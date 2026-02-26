Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Myanmar: Hat-trick ấn định (Futsal nữ Đông Nam Á) (Hết giờ)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Viktoria Plzeň vs Panathinaikos
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
Stuttgart vs Celtic
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Bologna vs Brann
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Brann - BRA Brann
-
Nottingham Forest vs Fenerbahçe
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Genk vs Dinamo Zagreb
Logo Genk - GNK Genk
-
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Wolverhampton Wanderers vs Aston Villa
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
SHB Đà Nẵng vs PVF-CAND
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Công An Hà Nội vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
AFC Bournemouth vs Sunderland
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Burnley vs Brentford
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Liverpool vs West Ham United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Newcastle United vs Everton
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Barcelona vs Villarreal
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Hellas Verona vs Napoli
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester City
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Angers SCO
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Angers SCO - SCO Angers SCO
-
Inter Milan vs Genoa
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Real Oviedo vs Atlético de Madrid
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Le Havre vs Paris Saint-Germain
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Hải Phòng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Thép Xanh Nam Định vs Ninh Bình
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Cremonese vs Milan
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Thể Công - Viettel vs Hà Nội
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Brighton & Hove Albion vs Nottingham Forest
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Tottenham Hotspur
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Manchester United vs Crystal Palace
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Arsenal vs Chelsea
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Real Betis vs Sevilla
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Roma vs Juventus
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Olympique Marseille vs Olympique Lyonnais
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Madrid vs Getafe
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Wolverhampton Wanderers vs Liverpool
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Myanmar: Hat-trick ấn định (Futsal nữ Đông Nam Á) (Hết giờ)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Futsal Việt Nam

(Bảng B futsal nữ Đông Nam Á) Biện Thị Hằng có hat-trick bàn thắng để giúp ĐT futsal Việt Nam ấn định chiến thắng đậm.

13h30, 26/2 |

ĐT futsal nữ Việt Nam
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Myanmar: Hat-trick ấn định (Futsal nữ Đông Nam Á) (Hết giờ) - 1
5 - 2
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Myanmar: Hat-trick ấn định (Futsal nữ Đông Nam Á) (Hết giờ) - 1
ĐT futsal nữ Myanmar
(H1: 1-2)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận
Biện Thị Hằng (H2) 0'22'' Xem video
Biện Thị Hằng (H2) 14'11'' Xem video
Biện Thị Hằng (H2) 18'28'' Xem video
Nguyệt Vi (H2) 19'48'' Xem video
Nguyệt Vi 3'44'' Xem video
Xem video 12'50'' Thant Zin
Xem video 3'22'' Lwin Thet

Tình huống nổi bật

20’

 Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Myanmar: Hat-trick ấn định (Futsal nữ Đông Nam Á) (Hết giờ) - 1

TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU

Futsal nữ Việt Nam giao bóng.

19'08'’

 Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Myanmar: Hat-trick ấn định (Futsal nữ Đông Nam Á) (Hết giờ) - 1

NGUY HIỂM

Myanmar phản công rất hay. May cho ĐT futsal nữ Việt Nam khi Su War Lwin khống chế bóng không tốt.

17'22'’

 Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Myanmar: Hat-trick ấn định (Futsal nữ Đông Nam Á) (Hết giờ) - 1

KHÔNG VÀO!!

Ánh Mỹ dứt điểm không tốt ở cự li gần nên không thắng được thủ môn của Myanmar. 

14'42'’

 Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Myanmar: Hat-trick ấn định (Futsal nữ Đông Nam Á) (Hết giờ) - 1

BỎ LỠ ĐÁNG TIẾC

Thùy Trang chuyền bóng "dọn cỗ" cho Nguyệt Vi, nhưng Nguyệt Vi đệm bóng ra ngoài ở cự li gần. 

13'33'’

 Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Myanmar: Hat-trick ấn định (Futsal nữ Đông Nam Á) (Hết giờ) - 1

KHÔNG VÀO!!

Nguyệt Vi dứt điểm từ xa đưa bóng đi chệch khung thành đối phương trong gang tấc. 

12'50'’

 Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Myanmar: Hat-trick ấn định (Futsal nữ Đông Nam Á) (Hết giờ) - 1

VÀO!! MYANMAR MỞ TỶ SỐ!!

Phương Anh chuyền bóng hỏng, trong khi thủ môn Thùy Linh đã dâng cao. Thant Zin đã chớp lấy thời cơ để dứt điểm vào lưới trống. 

10'29'’

 Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Myanmar: Hat-trick ấn định (Futsal nữ Đông Nam Á) (Hết giờ) - 1

KHÔNG VÀO!!

Biện Thị Hằng bắt vô lê từ giữa sân nhưng không thắng được thủ môn của Myanmar.

7'58'’

 Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Myanmar: Hat-trick ấn định (Futsal nữ Đông Nam Á) (Hết giờ) - 1

DỨT ĐIỂM TỪ XA

Cú đá từ xa của Phương Anh đưa bóng đi hơi cao so với khung thành của Myanmar. 

4'17'’

KHÔNG ĐƯỢC

Nguyệt Vi thử vận may bằng cú sút xa nhưng thủ môn của Myanmar chơi tập trung để cản phá. 

3'44'’

 Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Myanmar: Hat-trick ấn định (Futsal nữ Đông Nam Á) (Hết giờ) - 1

VÀO!! VIỆT NAM GỠ HÒA!!

Từ tình huống phối hợp đá biên bài bản, Nguyệt Vi đã dứt điểm chính xác gỡ hòa cho Việt Nam.

3'22'’

 Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Myanmar: Hat-trick ấn định (Futsal nữ Đông Nam Á) (Hết giờ) - 1

VÀO!! MYANMAR CÓ BÀN THỨ 2!!

Hnin Htwe dứt điểm từ xa nhưng hậu vệ của ĐT nữ futsal Việt Nam chặn lại được. Nhưng Lwin Thet vẫn kịp thời đá bồi để ghi bàn thứ 2 cho Myanmar. 

0'30'’

 Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Myanmar: Hat-trick ấn định (Futsal nữ Đông Nam Á) (Hết giờ) - 1

BÓNG CHẠM XÀ NGANG!!

Thant Zin chích mũi rất tốt, đưa bóng vào thẳng xà ngang khung thành của Việt Nam. 

 Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Myanmar: Hat-trick ấn định (Futsal nữ Đông Nam Á) (Hết giờ) - 1

HẾT HIỆP MỘT

Myanmar tạm dẫn Việt Nam 2-1. 

20'’

 Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Myanmar: Hat-trick ấn định (Futsal nữ Đông Nam Á) (Hết giờ) - 1

HIỆP HAI BẮT ĐẦU

Myanmar giao bóng.

19'48'’

 Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Myanmar: Hat-trick ấn định (Futsal nữ Đông Nam Á) (Hết giờ) - 1

VÀO!!! ĐT FUTSAL NỮ VIỆT NAM GỠ HÒA 2-2!!

Nguyệt Vi băng đến dứt điểm rất nhanh nhưng thủ môn của Myanmar vẫn cản phá được. Bóng bật ra và Nguyệt Vi đá bồi, gỡ hòa 2-2 cho Việt Nam.

18'28'’

VÀO!! ĐT NỮ VIỆT NAM GHI BÀN THỨ 3!!

Thùy Trang căng ngang thuận lợi, Biện Thị Hằng băng đến dứt điểm quyết đoán, giúp ĐT futsal nữ Việt Nam dẫn 3-2 Myanmar. 

14'11'’

 Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Myanmar: Hat-trick ấn định (Futsal nữ Đông Nam Á) (Hết giờ) - 1

VÀO!! ĐT NỮ VIỆT NAM GHI BÀN THỨ 4!!

ĐT futsal nữ Việt Nam phối hợp rất hay. Thùy Trang chuyền bóng tinh tế để Biện Thị Hằng đối thủ môn, qua đó ghi bàn thứ 4 cho đội nhà. 

9'57'’

 Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Myanmar: Hat-trick ấn định (Futsal nữ Đông Nam Á) (Hết giờ) - 1

KHÔNG VÀO!!

Nang Seng Brim sút xa không thắng được thủ môn của ĐT futsal nữ Việt Nam. 

7'59'’

BÓNG CHẠM XÀ NGANG!!

Thant Zin sút xa đưa bóng vào thẳng xà ngang khung thành của Việt Nam.

6'28'’

 Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Myanmar: Hat-trick ấn định (Futsal nữ Đông Nam Á) (Hết giờ) - 1

BỎ LỠ ĐÁNG TIẾC

Nguyệt Vi sút penalty đưa bóng vào thẳng xà ngang khung thành đối phương.

2'11'’

 Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Myanmar: Hat-trick ấn định (Futsal nữ Đông Nam Á) (Hết giờ) - 1

KHÔNG VÀO!!

Tận dụng việc Myanmar chơi power-play, Ánh Mỹ đã có pha dứt điểm từ xa. Tiếc thay bóng bay chệch khung thành Myanmar trong gang tấc. 

0'22'’

 Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Myanmar: Hat-trick ấn định (Futsal nữ Đông Nam Á) (Hết giờ) - 1

VÀO!! BIỆN THỊ HẰNG

Biện Thị Hằng sút hiểm hóc ở chấm penalty, ghi bàn thứ 5 cho ĐT futsal nữ Việt Nam. 

 Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Myanmar: Hat-trick ấn định (Futsal nữ Đông Nam Á) (Hết giờ) - 1

TRẬN ĐẤU KẾT THÚC

Việt Nam thắng 5-2 Myanmar.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Myanmar: Hat-trick ấn định (Futsal nữ Đông Nam Á) (Hết giờ) - 1
Ngô Thị Thùy Linh, Trần Thị Thu Xuân, Trần Nguyệt Vi, Trần Thị Thùy Trang, Biện Thị Hằng
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Myanmar: Hat-trick ấn định (Futsal nữ Đông Nam Á) (Hết giờ) - 1
Theint Sandar Soe, Su War Lwin, Zin Nyein Chit, Thant Zin, Lwin Thet

Mệnh lệnh phải thắng

ĐT futsal nữ Việt Nam hiện có trong tay 3 điểm sau 2 trận đấu, qua đó xếp thứ 2 bảng B. Trong khi đó, Myanmar đứng cuối bảng khi chưa có được điểm nào. Chuyên môn hạn chế của Myanmar khiến họ bị đánh giá sẽ tiếp tục nếm trái đắng trước ĐT futsal nữ Việt Nam ở trận đấu tới. 

Nếu thắng Myanmar, ĐT futsal nữ Việt Nam sẽ mở toang cánh cửa đi tiếp. Lý do bởi Philippines phải chạm mặt đội đầu bảng Australia ở lượt trận cuối. Australia đang tỏ ra vượt trội so với phần còn lại nên thật khó để Philippines tạo ra được khác biệt. 

8

Arsenal - Chelsea 01.03

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Chelsea
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 01/03
Thể lệ
Đụng nhà vô địch châu Á, ĐT futsal nữ Việt Nam có cơ hội dự World Cup
Đụng nhà vô địch châu Á, ĐT futsal nữ Việt Nam có cơ hội dự World Cup

Thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng nằm ở bảng B của giải vô địch futsal nữ châu Á 2025, cùng với nhà đương kim vô địch ĐT futsal nữ Iran.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/02/2026 08:13 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Trực tiếp bóng đá hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN