Nhận định U23 Nhật Bản - U23 Trung Quốc: Kịch tính chung kết U23 châu Á 2026

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

West Ham United vs Sunderland
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Heidenheim vs RB Leipzig
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Bayer Leverkusen vs Werder Bremen
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Bayern Munich vs Augsburg
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
U23 Trung Quốc vs U23 Nhật Bản
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Manchester City vs Wolverhampton Wanderers
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Fulham vs Brighton & Hove Albion
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Burnley vs Tottenham Hotspur
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Union Berlin vs Borussia Dortmund
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
AFC Bournemouth vs Liverpool
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Le Havre vs Monaco
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Villarreal vs Real Madrid
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Olympique Marseille vs Lens
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Atlético de Madrid vs Mallorca
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Newcastle United vs Aston Villa
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Crystal Palace vs Chelsea
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Brentford vs Nottingham Forest
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Barcelona vs Real Oviedo
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Metz vs Olympique Lyonnais
Logo Metz - MET Metz
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Arsenal vs Manchester United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Juventus vs Napoli
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Roma vs Milan
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Alavés vs Real Betis
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Everton vs Leeds United
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-

Nhận định U23 Nhật Bản - U23 Trung Quốc: Kịch tính chung kết U23 châu Á 2026

Sự kiện: Giải U23 châu Á 2026

Nhận định U23 Nhật Bản với U23 Trung Quốc trong trận chung kết U23 châu Á 2026 diễn ra vào lúc 22h ngày 24/1.

U23 Nhật Bản và U23 Trung Quốc đã lần lượt vượt qua các đối thủ ngáng đường để tiến vào chơi trận chung kết U23 châu Á 2026. Hai đội chủ còn cách chức vô địch đúng 1 trận đấu và đội bóng nào cũng muốn giành chiến thắng.

U23 Nhật Bản được đánh giá cao hơn trong trận chung kết. Bởi ngoài chất lượng đội hình tốt hơn, U23 Nhật Bản còn thể hiện phong độ thuyết phục từ đầu giải khi duy trì thành tích bất bại từ đầu giải.

Ở vòng bán kết, nhà đương kim vô địch đã giành chiến thắng 1-0 trước U23 Hàn Quốc. Trước đó, họ cũng khuất phục U23 Jordan trên loạt sút luân lưu khi hai đội hòa nhau 1-1 trong 120 phút thi đấu.

Trận đấu giữa U23 Nhật Bản với U23 Trung Quốc diễn ra vào lúc 22h hôm nay 24/1.

Trận đấu giữa U23 Nhật Bản với U23 Trung Quốc diễn ra vào lúc 22h hôm nay 24/1.

Về phía U23 Trung Quốc, đội bóng này cũng thể hiện phong độ xuất sắc. Nếu như U23 Nhật Bản để lọt lưới 1 bàn từ đầu giải thì U23 Trung Quốc thậm chí còn chưa để thủng lưới.

Thành tích ấn tượng này đến từ việc U23 Trung Quốc sở hữu hàng thủ xuất sắc, đặc biệt là thủ môn Li Hao, người được ví là “người nhện” ở giải U23 châu Á 2026, khi dẫn đầu thông số cứu thua toàn giải.

Trước khi giải đấu diễn ra, U23 Trung Quốc không được đánh giá cao. Trong lịch sử, đội bóng này cũng chưa từng vượt qua vòng bảng, nhưng dưới bàn tay huấn luyện của HLV Antonio Puche, U23 Trung Quốc khiến cả châu Á phải ngả mũ.

U23 Trung Quốc thi đấu kỷ luật, đoàn kết và vận hành chiến thuật rất linh hoạt. Đặc biệt là ở trận bán kết với U23 Việt Nam, đội bóng này đã có màn trình diễn xuất sắc, thắng thuyết phục đại diện Đông Nam Á với tỉ số 3-0.

Mặc dù U23 Trung Quốc bị đánh giá thấp hơn U23 Nhật Bản và lịch sử đối đầu cũng lép vế hơn khi thắng 1, thua 2, nhưng nhà đương kim vô địch không được phép chủ quan. Bởi nếu U23 Trung Quốc chơi phòng ngự phản công tốt như cách họ đã với Australia hay Uzbekistan, U23 Nhật Bản được dự đoán sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Chia sẻ với truyền thông trước trận đấu, HLV Antonio Puche khẳng định: “Ai cũng biết Nhật Bản là một đội bóng rất mạnh, với những cầu thủ xuất sắc, nhưng chúng tôi sẽ chiến đấu, chắc chắn sẽ chiến đấu đến cùng”.

Trận chung kết U23 châu Á 2026 giữa U23 Trung Quốc với U23 Nhật Bản diễn ra vào lúc 22h hôm nay 24/1. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Đình Bắc bị AFC treo giò, lỡ hẹn trận ĐT Việt Nam quyết đấu Malaysia
Đình Bắc bị AFC treo giò, lỡ hẹn trận ĐT Việt Nam quyết đấu Malaysia

Đình Bắc trải qua một trận đấu đầy cảm xúc khi vừa ghi dấu ấn đậm nét, vừa trở thành tâm điểm với tấm thẻ đỏ trực tiếp khi U23 Việt Nam đối đầu U23...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Trí Minh/VOV.VN ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-24/01/2026 10:00 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Giải U23 châu Á 2026 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN