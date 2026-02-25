Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Philippines: Xuất sắc bảo vệ chiến thắng (Hết giờ)

13h30, 25/2 | ĐT nữ Việt Nam 2 - 0 ĐT nữ Philippines (H1: 1-0) Thông tin trước trận ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ Philippines ĐT nữ Philippines Điểm Ngô Thị Thùy Linh Trần Thị Thu Xuân Trần Nguyệt Vi Trần Thị Thùy Trang Biện Thị Hằng Điểm Samantha Hughes Dionesa Tolentin Catherine Graversen Rhea Chan Charisa Lemoran Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận ĐT nữ Việt Nam ĐT nữ Việt Nam ĐT nữ Philippines Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 Lê Thị Thanh Ngân 15'47'' Xem video Biện Thị Hằng 3'45'' Xem video Tình huống nổi bật 20’ Trận đấu bắt đầu Việt Nam giao bóng. 17'43'’ KHÔNG VÀO!!! Xem video Cơ hội rất tốt để Philippines mở tỷ số, nhưng đội bóng áo xanh không tận dụng thành công. 16'31'’ Nguy hiểm với khung thành Việt Nam Xem video Philippines đang tấn công cực kỳ chủ động, còn Việt Nam lại phòng ngự thiếu chắc chắn. 15'47'’ VÀO, VÀO, VÀO!!! VIỆT NAM 1-0 PHILIPPINES Xem video Lê Thị Thanh Ngân dễ dàng đưa bóng vào lưới Philippines sau một pha solo đi bóng đầy ấn tượng, giúp Việt Nam vượt lên. 13'42'’ Chấn thương! Xem video Vũ Thị Hoa đang ôm đầu và tỏ ra rất đau sau khi bị cầu thủ Philippines tranh chấp trên không. 10'18'’ Nỗ lực của Thanh Ngân Xem video Thanh Ngân đang chơi đầy nỗ lực, liên tục uy hiếp khung thành của Philippines. 9'18'’ Phung phí cơ hội mười mươi! Xem video Thanh Ngân qua người rất hay, mở ra cơ hội cho Phương Anh. Tuy nhiên, cú dứt điểm cận thành của cô đã không thắng được thủ môn của Philippines. 6'21'’ Thùy Trang bị phạm lỗi Xem video Kinh nghiệm đã giúp Thùy Trang giữ được bóng, khiến đối thủ phải phạm lỗi. 4'28'’ PENALTY CHO VIỆT NAM Xem video Cầu thủ Philippines phạm lỗi, và ngay lập tức trọng tài cho nữ Việt Nam được hưởng penalty. 4'22'’ ĐÁ PENALTY KHÔNG VÀO!!! Xem video ĐT nữ Việt Nam được hưởng penalty, nhưng Thanh Ngân lại không thắng được thủ môn Samantha Hughes. 1'46'’ Philippines phải hội ý Đội bóng áo xanh rất muốn gỡ hòa trước khi hết hiệp 1. Họ đang hội ý để tìm ra phương án chiến thuật tối ưu nhằm xuyên phá khung thành của Ngô Thị Thùy Linh. Hiệp 1 khép lại Việt Nam dẫn trước Philippines 1-0. 20’ Hiệp 2 bắt đầu Philippines giao bóng. 18'52'’ Sút phạt bất thành! Xem video Cơ hội đến với ĐT nữ Việt Nam ở đầu hiệp 2, nhưng cú đá phạt hàng rào không đi trúng đích. 16'41'’ Thủ môn Thùy Linh bắt chắc tay Xem video Tình huống bắt bóng chính xác, giúp nữ Việt Nam tránh được một pha tấn công nguy hiểm của đối thủ. 14'03'’ Sút phạt bất thành! Xem video Một cú đá thẳng đến từ Thanh Ngân, nhưng không thể giúp Việt Nam có bàn thứ hai. 12'09'’ KHÔNG VÀO!!! Xem video Bàn thứ hai đã ở rất gần nữ Việt Nam, nhưng các cầu thủ áo trắng chưa thể tận dụng thành công. 10'0'’ Biện Thị Hằng phung phí cơ hội! Xem video Nếu dứt điểm tốt hơn, rất có thể Biện Thị Hằng đã đem về bàn thứ hai cho ĐT nữ Việt Nam. 8'27'’ Việt Nam thoát thua! Xem video Cơ hội đã đến với Philippines, may cho ĐT nữ Việt Nam là thủ môn Thùy Linh vẫn đang ra vào rất chủ động. 7'56'’ Thanh Ngân dứt điểm quyết đoán! Xem video Thanh Ngân bứt tốc rồi thực hiện cú đá quyết đoán vào góc gần. Tuy nhiên, bóng không đi trúng đích. 7'02'’ Nỗ lực tuyệt vời của Biện Thị Hằng! Xem video Biện Thị Hằng đang bị đau sau nỗ lực dứt điểm. Bóng đi nguy hiểm nhưng không trở thành bàn thắng. 5'26'’ ĐT Việt Nam thoát thua!!! Xem video Hàng thủ nữ Việt Nam đã chơi không chắc chắn trong tình huống này, tạo điều kiện cho Dionesa Tolentin dứt điểm. May mắn cho Thùy Linh và các đồng đội, đó là bóng đi ra ngoài. 3'45'’ VÀO, VÀO, VÀO!!! VIỆT NAM 2-0 PHILIPPINES Xem video Sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng bàn thứ hai cũng đến với ĐT nữ Việt Nam. Người lập công là Biện Thị Hằng với một cú sút trái phá. 1'07'’ BÓNG TRÚNG XÀ NGANG! Xem video Cơ hội tốt nhất của ĐT nữ Philippines từ đầu trận, nhưng bóng lại đi trúng xà ngang khung thành ĐT nữ Việt Nam. Trận đấu khép lại ĐT nữ Việt Nam đánh bại nữ Philippines 2-0. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Ngô Thị Thùy Linh, Trần Thị Thu Xuân, Trần Nguyệt Vi, Trần Thị Thùy Trang, Biện Thị Hằng Samantha Hughes, Dionesa Tolentin, Catherine Graversen, Rhea Chan, Charisa Lemoran

