Công An Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định 10/05/26 - Trực tiếp
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
3
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
2
Burnley vs Aston Villa 10/05/26 - Trực tiếp
Logo Burnley - BUR Burnley
1
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
1
Crystal Palace vs Everton 10/05/26 - Trực tiếp
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
1
Logo Everton - EVE Everton
2
Nottingham Forest vs Newcastle United 10/05/26 - Trực tiếp
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
0
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
0
West Ham United vs Arsenal
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Mainz 05 vs Union Berlin
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Milan vs Atalanta
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Barcelona vs Real Madrid
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Brest
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Le Havre vs Olympique Marseille
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Monaco vs Lille
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Tottenham Hotspur vs Leeds United
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-

Trực tiếp bóng đá U17 Thái Lan - U17 Saudi Arabia: Bàn nhân đôi cách biệt ấn định (U17 châu Á) (Hết giờ)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Bóng đá Thái Lan

(Bảng A giải U17 châu Á) U17 Saudi Arabia chơi xuất sắc để có bàn thứ 2 vào lưới U17 Thái Lan ở thời gian bù giờ hiệp hai.

0h, 10/5 | King Abdullah Sports City Hall

U17 Thái Lan
0 - 2
U17 Saudi Arabia
(H1: 0-1)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận
Xem video 4' Al Yami
Xem video 90+1' Al Okrush

Tình huống nổi bật

1’

TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU

U17 Saudi Arabia giao bóng.

4’

VÀO!! U17 SAUDI ARABIA MỞ TỶ SỐ

Từ tình huống tổ chức đá phạt góc, Al Yami có pha bật cao đánh đầu chính xác, mở tỷ số cho U17 Saudi Arabia. 

13’

BÀN THẮNG BỊ TỪ CHỐI

Rungrueang đánh đầu đưa bóng chạm người hậu vệ U17 Saudi Arabia và đi vào lưới. Nhưng bàn thắng không được công nhận bởi có lẽ trọng tài xác định Rungrueang phạm lỗi đối phương trước đó. 

23’

KHÔNG VÀO!!

Makki nỗ lực đột phá và dứt điểm, nhưng cú đá của anh đưa bóng đi chệch khung thành đối phương trong gang tấc. 

28’

BỎ LỠ ĐÁNG TIẾC!!

Phanuphong Jeyakom thoát xuống tốc độ và căng ngang thuận lợi cho Phanuwit Jeyakom dứt điểm. Nhưng cú đá của Phanuwit Jeyakom đưa bóng đi không hề chính xác. 

37’

DỨT ĐIỂM LIÊN TIẾP!!

Phanuwit Jeyakom thoát xuống tốc độ và căng ngang cho Rungrueang. Nhưng Rungrueang lại dứt điểm không thắng được thủ môn đối phương. 

45’

BÙ GIỜ HIỆP MỘT

Hiệp 1 có 2 phút bù giờ.

45+3’

HẾT HIỆP MỘT

U17 Saudi Arabia tạm dẫn U17 Thái Lan 1-0.

46’

HIỆP HAI BẮT ĐẦU

U17 Saudi Arabia giao bóng.

51’

DỨT ĐIỂM KHÔNG TỐT

Phanuphong Jeyakom sút xa đưa bóng đi quá nhẹ để làm khó thủ môn của U17 Saudi Arabia. 

52’

KHÔNG VÀO!!

Cầu thủ của U17 Thái Lan có pha băng vào đánh đầu cận thành rất thiếu chính xác. 

60’

U17 SAUDI ARABIA CẦM BÓNG NHIỀU HƠN

Các cầu thủ U17 Saudi Arabia cầm bóng nhiều trở lại để không cho U17 Thái Lan có nhiều thời cơ để tiếp tục tấn công. 

68’

KHÔNG ĐƯỢC

Bu Shaqraa đi bóng hay nhưng cú sút cuối của anh lại đưa bóng vào đúng vị trí mà thủ môn của U17 Thái Lan chọn sẵn. 

70’

NỖ LỰC CẢN PHÁ

Thủ môn của U17 Thái Lan băng ra nỗ lực đấm bóng trước sức ép lớn từ đối phương. 

87’

BỎ LỠ ĐÁNG TIẾC

Chaiwarangkun thả bóng thuận lợi để La Ong Dee thoát xuống và đối mặt thủ môn. Nhưng La Ong Dee lại bỏ lỡ đáng tiếc. 

90’

BÙ GIỜ HIỆP HAI

Hiệp 2 có 5 phút bù giờ. 

90+1’

VÀO!! U17 SAUDI ARABIA NHÂN ĐÔI CÁCH BIỆT

Al Batli sút xa cầu may, Al Okrush ở phía trong vòng cấm chớp thời cơ bằng cú đá nối nhạy cảm, nâng tỷ số lên 2-0 cho U17 Saudi Arabia. 

90+6’

TRẬN ĐẤU KẾT THÚC

U17 Thái Lan thua 0-2 U17 Saudi Arabia. 

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Klamchom, Peanksikum, Sertsri, Raksa, Sirikhanti, Krittawat, La-ongdee, Phanuphong Jeyakom, Rungrueang, Sutthiphapra, Phanuwit Jeyakom
Al Mas, Al Yami, Al Yahya, Al Hashem, Maimani, Makki, Sharahili, Al Dawsari, Al Shamrani, Al Batli, Bu Shaqraa

Ở lượt ra quân bảng A, U17 Thái Lan bất ngờ thua sốc 0-2 trước U17 Tajikistan. Thất bại này khiến họ đang đứng thứ 3 ở vòng bảng và chỉ hơn U17 Myanmar do hiệu số. Trận gặp U17 Saudi Arabia sẽ là trận đấu "sinh tử" bởi nếu thua, U17 Thái Lan sẽ bị loại sớm và hết cửa dự World Cup

U17 Thái Lan tỏ ra rất yếu kém trong phòng ngự ở trận trước và trận này họ không những gặp đội chủ nhà, U17 Saudi Arabia còn là một đội có sức mạnh tấn công hơn hẳn U17 Tajikistan.

Theo Q.D

Nguồn:

