phía Thanh Hóa, bóng đi trúng đích nhưng không làm khó được thủ môn Văn Chuẩn. 4’ Thêm một cơ hội của Thanh Hóa Xem video Đội chủ nhà Thanh Hóa đang nhập cuộc cực kỳ chủ động, liên tục dứt điểm về phía khung thành của thủ môn Quan Văn Chuẩn. 9’ Dứt điểm trúng đích! Xem video Cú sút trúng đích của Đỗ Hoàng Hên, nhưng bóng không đủ hiểm để trở thành bàn thắng cho Hà Nội. 16’ Văn Quyết sút phạt không trúng đích Xem video Đội trưởng của Hà Nội FC cực kỳ quyết tâm trong tình huống sút phạt, dù vậy bóng đi vọt xà khung thành của Thanh Hóa. 18’ Hà Nội liên tục dồn ép Xem video Sau những phút đầu nhập cuộc chậm, Hà Nội đang chơi cực kỳ chủ động ở những phút vừa qua, gây ra nhiều khó khăn cho đội chủ nhà. 24’ Chủ nhà đáp trả! Xem video Thanh Hóa cũng đang lên bóng đầy chủ động, dồn ép hàng thủ Hà Nội vất vả chống đỡ. 28’ Dứt điểm quyết đoán! Xem video Công Nhật tung cú sút xa cực kỳ quyết đoán, tiếc rằng bóng đi không trúng đích. 30’ CỨU THUA TRƯỚC VẠCH VÔI!!! Xem video Văn Quyết dứt điểm cực kỳ tinh tế, bóng đi qua đầu thủ môn Êli Niê. Tuy nhiên, Trịnh Văn Lợi đã có mặt kịp thời, đánh đầu phá bóng ngay trước khung thành trống. 35’ Thẻ vàng! Xem video Pha phạm lỗi rất rõ của Hai Long và cầu thủ bên phía Hà Nội phải nhận thẻ vàng. 38’ VÀO, VÀO, VÀO!!! THANH HÓA 1-0 HÀ NỘI Xem video Ngọc Mỹ di chuyển không bóng quá tốt trước khi thực hiện cú đánh đầu cận thành chính xác, hoàn toàn không cho thủ môn Văn Chuẩn cơ hội cản phá. Nhờ vậy, Thanh Hóa có bàn vượt lên. 42’ Hà Nội cố gắng tấn công Xem video Đội khách đang dốc sức tấn công ở những phút cuối hiệp 1, hòng tìm kiếm bàn gỡ hòa. 44’ Thẻ vàng! Bá Tiến của Thanh Hóa có pha vào bóng nguy hiểm với Xuân Mạnh của Hà Nội, và phải nhận thẻ vàng. 45’ Thời gian bù giờ hiệp 1 Hiệp đầu tiên có thêm 3 phút bù giờ. 45+3’ THẺ ĐỎ TRỰC TIẾP!!! Xem video Xuân Mạnh nằm sân rất lâu, cần đến sự trợ giúp của đội ngũ y tế. Sau đó, trọng tài Viết Duẩn tham khảo VAR và rút thẻ đỏ trực tiếp, thay vì thẻ vàng với Bá Tiến. Thanh Hóa sẽ chỉ còn 10 người trên sân. 45+6’ Hiệp 1 khép lại Thanh Hóa dẫn 1-0 nhưng chỉ còn 10 người sau khi Bá Tiến nhận thẻ đỏ trực tiếp. 46’ Hiệp 2 bắt đầu Thanh Hóa giao bóng. 51’ Cơ hội nguy hiểm của Hà Nội Thanh Hóa đang phải căng mình ra chống đỡ các pha tổ chức tấn công của Hà Nội. 53’ VẪN KHÔNG VÀO! Những cơ hội liên tiếp của Hà Nội FC, nhưng bàn thắng chưa đến với đội khách. 56’ Đỗ Hoàng Hên sút phạt nguy hiểm Xem video Cú đá phạt táo bạo của Đỗ Hoàng Hên, buộc thủ môn Êli Niê vất vả cản phá. 60’ Cứu thua ấn tượng Xem video Thủ môn Êli Niê vừa có pha cứu thua ấn tượng, sau khi David Fisher đánh đầu hiểm hóc. 62’ PHUNG PHÍ CƠ HỘI MƯỜI MƯƠI! Xem video Cơ hội quá rõ ràng để Thanh Hóa có bàn thứ hai, nhưng Văn Tùng lại phung phí đáng tiếc. 69’ Hà Nội tìm kiếm cơ hội Xem video Gặp khó trong các pha xâm nhập vòng cấm đối phương, Hà Nội sẵn sàng tung ra các pha dứt điểm từ xa nhưng không trúng đích. 75’ Sức ép nghẹt thở Xem video Hà Nội đang tạo ra được rất nhiều cơ hội, khiến hàng thủ Thanh Hóa làm việc cực kỳ vất vả. 79’ Hà Nội tổ chức phạt góc có ý đồ Xem video Một đường chuyền về góc gần của Thanh Hóa, nhưng thủ môn Êli Niê đã chơi tập trung. 85’ Hà Nội gặp khó Đội khách đang vấp phải hàng thủ chơi cực kỳ chắc chắn, kín kẽ của Thanh Hóa. 86’ BÀN THẮNG KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN!!! Xem video Adriel Passira đánh đầu đưa bóng vào lưới Thanh Hóa. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài từ chối bàn thắng của đội khách do Thành Chung đã phạm lỗi với thủ môn Êli Niê. 90’ Thời gian bù giờ hiệp 2 Trọng tài cho hai đội thêm 7 phút. 90+5’ Đội khách vẫn chưa thể có bàn thắng Cứ mỗi cơ hội trôi qua là một lần các fan của Thanh Hóa được dịp ăn mừng. Thời gian của trận đấu không còn nhiều. 90+10’ CỨU THUA VÔ CÙNG XUẤT SẮC! Xem video Thủ môn Êli Niê có pha cứu thua quá xuất sắc, giúp Thanh Hóa thoát thua sau cú đá cận thành của Thành Chung. 90+12’ Trận đấu kết thúc Thanh Hóa giành chiến thắng 1-0 trước Hà Nội. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Êli Niê, Thanh Nam, Đình Huyên, Bá Tiến, Ngọc Hà, Văn Lợi, Abdurakhmanov, Damoth, Ngọc Tân, Ngọc Mỹ, Văn Tùng Văn Chuẩn, Xuân Mạnh, Thành Chung, Adriel Tadeu, Văn Toàn, Văn Quyết, Hùng Dũng, Công Nhật, Hoàng Hên, Hai Long, Fisher

Đội khách sẵn sàng cho màn so tài

Đội khách vẫn được đánh giá cao hơn

Xét trên mọi khía cạnh từ chiều sâu lực lượng đến vị thế trên bảng xếp hạng, Hà Nội FC được đánh giá cao hơn hẳn. Ở trận lượt đi, đại diện thủ đô cũng từng gieo sầu cho Thanh Hóa với chiến thắng 2-1. Tuy nhiên, bóng đá chưa bao giờ có kịch bản định sẵn. Với điểm tựa sân nhà cùng tinh thần đang dâng cao, Xứ Thanh hoàn toàn có thể mơ về việc cản bước đối thủ mạnh, dù đây chắc chắn là một thử thách cực đại.

Hai đội thiếu nhiều nhân sự quan trọng

Về mặt nhân sự, cả hai bên đều chịu những tổn thất nhất định. Chủ nhà Thanh Hóa thiếu vắng Huỳnh Minh Đoàn do án treo giò (3 thẻ vàng), cùng với việc trợ lý Đỗ Văn Phúc không thể góp mặt trong khu vực kỹ thuật. Về phía đội khách, Vũ Tiến Long cũng phải ngồi ngoài vì thẻ đỏ.

Dẫu vậy, những cái tên còn lại trong đội hình dự kiến của đôi bên như Êli Niê, Abdurakhmanov, Ngọc Mỹ (Thanh Hóa) hay Văn Chuẩn, Xuân Mạnh, Hai Long (Hà Nội) vẫn hứa hẹn tạo nên màn so tài đỉnh cao.

