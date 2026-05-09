Trực tiếp bóng đá U17 Thái Lan - U17 Saudi Arabia: Bàn nhân đôi cách biệt ấn định (U17 châu Á) (Hết giờ)
(Bảng A giải U17 châu Á) U17 Saudi Arabia chơi xuất sắc để có bàn thứ 2 vào lưới U17 Thái Lan ở thời gian bù giờ hiệp hai.
0h, 10/5 | King Abdullah Sports City Hall
Điểm
Klamchom
Peanksikum
Sertsri
Raksa
Sirikhanti
Krittawat
La-ongdee
Phanuphong Jeyakom
Rungrueang
Sutthiphapra
Phanuwit Jeyakom
Điểm
Al Mas
Al Yami
Al Yahya
Al Hashem
Maimani
Makki
Sharahili
Al Dawsari
Al Shamrani
Al Batli
Bu Shaqraa
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
Tình huống nổi bật
1’
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU
U17 Saudi Arabia giao bóng.
4’
VÀO!! U17 SAUDI ARABIA MỞ TỶ SỐ
Từ tình huống tổ chức đá phạt góc, Al Yami có pha bật cao đánh đầu chính xác, mở tỷ số cho U17 Saudi Arabia.
13’
BÀN THẮNG BỊ TỪ CHỐI
Rungrueang đánh đầu đưa bóng chạm người hậu vệ U17 Saudi Arabia và đi vào lưới. Nhưng bàn thắng không được công nhận bởi có lẽ trọng tài xác định Rungrueang phạm lỗi đối phương trước đó.
23’
KHÔNG VÀO!!
Makki nỗ lực đột phá và dứt điểm, nhưng cú đá của anh đưa bóng đi chệch khung thành đối phương trong gang tấc.
28’
BỎ LỠ ĐÁNG TIẾC!!
Phanuphong Jeyakom thoát xuống tốc độ và căng ngang thuận lợi cho Phanuwit Jeyakom dứt điểm. Nhưng cú đá của Phanuwit Jeyakom đưa bóng đi không hề chính xác.
37’
DỨT ĐIỂM LIÊN TIẾP!!
Phanuwit Jeyakom thoát xuống tốc độ và căng ngang cho Rungrueang. Nhưng Rungrueang lại dứt điểm không thắng được thủ môn đối phương.
45’
BÙ GIỜ HIỆP MỘT
Hiệp 1 có 2 phút bù giờ.
45+3’
HẾT HIỆP MỘT
U17 Saudi Arabia tạm dẫn U17 Thái Lan 1-0.
46’
HIỆP HAI BẮT ĐẦU
U17 Saudi Arabia giao bóng.
51’
DỨT ĐIỂM KHÔNG TỐT
Phanuphong Jeyakom sút xa đưa bóng đi quá nhẹ để làm khó thủ môn của U17 Saudi Arabia.
52’
KHÔNG VÀO!!
Cầu thủ của U17 Thái Lan có pha băng vào đánh đầu cận thành rất thiếu chính xác.
60’
U17 SAUDI ARABIA CẦM BÓNG NHIỀU HƠN
Các cầu thủ U17 Saudi Arabia cầm bóng nhiều trở lại để không cho U17 Thái Lan có nhiều thời cơ để tiếp tục tấn công.
68’
KHÔNG ĐƯỢC
Bu Shaqraa đi bóng hay nhưng cú sút cuối của anh lại đưa bóng vào đúng vị trí mà thủ môn của U17 Thái Lan chọn sẵn.
70’
NỖ LỰC CẢN PHÁ
Thủ môn của U17 Thái Lan băng ra nỗ lực đấm bóng trước sức ép lớn từ đối phương.
87’
BỎ LỠ ĐÁNG TIẾC
Chaiwarangkun thả bóng thuận lợi để La Ong Dee thoát xuống và đối mặt thủ môn. Nhưng La Ong Dee lại bỏ lỡ đáng tiếc.
90’
BÙ GIỜ HIỆP HAI
Hiệp 2 có 5 phút bù giờ.
90+1’
VÀO!! U17 SAUDI ARABIA NHÂN ĐÔI CÁCH BIỆT
Al Batli sút xa cầu may, Al Okrush ở phía trong vòng cấm chớp thời cơ bằng cú đá nối nhạy cảm, nâng tỷ số lên 2-0 cho U17 Saudi Arabia.
90+6’
TRẬN ĐẤU KẾT THÚC
U17 Thái Lan thua 0-2 U17 Saudi Arabia.
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Ở lượt ra quân bảng A, U17 Thái Lan bất ngờ thua sốc 0-2 trước U17 Tajikistan. Thất bại này khiến họ đang đứng thứ 3 ở vòng bảng và chỉ hơn U17 Myanmar do hiệu số. Trận gặp U17 Saudi Arabia sẽ là trận đấu "sinh tử" bởi nếu thua, U17 Thái Lan sẽ bị loại sớm và hết cửa dự World Cup.
U17 Thái Lan tỏ ra rất yếu kém trong phòng ngự ở trận trước và trận này họ không những gặp đội chủ nhà, U17 Saudi Arabia còn là một đội có sức mạnh tấn công hơn hẳn U17 Tajikistan.
(Lượt trận mở màn bảng A) Điểm nhấn của trận đấu là pha phản lưới ở những giây đầu tiên và bàn thắng "chốt hạ" vào khoảng thời gian bù giờ.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-09/05/2026 15:33 PM (GMT+7)