Trực tiếp bóng đá U17 Thái Lan - U17 Saudi Arabia: Bàn nhân đôi cách biệt ấn định (U17 châu Á) (Hết giờ)

0h, 10/5 | King Abdullah Sports City Hall U17 Thái Lan 0 - 2 U17 Saudi Arabia (H1: 0-1) Thông tin trước trận U17 Thái Lan vs U17 Saudi Arabia U17 Saudi Arabia Điểm Klamchom Peanksikum Sertsri Raksa Sirikhanti Krittawat La-ongdee Phanuphong Jeyakom Rungrueang Sutthiphapra Phanuwit Jeyakom Điểm Al Mas Al Yami Al Yahya Al Hashem Maimani Makki Sharahili Al Dawsari Al Shamrani Al Batli Bu Shaqraa Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận U17 Thái Lan U17 Thái Lan U17 Saudi Arabia Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 Xem video 4' Al Yami Xem video 90+1' Al Okrush Tình huống nổi bật 1’ TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU U17 Saudi Arabia giao bóng. 4’ VÀO!! U17 SAUDI ARABIA MỞ TỶ SỐ Xem video Từ tình huống tổ chức đá phạt góc, Al Yami có pha bật cao đánh đầu chính xác, mở tỷ số cho U17 Saudi Arabia. 13’ BÀN THẮNG BỊ TỪ CHỐI Xem video Rungrueang đánh đầu đưa bóng chạm người hậu vệ U17 Saudi Arabia và đi vào lưới. Nhưng bàn thắng không được công nhận bởi có lẽ trọng tài xác định Rungrueang phạm lỗi đối phương trước đó. 23’ KHÔNG VÀO!! Xem video Makki nỗ lực đột phá và dứt điểm, nhưng cú đá của anh đưa bóng đi chệch khung thành đối phương trong gang tấc. 28’ BỎ LỠ ĐÁNG TIẾC!! Xem video Phanuphong Jeyakom thoát xuống tốc độ và căng ngang thuận lợi cho Phanuwit Jeyakom dứt điểm. Nhưng cú đá của Phanuwit Jeyakom đưa bóng đi không hề chính xác. 37’ DỨT ĐIỂM LIÊN TIẾP!! Xem video Phanuwit Jeyakom thoát xuống tốc độ và căng ngang cho Rungrueang. Nhưng Rungrueang lại dứt điểm không thắng được thủ môn đối phương. 45’ BÙ GIỜ HIỆP MỘT Hiệp 1 có 2 phút bù giờ. 45+3’ HẾT HIỆP MỘT U17 Saudi Arabia tạm dẫn U17 Thái Lan 1-0. 46’ HIỆP HAI BẮT ĐẦU U17 Saudi Arabia giao bóng. 51’ DỨT ĐIỂM KHÔNG TỐT Xem video Phanuphong Jeyakom sút xa đưa bóng đi quá nhẹ để làm khó thủ môn của U17 Saudi Arabia. 52’ KHÔNG VÀO!! Xem video Cầu thủ của U17 Thái Lan có pha băng vào đánh đầu cận thành rất thiếu chính xác. 60’ U17 SAUDI ARABIA CẦM BÓNG NHIỀU HƠN Các cầu thủ U17 Saudi Arabia cầm bóng nhiều trở lại để không cho U17 Thái Lan có nhiều thời cơ để tiếp tục tấn công. 68’ KHÔNG ĐƯỢC Xem video Bu Shaqraa đi bóng hay nhưng cú sút cuối của anh lại đưa bóng vào đúng vị trí mà thủ môn của U17 Thái Lan chọn sẵn. 70’ NỖ LỰC CẢN PHÁ Xem video Thủ môn của U17 Thái Lan băng ra nỗ lực đấm bóng trước sức ép lớn từ đối phương. 87’ BỎ LỠ ĐÁNG TIẾC Xem video Chaiwarangkun thả bóng thuận lợi để La Ong Dee thoát xuống và đối mặt thủ môn. Nhưng La Ong Dee lại bỏ lỡ đáng tiếc. 90’ BÙ GIỜ HIỆP HAI Hiệp 2 có 5 phút bù giờ. 90+1’ VÀO!! U17 SAUDI ARABIA NHÂN ĐÔI CÁCH BIỆT Xem video Al Batli sút xa cầu may, Al Okrush ở phía trong vòng cấm chớp thời cơ bằng cú đá nối nhạy cảm, nâng tỷ số lên 2-0 cho U17 Saudi Arabia. 90+6’ TRẬN ĐẤU KẾT THÚC U17 Thái Lan thua 0-2 U17 Saudi Arabia. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Klamchom, Peanksikum, Sertsri, Raksa, Sirikhanti, Krittawat, La-ongdee, Phanuphong Jeyakom, Rungrueang, Sutthiphapra, Phanuwit Jeyakom Al Mas, Al Yami, Al Yahya, Al Hashem, Maimani, Makki, Sharahili, Al Dawsari, Al Shamrani, Al Batli, Bu Shaqraa

Ở lượt ra quân bảng A, U17 Thái Lan bất ngờ thua sốc 0-2 trước U17 Tajikistan. Thất bại này khiến họ đang đứng thứ 3 ở vòng bảng và chỉ hơn U17 Myanmar do hiệu số. Trận gặp U17 Saudi Arabia sẽ là trận đấu "sinh tử" bởi nếu thua, U17 Thái Lan sẽ bị loại sớm và hết cửa dự World Cup.

U17 Thái Lan tỏ ra rất yếu kém trong phòng ngự ở trận trước và trận này họ không những gặp đội chủ nhà, U17 Saudi Arabia còn là một đội có sức mạnh tấn công hơn hẳn U17 Tajikistan.