Vị thế khác của Hà Nội

Ở bên kia chiến tuyến, Hà Nội FC lại mang một vị thế hoàn toàn khác biệt. Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia danh tiếng Harry Kewell, đội bóng thủ đô đang cho thấy phong độ đầy ấn tượng. Ba điểm trọn vẹn trước Đà Nẵng ở vòng trước không chỉ giúp họ phô diễn sức mạnh mà còn đưa Hà Nội hiên ngang chen chân vào top 3.

Hành quân đến Thanh Hóa, mục tiêu của Hùng Dũng, Thành Chung và các đồng đội không gì khác ngoài chiến thắng. Họ bắt buộc phải có 3 điểm để cắt đuôi sự bám đuổi gắt gao của Ninh Bình (chỉ đang kém 1 điểm) và chực chờ cơ hội soán ngôi á quân Thể Công Viettel. Với dàn sao nội, ngoại binh chất lượng, Hà Nội có đủ cơ sở để tự tin áp đặt thế trận.

"Đòn bẩy" cho Doãn Ngọc Tân và đồng đội

Điều đáng nể nhất ở Thanh Hóa lúc này chính là tinh thần thi đấu bất khuất. Bất chấp những rào cản, các cầu thủ vẫn ra sân với sự tận hiến cao nhất, khiến mọi đối thủ đều phải kiêng dè. Tinh thần ấy càng được củng cố khi ban lãnh đạo vừa có những động thái giải quyết lương thưởng, tạo đòn bẩy tâm lý cực lớn. Doãn Ngọc Tân, Văn Thắng cùng các đồng đội đang vô cùng hưng phấn và quyết tâm giữ lại điểm số trong lần trở về sân nhà này.

Thanh Hóa vượt qua khó khăn, tự tin đấu Hà Nội

Nhìn vào phong độ hiện tại, Thanh Hóa vừa trải qua một trận hòa đầy quả cảm và có giá trị không khác gì một chiến thắng trên sân Gò Đậu trước đối thủ Becamex TP.HCM ở vòng 21. Điểm số quý giá này đã giúp đội bóng xứ Thanh vượt qua chính đối thủ để vươn lên vị trí thứ 11 với 21 điểm.

Quan trọng hơn, họ đã tạo ra một khoảng cách an toàn lên đến 8 điểm so với đội bét bảng Đà Nẵng. Dưới sự lèo lái của HLV Mai Xuân Hợp, mục tiêu thiết thực nhất lúc này là tích cóp từng điểm số ở các vòng đấu cuối để chính thức "cập bến" an toàn.

Chờ "địa chấn" ở xứ Thanh

Vòng 22 V-League sẽ chứng kiến một cuộc đối đầu đầy duyên nợ và kịch tính giữa Thanh Hóa và Hà Nội ngay trên chảo lửa xứ Thanh. Trận đấu không chỉ mang ý nghĩa sống còn về mặt điểm số với cả hai đội mà còn là một bài kiểm tra bản lĩnh thực sự. Thanh Hóa đang nỗ lực quật khởi để trụ hạng sẽ phải đối đầu với Hà Nội FC hừng hực khí thế trong cuộc đua vô địch. Liệu có “cơn địa chấn” nào sẽ xuất hiện?

Cánh cửa đi Cúp C2 còn mở

Thanh Hoá vừa có trận hoà trên sân của Becamex TP.HCM ở vòng 21 và kết quả đó không khác gì 1 trận thắng, bởi họ vẫn giữ được vị trí thứ 11 để tránh bị cuốn vào cuộc đua trụ hạng. Việc Đà Nẵng hạ Becamex TP.HCM tối thứ Sáu khiến vị trí của Thanh Hóa vẫn sẽ được an toàn dù hai đội hiện vẫn đang bằng điểm, thậm chí một thất bại không quá đậm sẽ tiếp tục giữ đội bóng xứ Thanh ở vị trí thứ 11.

Trong khi đó Hà Nội đã thắng liên tiếp 4 vòng và qua đó vượt Ninh Bình để lên vị trí thứ 3. Mục tiêu của 4 vòng cuối không thể rõ ràng hơn: Vượt qua Thể Công Viettel để chiếm ngôi nhì bảng và đoạt vé dự AFC Champions League Two mùa sau. Cách biệt giữa 2 đội đang là 4 điểm nên Hà Nội không có lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng.

