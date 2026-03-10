Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá Newcastle - Barcelona: Phục hận hay thêm nợ? (Cúp C1)

Lamine Yamal Newcastle United

(3h, 11/3, lượt đi vòng 1/8) Chỉ trong vòng 6 tháng, Newcastle lần thứ hai tiếp đón Barcelona trên sân nhà St James' Park.

  

C1 - Champions League | 3h, 11/3 | SVĐ St James' Park

Newcastle
Trực tiếp bóng đá Newcastle - Barcelona: Phục hận hay thêm nợ? (Cúp C1) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Newcastle - Barcelona: Phục hận hay thêm nợ? (Cúp C1) - 1
Barcelona
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Newcastle - Barcelona: Phục hận hay thêm nợ? (Cúp C1) - 1
Pope, Trippier, Thiaw, Botman, Hall, Tonali, Willock, Joelinton, Barnes, Gordon, Wissa
Trực tiếp bóng đá Newcastle - Barcelona: Phục hận hay thêm nợ? (Cúp C1) - 1
J. Garcia, E. Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo, Casado, Pedri, Lopez, Yamal, Raphinha, Lewandowski

Hơn bốn năm sau thương vụ tiếp quản giàu tham vọng từ các ông chủ Saudi Arabia, Newcastle cuối cùng cũng có lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền góp mặt tại vòng 1/8 Cúp C1. Tuy nhiên, phong độ tại các giải quốc nội của “Chích chòe” lại đang khá hỗn loạn. Trong vài tuần gần đây, họ lần lượt thua Everton 2-3 trên sân nhà tại Premier League, đánh bại MU 2-1 dù chỉ còn 10 người, trước khi thất bại 1-3 trước Man City tại FA Cup.

Ở phía bên kia chiến tuyến, “tân binh” của vòng knock-out Champions League sẽ chạm trán một “lão làng” dày dạn kinh nghiệm. Barcelona đang hướng tới mục tiêu tiến xa hơn thành tích mùa 2024/25, khi họ dừng bước ở bán kết sau thất bại trước Inter Milan. Đoàn quân của Hansi Flick đang có chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường.

Lịch sử cũng đang đứng về phía đội bóng xứ Catalunya. Barcelona đã thắng cả 5 lần gần nhất chạm trán các đại diện Anh tại vòng 1/8 Champions League. Đáng chú ý, ở trận đấu thuộc vòng bảng hồi tháng 9 năm ngoái, chính Flick đã cùng Barcelona giành chiến thắng 2-1 trước chính Newcastle ngay tại St James’ Park, nhờ cú đúp đẹp mắt của Marcus Rashford.

Theo Sỹ Ánh

Nguồn: [Link nguồn]

10/03/2026 17:50 PM (GMT+7)