Thế khó của ĐT nữ Việt Nam

Khởi đầu không như mong đợi khi để thua 0-2 trước Australia, ĐT futsal nữ Việt Nam đang tự đẩy mình vào thế khó tại giải futsal Đông Nam Á 2026. Dù đối thủ là tân binh, Australia đã cho thấy sự khó chịu với lối chơi kỷ luật và hiệu quả.

Trong khi đó, các học trò của HLV Nguyễn Đình Hoàng lại bộc lộ điểm yếu quen thuộc: kiểm soát bóng không tệ nhưng thiếu sự sắc sảo ở những tình huống quyết định. Nhiều cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ khiến Thùy Trang và đồng đội phải trả giá bằng hai bàn thua đáng tiếc.

Nhiệm vụ phải thắng Philippines

Thất bại ngày ra quân đồng nghĩa Việt Nam buộc phải thắng cả hai trận còn lại nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp. Trước mắt là màn chạm trán Philippines – đội vừa vượt qua Myanmar với tỷ số 1-0.

Những năm gần đây, Philippines có bước tiến rõ rệt về chuyên môn. Họ sở hữu nền tảng thể lực tốt, thể hình đồng đều và sẵn sàng chơi pressing, tranh chấp quyết liệt. Chiến thắng trước Myanmar cho thấy đại diện này không còn là đối thủ dễ bị bắt nạt.

Lịch sử đối đầu ủng hộ ĐT nữ Việt Nam

Lịch sử đối đầu vẫn đang ủng hộ Việt Nam khi toàn thắng cả ba lần chạm trán trước đây. Đây sẽ là điểm tựa tinh thần quan trọng cho thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng trong bối cảnh áp lực đè nặng. Điều quan trọng với Việt Nam là phải cải thiện hiệu suất dứt điểm và duy trì sự tập trung trong khâu phòng ngự, tránh lặp lại sai lầm như trận gặp Australia.