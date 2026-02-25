Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Benfica: Mbappe vắng mặt, cơ hội cho Gonzalo Garcia (Cúp C1)

C1 - Champions League | 3h, 26/2 | Bernabeu Real Madrid 0 - 0 Benfica (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Real Madrid vs Benfica Benfica Điểm Courtois Carreras Alaba Asencio Carvajal Camavinga Tchouameni Guler Valverde Vinicius Mbappe Điểm Trubin Jose Neto Antonio Silva Otamendi Alexander Bah Barrenechea Rios Schjelderup Rafa Lukebakio Pavlidis Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Real Madrid Real Madrid Benfica Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Courtois, Carreras, Alaba, Asencio, Carvajal, Camavinga, Tchouameni, Guler, Valverde, Vinicius, Mbappe Trubin, Jose Neto, Antonio Silva, Otamendi, Alexander Bah, Barrenechea, Rios, Schjelderup, Rafa, Lukebakio, Pavlidis

Lợi thế nhỏ nhoi trên sân

Real Madrid lần thứ 3 liên tiếp gặp Benfica và họ đang tạm dẫn sau lượt đi nhờ bàn thắng của Vinicius. Lợi thế nhỏ nhoi đó dù vậy đang được đặt vào tay một đội bóng hiếm khi thua ngược ở vòng knock-out Champions League: Real Madrid đã đi tiếp ở 22/23 cặp đấu knock-out Cúp C1 khi họ là đội thắng lượt đi. Bên cạnh đó, họ đã thắng liên tiếp 6 trận trên sân nhà Bernabeu.

Vinicius mang lại lợi thế 1 bàn cho Real Madrid sau lượt đi

Lợi thế lớn ngoài sân

Benfica sẽ vào trận với 2 thiệt hại lớn: Gianluca Prestianni đã bị tạm đình chỉ thi đấu để UEFA phục vụ công tác điều tra hành vi kì thị với Vinicius. Cầu thủ người Argentina này bị tố đã phân biệt sắc tộc với Vinicius ở trận lượt đi, và dù chối phắt hành vi này, thay vào đó Prestianni lại thừa nhận mình có kì thị... giới tính với đối thủ (hay nói cách khác, gọi Vinicius là đồ đồng tính).

Prestianni (số 25) bị tạm treo giò sau sự cố ở trận lượt đi, nhưng vẫn sang Madrid với hy vọng án treo giò được gỡ bỏ trước trận

Ngoài đường pitch, Jose Mourinho sẽ không được chỉ đạo trận này do ông đã bị đuổi ở cuối trận lượt đi, do phản ứng với trọng tài sau khi Vinicius thoát thẻ vàng thứ 2 cho một pha xoạc sau với cầu thủ Benfica. Sau trận Mourinho đã không cần giữ mồm giữ miệng, tuyên bố rằng trọng tài có một danh sách những cầu thủ Real Madrid không thể bị phạt thẻ để tránh bị treo giò ở lượt về.

Bên cạnh vụ Prestianni, một vụ khác cũng được UEFA giải quyết nhưng không được chú ý: Benfica đã gửi công văn yêu cầu UEFA có câu trả lời cho vụ Federico Valverde đấm vào mặt Samuel Dahl ở trận lượt đi, tình huống có hẳn quay chậm rõ ràng và trọng tài biên thậm chí đã căng cờ bắt lỗi nhưng Valverde không bị thẻ và cũng không bị thổi phạt. Câu trả lời của UEFA: Bác bỏ yêu cầu của Benfica, và Valverde vẫn sẽ đá lượt về.

Valverde đấm Dahl và không bị thẻ, không bị thổi phạt, cũng không cả phạt nguội

Không có Mourinho là điềm... may?

Benfica sẽ hành quân vào Bernabeu mà không có HLV trưởng của họ, nhưng thành tích của Mourinho trong các trận knock-out cúp châu Âu đã trở nên khá kém trong những năm qua. Các đội của HLV người Bồ Đào Nha đã không thắng trong 9 trận đấu knock-out liên tiếp ở cúp châu Âu, nên Mourinho không dẫn dắt đêm nay, biết đâu đó lại là... điềm may cho Benfica?

Mbappe vắng mặt, cơ hội cho Gonzalo Garcia

Trong bối cảnh Rodrygo đã bị thẻ đỏ ở lượt đi và Jude Bellingham vẫn đang chấn thương, Real Madrid mới đây gặp tổn thất khi Kylian Mbappe bị chấn thương đầu gối và sẽ phải nghỉ một thời gian. Nếu Real Madrid đi tiếp đêm nay, Mbappe thậm chí có thể chưa bình phục kịp ở thời điểm vòng 1/8 diễn ra.

Nhưng Mbappe vắng mặt sẽ là cơ hội cho Gonzalo Garcia ra sân bên cạnh Vinicius. Bên cạnh phong độ cao của Vinicius từ đầu năm 2026, Garcia đã chơi tốt trong những trận được trao cơ hội và được đánh giá hiệu quả hơn Mbappe trong vai trò tiền đạo cắm. Trong khi Mbappe lười pressing và không chịu chạy chỗ ra sau hàng thủ đối phương, Gonzalo Garcia làm tốt tất cả các điều này và Real Madrid đã thắng khá thoải mái cả 2 trận gần nhất Garcia đá chính (2-0 trước Valencia, 4-1 trước Real Sociedad).