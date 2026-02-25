Trực tiếp bóng đá PSG - Monaco: Màn ngược dòng có khả thi? (Cúp C1)

C1 - Champions League | 3h, 26/2 | Công viên các Hoàng tử PSG 0 - 0 Monaco (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: PSG vs Monaco Monaco Điểm Safonov Hakimi Marquinhos Pacho Mendes Zaire-Emery Vitinha Neves Doue Ramos Kvaratskhelia Điểm Kohn Vanderson Teze Kehrer Henrique Camara Zakaria Coulibaly Fati Adingra Balogun Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận PSG PSG Monaco Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Zaire-Emery, Vitinha, Neves, Doue, Ramos, Kvaratskhelia Kohn, Vanderson, Teze, Kehrer, Henrique, Camara, Zakaria, Coulibaly, Fati, Adingra, Balogun

Khó có màn ngược dòng

PSG đã đánh bại Monaco với tỷ số 3-2 ở trận lượt đi trong bối cảnh bị đối thủ dẫn trước với cách biệt 2 bàn. Bản lĩnh của đương kim vô địch được thể hiện trong giai đoạn khó khăn của CLB. Chính vì vậy, PSG có sự tự tin cao độ khi bước đến trận lượt về.

Ở trận lượt về, PSG được chơi trên sân nhà. Nên nhớ rằng trong 5 lần gần nhất tiếp đón Monaco tại sân Công viên các Hoàng tử, PSG bất bại khi thắng 4 trận và hòa 1 trận.

Với tình hình như vậy, không nhiều người tin Monaco có thể tạo nên màn ngược dòng ở trận đấu tới dù cách biệt chỉ là 1 bàn. Thậm chí PSG còn mơ đến thắng lợi với cách biệt lớn.