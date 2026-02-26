Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Myanmar: Hat-trick ấn định (Futsal nữ Đông Nam Á) (Hết giờ)
(Bảng B futsal nữ Đông Nam Á) Biện Thị Hằng có hat-trick bàn thắng để giúp ĐT futsal Việt Nam ấn định chiến thắng đậm.
13h30, 26/2 |
Điểm
Ngô Thị Thùy Linh
Trần Thị Thu Xuân
Trần Nguyệt Vi
Trần Thị Thùy Trang
Biện Thị Hằng
Điểm
Theint Sandar Soe
Su War Lwin
Zin Nyein Chit
Thant Zin
Lwin Thet
Tình huống nổi bật
20’
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU
Futsal nữ Việt Nam giao bóng.
19'08'’
NGUY HIỂM
Myanmar phản công rất hay. May cho ĐT futsal nữ Việt Nam khi Su War Lwin khống chế bóng không tốt.
17'22'’
KHÔNG VÀO!!
Ánh Mỹ dứt điểm không tốt ở cự li gần nên không thắng được thủ môn của Myanmar.
14'42'’
BỎ LỠ ĐÁNG TIẾC
Thùy Trang chuyền bóng "dọn cỗ" cho Nguyệt Vi, nhưng Nguyệt Vi đệm bóng ra ngoài ở cự li gần.
13'33'’
KHÔNG VÀO!!
Nguyệt Vi dứt điểm từ xa đưa bóng đi chệch khung thành đối phương trong gang tấc.
12'50'’
VÀO!! MYANMAR MỞ TỶ SỐ!!
Phương Anh chuyền bóng hỏng, trong khi thủ môn Thùy Linh đã dâng cao. Thant Zin đã chớp lấy thời cơ để dứt điểm vào lưới trống.
10'29'’
KHÔNG VÀO!!
Biện Thị Hằng bắt vô lê từ giữa sân nhưng không thắng được thủ môn của Myanmar.
7'58'’
DỨT ĐIỂM TỪ XA
Cú đá từ xa của Phương Anh đưa bóng đi hơi cao so với khung thành của Myanmar.
4'17'’
KHÔNG ĐƯỢC
Nguyệt Vi thử vận may bằng cú sút xa nhưng thủ môn của Myanmar chơi tập trung để cản phá.
3'44'’
VÀO!! VIỆT NAM GỠ HÒA!!
Từ tình huống phối hợp đá biên bài bản, Nguyệt Vi đã dứt điểm chính xác gỡ hòa cho Việt Nam.
3'22'’
VÀO!! MYANMAR CÓ BÀN THỨ 2!!
Hnin Htwe dứt điểm từ xa nhưng hậu vệ của ĐT nữ futsal Việt Nam chặn lại được. Nhưng Lwin Thet vẫn kịp thời đá bồi để ghi bàn thứ 2 cho Myanmar.
0'30'’
BÓNG CHẠM XÀ NGANG!!
Thant Zin chích mũi rất tốt, đưa bóng vào thẳng xà ngang khung thành của Việt Nam.
HẾT HIỆP MỘT
Myanmar tạm dẫn Việt Nam 2-1.
20'’
HIỆP HAI BẮT ĐẦU
Myanmar giao bóng.
19'48'’
VÀO!!! ĐT FUTSAL NỮ VIỆT NAM GỠ HÒA 2-2!!
Nguyệt Vi băng đến dứt điểm rất nhanh nhưng thủ môn của Myanmar vẫn cản phá được. Bóng bật ra và Nguyệt Vi đá bồi, gỡ hòa 2-2 cho Việt Nam.
18'28'’
VÀO!! ĐT NỮ VIỆT NAM GHI BÀN THỨ 3!!
Thùy Trang căng ngang thuận lợi, Biện Thị Hằng băng đến dứt điểm quyết đoán, giúp ĐT futsal nữ Việt Nam dẫn 3-2 Myanmar.
14'11'’
VÀO!! ĐT NỮ VIỆT NAM GHI BÀN THỨ 4!!
ĐT futsal nữ Việt Nam phối hợp rất hay. Thùy Trang chuyền bóng tinh tế để Biện Thị Hằng đối thủ môn, qua đó ghi bàn thứ 4 cho đội nhà.
9'57'’
KHÔNG VÀO!!
Nang Seng Brim sút xa không thắng được thủ môn của ĐT futsal nữ Việt Nam.
7'59'’
BÓNG CHẠM XÀ NGANG!!
Thant Zin sút xa đưa bóng vào thẳng xà ngang khung thành của Việt Nam.
6'28'’
BỎ LỠ ĐÁNG TIẾC
Nguyệt Vi sút penalty đưa bóng vào thẳng xà ngang khung thành đối phương.
2'11'’
KHÔNG VÀO!!
Tận dụng việc Myanmar chơi power-play, Ánh Mỹ đã có pha dứt điểm từ xa. Tiếc thay bóng bay chệch khung thành Myanmar trong gang tấc.
0'22'’
VÀO!! BIỆN THỊ HẰNG
Biện Thị Hằng sút hiểm hóc ở chấm penalty, ghi bàn thứ 5 cho ĐT futsal nữ Việt Nam.
TRẬN ĐẤU KẾT THÚC
Việt Nam thắng 5-2 Myanmar.
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Mệnh lệnh phải thắng
ĐT futsal nữ Việt Nam hiện có trong tay 3 điểm sau 2 trận đấu, qua đó xếp thứ 2 bảng B. Trong khi đó, Myanmar đứng cuối bảng khi chưa có được điểm nào. Chuyên môn hạn chế của Myanmar khiến họ bị đánh giá sẽ tiếp tục nếm trái đắng trước ĐT futsal nữ Việt Nam ở trận đấu tới.
Nếu thắng Myanmar, ĐT futsal nữ Việt Nam sẽ mở toang cánh cửa đi tiếp. Lý do bởi Philippines phải chạm mặt đội đầu bảng Australia ở lượt trận cuối. Australia đang tỏ ra vượt trội so với phần còn lại nên thật khó để Philippines tạo ra được khác biệt.
Thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng nằm ở bảng B của giải vô địch futsal nữ châu Á 2025, cùng với nhà đương kim vô địch ĐT futsal nữ Iran.
26/02/2026 08:13 AM (GMT+7)