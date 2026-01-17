U23 Việt Nam đá bán kết VCK U23 châu Á 2026 vào ngày nào, giờ nào?

U23 Việt Nam thi đấu bán kết VCK U23 châu Á 2026 vào 22h30 ngày 20/1

Ở vòng tứ kết VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam nắm giữ 48% thời lượng kiểm soát bóng và tung ra 14 pha dứt điểm, trong đó 4 pha trúng đích. Bên phía U23 UAE thực hiện 13 lần sút cầu môn với 3 lần trúng mục tiêu.

Nhờ thi đấu quả cảm nên U23 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại U23 UAE với tỷ số 3-2 sau 120 phút nhờ các pha làm bàn của Nguyễn Lê Phát (39'), Nguyễn Đình Bắc (62'), Phạm Minh Phúc (101'). Bên phía đại diện Tây Á, Junior Ndiaye (42'), Mansoor Al Menhali (68') là những người điền tên lên bảng điện tử.

U23 Việt Nam (áo đỏ) chưa xác định được đối thủ tại vòng bán kết. Ảnh: AFC.

Chiến thắng ở trận này giúp U23 Việt Nam ghi tên mình vào chơi ở bán kết VCK U23 châu Á 2026. Thầy trò HLV gặp đội thắng trong cặp đấu giữa U23 Uzbekistan vs U23 Trung Quốc. Trận đấu này diễn ra trên SVĐ Prince Abdullah Al-Faisal Sports City ở thành phố Jeddah, Ả Rập Xê Út vào lúc 22h30 ngày 20/1 (giờ Việt Nam).

Vào lúc 18h30 ngày 17/1, màn so tài giữa U23 Uzbekistan vs U23 Trung Quốc sẽ diễn ra. Sau trận đấu đó, U23 Việt Nam mới chính thức xác định được đối thủ tiếp theo của mình tại vòng đấu dành cho 4 đội tuyển mạnh nhất.

Chắc chắn, HLV Kim Sang-sik, các học trò cùng những fan hâm mộ U23 Việt Nam sẽ đều mong muốn U23 Trung Quốc có thể giành chiến thắng, bởi đội bóng xứ sở tỷ dân là đối thủ “dễ chơi” hơn.

Nếu phải chạm trán U23 Uzbekistan, sẽ không dễ để U23 Việt Nam có thể giành chiến thắng, bởi đội bóng Trung Á được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch và sở hữu đội hình chất lượng hơn các “Chiến binh Sao vàng”. Bên cạnh đó, U23 Việt Nam chưa từng thắng đối thủ Trung Á này trong 6 lần đối đầu trước đây (hoà 3, thua 3 trận).