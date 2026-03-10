Trực tiếp bóng đá Newcastle - Barcelona: Phục hận hay thêm nợ? (Cúp C1)

C1 - Champions League | 3h, 11/3 | SVĐ St James' Park Newcastle 0 - 0 Barcelona (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Newcastle vs Barcelona Barcelona Điểm Pope Trippier Thiaw Botman Hall Tonali Willock Joelinton Barnes Gordon Wissa Điểm J. Garcia E. Garcia Cubarsi Martin Cancelo Casado Pedri Lopez Yamal Raphinha Lewandowski Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Newcastle Newcastle Barcelona Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Pope, Trippier, Thiaw, Botman, Hall, Tonali, Willock, Joelinton, Barnes, Gordon, Wissa J. Garcia, E. Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo, Casado, Pedri, Lopez, Yamal, Raphinha, Lewandowski

Hơn bốn năm sau thương vụ tiếp quản giàu tham vọng từ các ông chủ Saudi Arabia, Newcastle cuối cùng cũng có lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền góp mặt tại vòng 1/8 Cúp C1. Tuy nhiên, phong độ tại các giải quốc nội của “Chích chòe” lại đang khá hỗn loạn. Trong vài tuần gần đây, họ lần lượt thua Everton 2-3 trên sân nhà tại Premier League, đánh bại MU 2-1 dù chỉ còn 10 người, trước khi thất bại 1-3 trước Man City tại FA Cup.

Ở phía bên kia chiến tuyến, “tân binh” của vòng knock-out Champions League sẽ chạm trán một “lão làng” dày dạn kinh nghiệm. Barcelona đang hướng tới mục tiêu tiến xa hơn thành tích mùa 2024/25, khi họ dừng bước ở bán kết sau thất bại trước Inter Milan. Đoàn quân của Hansi Flick đang có chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường.

Lịch sử cũng đang đứng về phía đội bóng xứ Catalunya. Barcelona đã thắng cả 5 lần gần nhất chạm trán các đại diện Anh tại vòng 1/8 Champions League. Đáng chú ý, ở trận đấu thuộc vòng bảng hồi tháng 9 năm ngoái, chính Flick đã cùng Barcelona giành chiến thắng 2-1 trước chính Newcastle ngay tại St James’ Park, nhờ cú đúp đẹp mắt của Marcus Rashford.