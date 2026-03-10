Trực tiếp bóng đá Galatasaray - Liverpool: Khó khăn chờ "Lữ đoàn đỏ" (Cúp C1)

C1 - Champions League | 0h45, 11/3 | Rams Park Galatasaray 0 - 0 Liverpool (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Galatasaray vs Liverpool Liverpool Điểm Cakir Sallai Sanchez Bardakci Jakobs Torreira Lemina Yilmaz Sara Lang Osimhen Điểm Alisson Frimpong Gravenberch Van Dijk Robertson Szoboszlai Mac Allister Wirtz Salah Gakpo Ekitike Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Galatasaray Galatasaray Liverpool Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Cakir, Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs, Torreira, Lemina, Yilmaz, Sara, Lang, Osimhen Alisson, Frimpong, Gravenberch, Van Dijk, Robertson, Szoboszlai, Mac Allister, Wirtz, Salah, Gakpo, Ekitike

Chủ nhà hưng phấn trước trận đấu

Lần đầu tiên kể từ mùa giải 2013/14, Galatasaray góp mặt ở vòng 1/8 UEFA Champions League, và thử thách dành cho đại diện Thổ Nhĩ Kỳ ngay lập tức là một “ông hoàng châu Âu” – Liverpool. Cuộc đối đầu giữa hai đội bóng giàu cá tính hứa hẹn mang đến bầu không khí bùng nổ.

Không thể xem thường sức mạnh đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ

Nếu màn trình diễn ở vòng play-off loại trực tiếp là thước đo, Galatasaray chắc chắn sẽ đem lại một trận cầu giàu cảm xúc. Đại diện Istanbul vừa vượt qua Juventus với tổng tỷ số 7-5 sau hai lượt trận, trong đó hiệp phụ trận lượt về đóng vai trò quyết định.

Ở trận lượt đi trên sân Rams Park, Galatasaray giành chiến thắng ấn tượng 5-2, góp phần kéo dài chuỗi thành tích sân nhà cực kỳ ấn tượng: chỉ thua 2 trong 46 trận gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 33, hòa 11).

Không chỉ vậy, đội bóng áo vàng-đỏ còn bất bại trong 10 trận sân nhà gần nhất tại vòng knock-out Cúp C1/Champions League (thắng 6, hòa 4). Phong độ gần đây cũng đứng về phía họ khi Galatasaray toàn thắng 3 trận gần nhất, trong đó có chiến thắng 1-0 trước kình địch Istanbul là Besiktas ở giải quốc nội cuối tuần qua.

Liverpool sẵn sàng cho trận đấu khó khăn

Liverpool cũng bước vào trận đấu với tâm lý tích cực. Đội bóng vùng Merseyside vừa giành chiến thắng 3-1 trên sân của Wolverhampton tại FA Cup, qua đó “trả món nợ” thất bại trước chính đối thủ này ở Premier League chỉ vài ngày trước đó.

Chiến thắng ấy đánh dấu trận thắng thứ năm của Liverpool trong sáu lần ra sân gần nhất. Không chỉ có phong độ tốt ở quốc nội, đại diện nước Anh cũng đang duy trì đà hưng phấn tại đấu trường châu Âu khi khép lại vòng bảng Champions League với ba chiến thắng liên tiếp mà không để lọt lưới.

"Lữ đoàn đỏ" cẩn trọng không thừa

Galatasaray cũng có lý do để tin vào lợi thế sân nhà khi đối đầu các đại diện Anh. Trong chín trận sân nhà gần nhất trước các CLB xứ sương mù tại cúp châu Âu, họ chỉ thua đúng một lần. Đáng chú ý, đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ từng đánh bại Liverpool 1-0 ngay ở giai đoạn league phase của mùa giải năm nay.