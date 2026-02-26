Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Myanmar: Hat-trick ấn định (Futsal nữ Đông Nam Á) (Hết giờ)

13h30, 26/2 | ĐT futsal nữ Việt Nam 5 - 2 ĐT futsal nữ Myanmar (H1: 1-2) Thông tin trước trận ĐT futsal nữ Việt Nam vs ĐT futsal nữ Myanmar ĐT futsal nữ Myanmar Điểm Ngô Thị Thùy Linh Trần Thị Thu Xuân Trần Nguyệt Vi Trần Thị Thùy Trang Biện Thị Hằng Điểm Theint Sandar Soe Su War Lwin Zin Nyein Chit Thant Zin Lwin Thet Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận ĐT futsal nữ Việt Nam ĐT futsal nữ Việt Nam ĐT futsal nữ Myanmar Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 Biện Thị Hằng (H2) 0'22'' Xem video Biện Thị Hằng (H2) 14'11'' Xem video Biện Thị Hằng (H2) 18'28'' Xem video Nguyệt Vi (H2) 19'48'' Xem video Nguyệt Vi 3'44'' Xem video Xem video 12'50'' Thant Zin Xem video 3'22'' Lwin Thet Tình huống nổi bật 20’ TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU Futsal nữ Việt Nam giao bóng. 19'08'’ NGUY HIỂM Xem video Myanmar phản công rất hay. May cho ĐT futsal nữ Việt Nam khi Su War Lwin khống chế bóng không tốt. 17'22'’ KHÔNG VÀO!! Xem video Ánh Mỹ dứt điểm không tốt ở cự li gần nên không thắng được thủ môn của Myanmar. 14'42'’ BỎ LỠ ĐÁNG TIẾC Xem video Thùy Trang chuyền bóng "dọn cỗ" cho Nguyệt Vi, nhưng Nguyệt Vi đệm bóng ra ngoài ở cự li gần. 13'33'’ KHÔNG VÀO!! Xem video Nguyệt Vi dứt điểm từ xa đưa bóng đi chệch khung thành đối phương trong gang tấc. 12'50'’ VÀO!! MYANMAR MỞ TỶ SỐ!! Xem video Phương Anh chuyền bóng hỏng, trong khi thủ môn Thùy Linh đã dâng cao. Thant Zin đã chớp lấy thời cơ để dứt điểm vào lưới trống. 10'29'’ KHÔNG VÀO!! Xem video Biện Thị Hằng bắt vô lê từ giữa sân nhưng không thắng được thủ môn của Myanmar. 7'58'’ DỨT ĐIỂM TỪ XA Xem video Cú đá từ xa của Phương Anh đưa bóng đi hơi cao so với khung thành của Myanmar. 4'17'’ KHÔNG ĐƯỢC Nguyệt Vi thử vận may bằng cú sút xa nhưng thủ môn của Myanmar chơi tập trung để cản phá. 3'44'’ VÀO!! VIỆT NAM GỠ HÒA!! Xem video Từ tình huống phối hợp đá biên bài bản, Nguyệt Vi đã dứt điểm chính xác gỡ hòa cho Việt Nam. 3'22'’ VÀO!! MYANMAR CÓ BÀN THỨ 2!! Xem video Hnin Htwe dứt điểm từ xa nhưng hậu vệ của ĐT nữ futsal Việt Nam chặn lại được. Nhưng Lwin Thet vẫn kịp thời đá bồi để ghi bàn thứ 2 cho Myanmar. 0'30'’ BÓNG CHẠM XÀ NGANG!! Xem video Thant Zin chích mũi rất tốt, đưa bóng vào thẳng xà ngang khung thành của Việt Nam. HẾT HIỆP MỘT Myanmar tạm dẫn Việt Nam 2-1. 20'’ HIỆP HAI BẮT ĐẦU Myanmar giao bóng. 19'48'’ VÀO!!! ĐT FUTSAL NỮ VIỆT NAM GỠ HÒA 2-2!! Xem video Nguyệt Vi băng đến dứt điểm rất nhanh nhưng thủ môn của Myanmar vẫn cản phá được. Bóng bật ra và Nguyệt Vi đá bồi, gỡ hòa 2-2 cho Việt Nam. 18'28'’ VÀO!! ĐT NỮ VIỆT NAM GHI BÀN THỨ 3!! Xem video Thùy Trang căng ngang thuận lợi, Biện Thị Hằng băng đến dứt điểm quyết đoán, giúp ĐT futsal nữ Việt Nam dẫn 3-2 Myanmar. 14'11'’ VÀO!! ĐT NỮ VIỆT NAM GHI BÀN THỨ 4!! Xem video ĐT futsal nữ Việt Nam phối hợp rất hay. Thùy Trang chuyền bóng tinh tế để Biện Thị Hằng đối thủ môn, qua đó ghi bàn thứ 4 cho đội nhà. 9'57'’ KHÔNG VÀO!! Xem video Nang Seng Brim sút xa không thắng được thủ môn của ĐT futsal nữ Việt Nam. 7'59'’ BÓNG CHẠM XÀ NGANG!! Xem video Thant Zin sút xa đưa bóng vào thẳng xà ngang khung thành của Việt Nam. 6'28'’ BỎ LỠ ĐÁNG TIẾC Xem video Nguyệt Vi sút penalty đưa bóng vào thẳng xà ngang khung thành đối phương. 2'11'’ KHÔNG VÀO!! Xem video Tận dụng việc Myanmar chơi power-play, Ánh Mỹ đã có pha dứt điểm từ xa. Tiếc thay bóng bay chệch khung thành Myanmar trong gang tấc. 0'22'’ VÀO!! BIỆN THỊ HẰNG Xem video Biện Thị Hằng sút hiểm hóc ở chấm penalty, ghi bàn thứ 5 cho ĐT futsal nữ Việt Nam. TRẬN ĐẤU KẾT THÚC Việt Nam thắng 5-2 Myanmar. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Ngô Thị Thùy Linh, Trần Thị Thu Xuân, Trần Nguyệt Vi, Trần Thị Thùy Trang, Biện Thị Hằng Theint Sandar Soe, Su War Lwin, Zin Nyein Chit, Thant Zin, Lwin Thet

Mệnh lệnh phải thắng

ĐT futsal nữ Việt Nam hiện có trong tay 3 điểm sau 2 trận đấu, qua đó xếp thứ 2 bảng B. Trong khi đó, Myanmar đứng cuối bảng khi chưa có được điểm nào. Chuyên môn hạn chế của Myanmar khiến họ bị đánh giá sẽ tiếp tục nếm trái đắng trước ĐT futsal nữ Việt Nam ở trận đấu tới.

Nếu thắng Myanmar, ĐT futsal nữ Việt Nam sẽ mở toang cánh cửa đi tiếp. Lý do bởi Philippines phải chạm mặt đội đầu bảng Australia ở lượt trận cuối. Australia đang tỏ ra vượt trội so với phần còn lại nên thật khó để Philippines tạo ra được khác biệt.