Trực tiếp bóng đá U23 Australia - U23 Hàn Quốc: Thư hùng đỉnh cao (U23 châu Á)
(22h30, 17/1, tứ kết U23 châu Á) U23 Australia được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng U23 Hàn Quốc cũng đủ khả năng để quật ngã đối thủ.
Danh sách các trận đấu HOT
U23 Châu Á | 22h30, 17/1 | Prince Abdullah al-Faisal
Điểm
Delianov
Popovic
Rawlins
Colakovski
Bos
O'Neill
Arzani
Trewin
Irankunda
D'Agostino
Kuol
Điểm
Hong Sung Min
Lee Geon Hee
Lee Hyun Yong
Shin Min Ha
Bae Hun Seo
Jeong Jae Sang
Kim Han Seo
Lee Chan Wook
Kang Seong Jin
Ji Hoon Jeong
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Hành trình nhiều điểm nhấn của U23 Australia
Khởi đầu bằng chiến thắng 2-1 trước U23 Thái Lan song U23 Australia gây thất vọng khi ngã ngựa 0-1 ở cuộc chạm trán U23 Trung Quốc. Bước vào lượt trận cuối, "Olyroos" để U23 Iraq dẫn trước 1-0 đến phút bù giờ thứ 2, đối mặt nguy cơ bị loại.
Song chỉ trong quãng thời gian bù giờ ngắn ngủi, U23 Australia vẫn kịp ghi liên tiếp 2 bàn để ngược dòng giành trọn vẹn 3 điểm. Chiến thắng thót tim 2-1 không chỉ mang về tấm vé đi tiếp, còn giúp thầy trò HLV Tony Vidmar vượt qua cả U23 Trung Quốc để vươn lên chiếm ngôi đầu.
U23 Hàn Quốc thiếu ấn tượng
Về phần mình, chặng đường tiến vào vòng 8 đội mạnh nhất của U23 Hàn Quốc cũng không mấy vẻ vang. Giành 4 điểm sau 2 trận đầu, các chiến binh Taegeuk nắm trong tay quyền tự quyết trong cuộc chạm trán U23 Uzbekistan.
Nhưng đụng độ đối thủ kém tuổi (U23 Uzbekistan chỉ mang sang đội hình U21), U23 Hàn Quốc vẫn gây thất vọng khi để thua lấm bụng 0-2. Chỉ nhờ ở trận đấu cùng giờ, U23 Iran bất ngờ thúc thủ 0-1 dưới tay U23 Lebanon, tập thể đã bị loại trước đó, các chàng trai trẻ đến từ xứ kim chi mới giữ vững ngôi nhì bảng.
Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn, Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-17/01/2026 16:17 PM (GMT+7)