Nhận định U23 Nhật Bản - U23 Trung Quốc: Kịch tính chung kết U23 châu Á 2026

U23 Nhật Bản và U23 Trung Quốc đã lần lượt vượt qua các đối thủ ngáng đường để tiến vào chơi trận chung kết U23 châu Á 2026. Hai đội chủ còn cách chức vô địch đúng 1 trận đấu và đội bóng nào cũng muốn giành chiến thắng.

U23 Nhật Bản được đánh giá cao hơn trong trận chung kết. Bởi ngoài chất lượng đội hình tốt hơn, U23 Nhật Bản còn thể hiện phong độ thuyết phục từ đầu giải khi duy trì thành tích bất bại từ đầu giải.

Ở vòng bán kết, nhà đương kim vô địch đã giành chiến thắng 1-0 trước U23 Hàn Quốc. Trước đó, họ cũng khuất phục U23 Jordan trên loạt sút luân lưu khi hai đội hòa nhau 1-1 trong 120 phút thi đấu.

Trận đấu giữa U23 Nhật Bản với U23 Trung Quốc diễn ra vào lúc 22h hôm nay 24/1.

Về phía U23 Trung Quốc, đội bóng này cũng thể hiện phong độ xuất sắc. Nếu như U23 Nhật Bản để lọt lưới 1 bàn từ đầu giải thì U23 Trung Quốc thậm chí còn chưa để thủng lưới.

Thành tích ấn tượng này đến từ việc U23 Trung Quốc sở hữu hàng thủ xuất sắc, đặc biệt là thủ môn Li Hao, người được ví là “người nhện” ở giải U23 châu Á 2026, khi dẫn đầu thông số cứu thua toàn giải.

Trước khi giải đấu diễn ra, U23 Trung Quốc không được đánh giá cao. Trong lịch sử, đội bóng này cũng chưa từng vượt qua vòng bảng, nhưng dưới bàn tay huấn luyện của HLV Antonio Puche, U23 Trung Quốc khiến cả châu Á phải ngả mũ.

U23 Trung Quốc thi đấu kỷ luật, đoàn kết và vận hành chiến thuật rất linh hoạt. Đặc biệt là ở trận bán kết với U23 Việt Nam, đội bóng này đã có màn trình diễn xuất sắc, thắng thuyết phục đại diện Đông Nam Á với tỉ số 3-0.

Mặc dù U23 Trung Quốc bị đánh giá thấp hơn U23 Nhật Bản và lịch sử đối đầu cũng lép vế hơn khi thắng 1, thua 2, nhưng nhà đương kim vô địch không được phép chủ quan. Bởi nếu U23 Trung Quốc chơi phòng ngự phản công tốt như cách họ đã với Australia hay Uzbekistan, U23 Nhật Bản được dự đoán sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Chia sẻ với truyền thông trước trận đấu, HLV Antonio Puche khẳng định: “Ai cũng biết Nhật Bản là một đội bóng rất mạnh, với những cầu thủ xuất sắc, nhưng chúng tôi sẽ chiến đấu, chắc chắn sẽ chiến đấu đến cùng”.

Trận chung kết U23 châu Á 2026 giữa U23 Trung Quốc với U23 Nhật Bản diễn ra vào lúc 22h hôm nay 24/1. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.