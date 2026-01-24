Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá U23 Trung Quốc - U23 Nhật Bản: Ngưỡng cửa lịch sử (CK U23 châu Á)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Đội tuyển Nhật Bản Giải U23 châu Á 2026

(22h, 24/1, chung kết) Trận chung kết U23 châu Á 2026 giữa U23 Trung Quốc và U23 Nhật Bản hứa hẹn sẽ là màn đấu trí chiến thuật căng thẳng và hấp dẫn.

U23 Trung Quốc
Trực tiếp bóng đá U23 Trung Quốc - U23 Nhật Bản: Ngưỡng cửa lịch sử (CK U23 châu Á) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá U23 Trung Quốc - U23 Nhật Bản: Ngưỡng cửa lịch sử (CK U23 châu Á) - 1
U23 Nhật Bản
(H1: 0-0)
Ngưỡng cửa lịch sử

Trong khi đây là lần đầu tiên U23 Trung Quốc góp mặt ở trận chung kết U23 châu Á, thì U23 Nhật Bản sẽ có lần thứ ba tranh ngôi vô địch, sau các chức vô địch năm 2016 (thắng U23 Hàn Quốc 3-2) và 2024 (thắng U23 Uzbekistan 1-0). Thầy trò HLV Go Oiwa đang hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vương và nâng cao chiếc cúp lần thứ ba trong lịch sử, một kỷ lục mới của giải đấu.

Công cường đấu thủ chắc

Hành trình vào chung kết của U23 Trung Quốc được xây dựng trên nền tảng sự chắc chắn trong phòng ngự, giữ sạch lưới cả 5 trận đã qua. Bên kia chiến tuyến, U23 Nhật Bản thể hiện sức mạnh toàn diện ở mọi tuyến. Trên đường vào trận đấu cuối cùng, “Samurai xanh” đã ghi 12 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần, cho thấy sức mạnh vượt trội.

HLV U23 Trung Quốc muốn vô địch

HLV Antonio Puche, người đã giúp U23 Trung Quốc tiến bộ rõ rệt qua từng trận, khẳng định đội bóng của ông đã sẵn sàng cho thử thách lớn nhất: “Chúng tôi rất hào hứng. Đây là một trận đấu lịch sử và là một giấc mơ rất lớn. Chúng tôi muốn giành chức vô địch, dù biết rằng điều đó sẽ vô cùng khó khăn. Việc vào tới chung kết đã là điều đặc biệt, nhưng giờ chúng tôi muốn đi xa hơn một bước nữa.

Tâm lý của toàn đội là tuyệt vời, tôi thậm chí không có từ ngữ nào để mô tả trạng thái tinh thần của các cầu thủ. Chúng tôi đang ở trong trạng thái rất tốt, đầy tự tin, và niềm tin vào bản thân là một trong những yếu tố then chốt của bóng đá”.

HLV U23 Nhật Bản thận trọng

HLV Go Oiwa, người từng đưa U23 Nhật Bản vô địch U23 châu Á năm 2024, dành sự tôn trọng lớn cho đối thủ: “Chúng tôi đến giải với đội hình rất trẻ và bản thân điều đó đã là thử thách. Nhưng toàn đội đã làm rất tốt. Các cầu thủ đã sẵn sàng và sẽ thể hiện hết khả năng của mình. U23 Trung Quốc là đội bóng phòng ngự rất tổ chức. Suốt giải đấu, họ cho thấy sự kiên cường đáng nể và tôi dành sự tôn trọng lớn cho họ. Các cầu thủ của họ có những phẩm chất khác nhau, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ để cạnh tranh và giành chức vô địch”.

Lịch sử ủng hộ U23 Nhật Bản

Nhật Bản và Trung Quốc không phải đối thủ xa lạ của nhau. Đây sẽ là lần thứ hai U23 Trung Quốc và U23 Nhật Bản chạm trán nhau tại U23 châu Á. Ở lần gặp duy nhất trước đó, U23 Nhật Bản giành chiến thắng 1-0 tại vòng bảng U23 châu Á 2024. Chính HLV Antonio từng dẫn dắt U20 Trung Quốc đối đầu U20 Nhật Bản tại U20 châu Á 2023, nơi đội bóng của ông có bàn mở tỷ số nhưng vẫn thua 1-2 ở vòng bảng. Nhiều cầu thủ trong đội hình U23 Trung Quốc hiện tại từng góp mặt ở giải đấu đó.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn, Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Theo Sỹ Ánh

24/01/2026 16:21 PM (GMT+7)
