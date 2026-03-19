Lịch thi đấu bóng đá CFA Team China 2026, lịch thi đấu U23 Việt Nam mới nhất

Lịch thi đấu bóng đá CFA Team China 2026, lịch đội tuyển U23 Việt Nam mới nhất

Thời gian Cặp đấu Trực tiếp 25/03 14:00 U23 Việt Nam U23 CHDCND Triều Tiên 25/03 18:35 U23 Trung Quốc U23 Thái Lan 28/03 14:00 U23 Thái Lan U23 Việt Nam 28/03 18:35 U23 Trung Quốc U23 CHDCND Triều Tiên 31/03 14:00 U23 CHDCND Triều Tiên U23 Thái Lan 31/03 18:35 U23 Trung Quốc U23 Việt Nam

U23 Việt Nam bước vào đợt hội quân giữa tháng 3 với mục tiêu chuẩn bị cho giải giao hữu CFA Team China 2026, sân chơi quan trọng giúp ban huấn luyện kiểm nghiệm lực lượng và hoàn thiện bộ khung cho tương lai.

Ở lần tập trung này, đội triệu tập 30 cầu thủ, chủ yếu thuộc lứa tuổi 2005-2007. Đây được xem là thế hệ kế cận, trong bối cảnh nhiều gương mặt từng góp mặt ở các giải trước đã vượt quá độ tuổi hoặc được gọi lên đội tuyển quốc gia. Ban huấn luyện sẽ tận dụng quãng thời gian tập luyện tại Hà Nội để đánh giá phong độ, khả năng thích nghi cũng như sự tiến bộ của từng cá nhân.

Theo kế hoạch, danh sách chính thức gồm 25 cầu thủ sẽ được chốt vào ngày 23/3. Sau đó, toàn đội di chuyển sang Trung Quốc tham dự giải CFA Team China 2026, diễn ra tại Tây An từ ngày 25/3 đến 31/3.

Giải đấu quy tụ 4 đội gồm U23 Trung Quốc, U23 Việt Nam, U23 Thái Lan và U23 Triều Tiên, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt. Đây không chỉ là dịp cọ xát với các đối thủ trong khu vực và châu lục, mà còn là cơ hội để ban huấn luyện thử nghiệm chiến thuật, đánh giá chiều sâu đội hình trước các mục tiêu dài hạn như ASIAD 2026.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán U23 Triều Tiên vào ngày 25/3, gặp U23 Thái Lan ngày 28/3 và khép lại bằng màn so tài với chủ nhà U23 Trung Quốc ngày 31/3.

Danh sách tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho giải sắp tới