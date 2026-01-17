U23 Việt Nam đá bán kết VCK U23 châu Á 2026 vào ngày nào, giờ nào?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Uzbekistan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Manchester United vs Manchester City
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Real Madrid vs Levante
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Levante - LEV Levante
-
Udinese vs Inter Milan
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Tottenham Hotspur vs West Ham United
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Sunderland vs Crystal Palace
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Liverpool vs Burnley
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Leeds United vs Fulham
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Chelsea vs Brentford
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
U23 Australia vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Napoli vs Sassuolo
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Nottingham Forest vs Arsenal
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Cagliari vs Juventus
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Real Betis vs Villarreal
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Wolverhampton Wanderers vs Newcastle United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Atlético de Madrid vs Alavés
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Aston Villa vs Everton
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Milan vs Lecce
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Olympique Lyonnais vs Brest
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Real Sociedad vs Barcelona
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Brighton & Hove Albion vs AFC Bournemouth
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Bodø / Glimt vs Manchester City
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Tottenham Hotspur vs Borussia Dortmund
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sporting CP vs Paris Saint-Germain
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Real Madrid vs Monaco
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympiakos Piraeus vs Bayer Leverkusen
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Inter Milan vs Arsenal
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Copenhagen vs Napoli
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Galatasaray vs Atlético de Madrid
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Slavia Praha vs Barcelona
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Olympique Marseille vs Liverpool
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Juventus vs Benfica
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Bayern Munich vs Union Saint-Gilloise
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
Chelsea vs Pafos
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Pafos - PAF Pafos
-
PAOK vs Real Betis
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Aston Villa
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Viktoria Plzeň vs Porto
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Logo Porto - POR Porto
-
Bologna vs Celtic
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Sporting Braga vs Nottingham Forest
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Roma vs Stuttgart
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-

U23 Việt Nam đá bán kết VCK U23 châu Á 2026 vào ngày nào, giờ nào?

Sự kiện: U23 Việt Nam Giải U23 châu Á 2026

Sau khi đánh bại U23 UAE, U23 Việt Nam đã giành quyền vào chơi ở vòng bán kết VCK U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam thi đấu bán kết VCK U23 châu Á 2026 vào 22h30 ngày 20/1

Ở vòng tứ kết VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam nắm giữ 48% thời lượng kiểm soát bóng và tung ra 14 pha dứt điểm, trong đó 4 pha trúng đích. Bên phía U23 UAE thực hiện 13 lần sút cầu môn với 3 lần trúng mục tiêu.

Nhờ thi đấu quả cảm nên U23 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại U23 UAE với tỷ số 3-2 sau 120 phút nhờ các pha làm bàn của Nguyễn Lê Phát (39'), Nguyễn Đình Bắc (62'), Phạm Minh Phúc (101'). Bên phía đại diện Tây Á, Junior Ndiaye (42'), Mansoor Al Menhali (68') là những người điền tên lên bảng điện tử.

U23 Việt Nam đá bán kết VCK U23 châu Á 2026 vào ngày nào, giờ nào? - 1

U23 Việt Nam (áo đỏ) chưa xác định được đối thủ tại vòng bán kết. Ảnh: AFC.

Chiến thắng ở trận này giúp U23 Việt Nam ghi tên mình vào chơi ở bán kết VCK U23 châu Á 2026. Thầy trò HLV gặp đội thắng trong cặp đấu giữa U23 Uzbekistan vs U23 Trung Quốc. Trận đấu này diễn ra trên SVĐ Prince Abdullah Al-Faisal Sports City ở thành phố Jeddah, Ả Rập Xê Út vào lúc 22h30 ngày 20/1 (giờ Việt Nam).

Vào lúc 18h30 ngày 17/1, màn so tài giữa U23 Uzbekistan vs U23 Trung Quốc sẽ diễn ra. Sau trận đấu đó, U23 Việt Nam mới chính thức xác định được đối thủ tiếp theo của mình tại vòng đấu dành cho 4 đội tuyển mạnh nhất.

Chắc chắn, HLV Kim Sang-sik, các học trò cùng những fan hâm mộ U23 Việt Nam sẽ đều mong muốn U23 Trung Quốc có thể giành chiến thắng, bởi đội bóng xứ sở tỷ dân là đối thủ “dễ chơi” hơn.

Nếu phải chạm trán U23 Uzbekistan, sẽ không dễ để U23 Việt Nam có thể giành chiến thắng, bởi đội bóng Trung Á được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch và sở hữu đội hình chất lượng hơn các “Chiến binh Sao vàng”. Bên cạnh đó, U23 Việt Nam chưa từng thắng đối thủ Trung Á này trong 6 lần đối đầu trước đây (hoà 3, thua 3 trận).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Minh Hoàng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/01/2026 01:35 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: U23 Việt Nam
Xem thêm
Tin liên quan
U23 Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN