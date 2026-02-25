Trực tiếp bóng đá PSG - Monaco: Màn ngược dòng có khả thi? (Cúp C1)
(3h, 26/2, lượt về play-off Cúp C1) Monaco bị PSG dẫn trước với cách biệt chỉ 1 bàn ở trận lượt đi, nhưng không nhiều người tin đội bóng xứ Công quốc tạo nên được màn ngược dòng.
C1 - Champions League | 3h, 26/2 | Công viên các Hoàng tử
Điểm
Safonov
Hakimi
Marquinhos
Pacho
Mendes
Zaire-Emery
Vitinha
Neves
Doue
Ramos
Kvaratskhelia
Điểm
Kohn
Vanderson
Teze
Kehrer
Henrique
Camara
Zakaria
Coulibaly
Fati
Adingra
Balogun
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Khó có màn ngược dòng
PSG đã đánh bại Monaco với tỷ số 3-2 ở trận lượt đi trong bối cảnh bị đối thủ dẫn trước với cách biệt 2 bàn. Bản lĩnh của đương kim vô địch được thể hiện trong giai đoạn khó khăn của CLB. Chính vì vậy, PSG có sự tự tin cao độ khi bước đến trận lượt về.
Ở trận lượt về, PSG được chơi trên sân nhà. Nên nhớ rằng trong 5 lần gần nhất tiếp đón Monaco tại sân Công viên các Hoàng tử, PSG bất bại khi thắng 4 trận và hòa 1 trận.
Với tình hình như vậy, không nhiều người tin Monaco có thể tạo nên màn ngược dòng ở trận đấu tới dù cách biệt chỉ là 1 bàn. Thậm chí PSG còn mơ đến thắng lợi với cách biệt lớn.
