“Trọng tài đã thiên vị U23 Việt Nam trước U23 Kyrgyzstan?"

Người Thái không phục chiến thắng của U23 Việt Nam

U23 Việt Nam đối đầu với U23 Kyrgyzstan ở lượt thứ 2 bảng A VCK U23 châu Á 2026. HLV Kim Sang-sik cất Nguyễn Đình Bắc trên ghế dự bị và "Những chiến binh Sao Vàng" nhường thế trận cho đối thủ trong những phút đầu. U23 Kyrgyzstan cố gắng tấn công nhưng chưa tạo được nguy hiểm.

Trong khi đó, U23 Việt Nam lên bóng mạch lạc. Phút 17, Nguyễn Lê Phát bị phạm lỗi trong vòng cấm và U23 Việt Nam được hưởng phạt đền. Khuất Văn Khang hoàn thành tốt nhiệm vụ trên chấm 11m để mở tỷ số trận đấu. Sau đó, U23 Kyrgyzstan tỏ ra bế tắc trong khi U23 Việt Nam phản công rất hay.

U23 Việt Nam có 2 trận thắng liên tiếp tại VCK U23 châu Á 2026. Ảnh: VFF.

Bất ngờ tới ở phút 44, Nguyễn Hiểu Minh chuyền bóng sai và Murzakhmatov tung ra cú dứt điểm cực căng. Bóng đi vào góc gần khiến Trần Trung Kiên không có cơ hội cản phá. Hiệp một kết thúc với tỷ số 1-1.

Giữa hiệp 2, U23 Việt Nam thay một loạt cầu thủ và nó đã phát huy tác dụng. Phút 87, Phạm Lý Đức tạt bóng và Lê Văn Thuận đánh đầu. Bóng đập người Brauzman bay vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Nurlanbekov. 2-1 là kết quả cuối cùng của trận đấu này và nó giúp U23 Việt Nam sớm chạm tay vào vé đi tiếp.

Mặc dù U23 Việt Nam đã thắng 2 trận liên tiếp tại VCK U23 châu Á 2026, nhưng giới truyền thông và NHM Thái Lan vẫn tỏ ra không phục.

Cụ thể, trên nhiều fanpage và diễn đàn bóng đá Thái Lan, bàn thắng mở tỷ số của U23 Việt Nam trước U23 Kyrgyzstan được mô tả là bước ngoặt lớn của trận đấu. Thậm chí một số ý kiến cho rằng, trọng tài Heidari Payam đã có phần thiên vị khi cho U23 Việt Nam hưởng phạt đền. Họ bóng gió, ở tình huống Nguyễn Hiểu Minh va chạm với 1 cầu thủ U23 Kyrgyzstan trong vòng 16m50 trước đó ít phút, lẽ ra vị “vua áo đen” cũng nên cho đội bóng áo trắng được hưởng 1 quả phạt đền.

“Việt Nam lại ghi bàn từ phạt đền. Đây đã là quả penalty thứ hai liên tiếp tại giải. Tuy vậy, ở tình huống va chạm trước đó, lẽ ra trọng tài cũng nên cho U23 Kyrgyzstan hưởng quả phạt đền. Phải chẳng có một sự thiên vị ở đây?!”, một bài viết bằng tiếng Thái bình luận...