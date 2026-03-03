Trực tiếp bóng đá Wolverhampton - Liverpool: Andre Gomes ấn định (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)

Premier League | 3h15, 4/3 | SVĐ Molineux Wolverhampton 2 - 1 Liverpool (H1: 0-0) Thông tin trước trận Wolverhampton vs Liverpool Liverpool Điểm Sa 7.9 Krejci 7.2 S.Bueno 7.0 Wolfe 6.7 Tchatchoua 7.1 A.Gomes 8.1 Doherty 7.0 Angel Gomes 6.6 Joao Gomes 7.3 Mane 6.0 Armstrong 6.6 Điểm Alisson 6.0 Frimpong 6.5 Konate 6.8 Van Dijk 6.2 Kerkez 6.6 Gravenberch 5.6 Mac Allister 6.9 Gakpo 6.2 Szoboszlai 7.4 Salah 7.1 Ekitike 6.3 Thay người Mosquera 6.3 Arokodare 7.6 Bellegarde 6.7 R.Gomes 7.5 H.Bueno 6.5 Thay người Jones 6.4 Robertson 6.4 Ngumoha 7.0 Gomez 5.8 Chiesa 6.0 Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Wolverhampton Wolverhampton Liverpool Sút khung thành 4(3) 19(7) Thời gian kiểm soát bóng 34% 66% Phạm lỗi 10 13 Thẻ vàng 2 1 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 1 1 Phạt góc 2 11 Cứu thua 5 1 R.Gomes 78' Andre Gomes 90+4' 83' Salah Tình huống nổi bật 1’ Trận đấu bắt đầu! Liverpool giao bóng. 2’ Không được! Wolves có đường phản công cực nhanh nhưng Wolfe lại đỡ bước một quá tệ sau đường tạt cánh tốt của đồng đội. 6’ Ngã trong vòng cấm! Salah ngã trong vòng cấm của Wolves sau pha chạy chỗ thông minh nhưng trọng tài nói không với phạt đền. 7’ Dứt điểm! Wolves để mất bóng trên phần sân nhà và Gakpo quyết định sút luôn nhưng bóng đi quá hiền. 11’ Phạt góc cho Liverpool! Liverpool được hưởng phạt góc nhưng quả treo bóng vào không đem lại được tình huống nguy hiểm nào. 15’ Sút bóng lên khán đài! Liverpool lên bóng khá tốt nhưng mà Frimpong lại đưa bóng thẳng lên khán đài trong pha dứt điểm một chạm. 20’ Xử lý khá phiêu lưu! Thủ thành Sa của Wolves xử lý bóng có phần hơi ngẫu hứng khiến khán giả phải thót tim nhưng rất may, cầu thủ này đã kiểm soát được tình hình. 25’ Tranh chấp nảy lửa! Liverpool đang cầm bóng nhiều hơn nhưng Wolves đang tranh chấp cực "gắt" đặc biệt là ở khu trung tuyến. 32’ Không được! Liverpool có đường lên bóng khá đẹp nhưng Salah lại không thể tận dụng đường chuyền của Szoboszlai. 37’ Liên tục xử lý hỏng! Rất khó hiểu cho những tình huống xử lý của các cầu thủ Liverpool trong khoảng 5 phút vừa qua. Họ liên tục chơi bóng vội vàng và mất bóng khó hiểu. 41’ Phạt góc cho Liverpool! Liverpool có được quả phạt góc thứ 3 kể từ đầu trận đấu nhưng chưa có tình huống nguy hiểm tạo ra. 45’ Bù giờ! Hiệp một có 2 phút bù giờ. 45+3’ Hết hiệp một! Tỉ số vẫn là 0-0. 46’ Hiệp hai bắt đầu! Wolves giao bóng. 51’ Không vào! Tưởng như Liverpool đã có bàn thắng nhưng Curtis Jones rồi Kerkez đều không thể dứt điểm ở cự ly rất gần. 56’ Phạt góc cho Liverpool! Liverpool được hưởng phạt góc nhưng tiếp tục không thể tận dụng để ghi bàn. 63’ Giải nguy tốt! Ekitike đi bóng hay bên cánh trái và căng ngang vào trong nhưng hậu vệ Wolves đã giải nguy và Sa bắt gọn trái bóng. 72’ Không vào! Liverpool đá phạt góc và Sa đấm bóng ra. Szoboszlai dứt điểm từ tuyến hai và bóng đi rất khó chịu. Đáng tiếc không cầu thủ Liverpool nào có thể đá nối. 78’ VÀ...OOOOOO!! WOLVES 1-0 LIVERPOOL! R.Gomes thoát xuống cực nhanh sau đường chuyền phản công của đồng đội. Cầu thủ này đã thắng Alisson trong pha đối mặt và ghi bàn mở tỉ số. 80’ Cứu thua hay! Ngumoha cứa lòng chân phải kỹ thuật nhưng Sa đã đẩy bóng vào trúng cột dọc bật ra. 83’ VÀ...OOOOO!!! WOLVES 1-1 LIVERPOOL! Cầu thủ Wolves chuyền hỏng và bóng tới thẳng chân Salah. Tiền đạo người Ai Cập đi bóng và dứt điểm vào góc gần khiến Sa không thể cản phá. 89’ Thẻ vàng cho Wolves! Bueno kéo người thô bạo với Ekitike và nhận ngay thẻ vàng. 90’ Bù giờ! Hiệp hai có 6 phút bù giờ. 90+4’ VÀ...OOOO!!! WOLVES 2-1 LIVERPOOL! Andre Gomes cướp được bóng ở giữa sân, đi bóng và dứt điểm luôn. Bóng đập chân Gomez đổi hướng bay vào lưới khiến Alisson chỉ còn biết đứng nhìn. 90+8’ Hết giờ! Chung cuộc, Liverpool thua 1-2. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Sa, Krejci, S.Bueno, Wolfe, Tchatchoua, A.Gomes, Doherty, Angel Gomes, Joao Gomes, Mane, Armstrong Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Gakpo, Szoboszlai, Salah, Ekitike

Arne Slot cảnh báo học trò

Trong cuộc phỏng vấn trước trận, HLV Arne Slot bày tỏ sự chán nản với Ngoại hạng Anh hiện tại nhưng không quên cảnh báo các học trò. "Thực ra tôi gần như không thích nổi tất cả những trận Ngoại hạng Anh đã xem gần đây. Tất nhiên là những trận đấu vẫn rất thú vị bởi giải đấu này có tính cạnh tranh rất cao. Bất kỳ đội bóng nào cũng có thể giành chiến thắng hoặc thua trận. Nhưng về lâu dài, tôi không biết mọi người còn thích kiểu cạnh tranh này hay không".

Liverpool sống lại nhờ bóng "chết"

Một trong những nguyên nhân giúp Liverpool hồi sinh thời gian gần đây đến từ khả năng tận dụng các tình huống phạt góc. Ở trận thắng West Ham 5-2 cuối tuần qua, 3 bàn đầu tiên của họ đến từ tình huống phạt góc, đồng thời lập kỷ lục Ngoại hạng Anh về số bàn thắng liên tiếp từ các tình huống cố định không phải phạt đền (7).

Thực tế, 7/9 bàn thắng gần nhất của Liverpool tại Ngoại hạng Anh đến từ các tình huống cố định và 5 trong số đó là các quả phạt góc. Còn nhớ đầu tháng 12/2025, Liverpool từng là đội để thủng lưới nhiều nhất giải đấu từ các tình huống phạt góc (10 bàn).

Dè chừng "địa chấn" ở Molineux

Wolverhampton vẫn đang ngụp lặn ở vị trí cuối bảng Ngoại hạng Anh (13 điểm/29 trận) với 14 điểm kém nhóm an toàn. Dù vậy kể từ khi bước sang năm 2026, phong độ của "Bầy sói" đã được cải thiện đáng kể khi giành 2 chiến thắng, 4 trận hòa và 4 trận thua trong 10 vòng.

4 vòng gần nhất, họ chỉ thua 1 trận, thậm chí liên tiếp gây sốc bằng những kết quả hòa 2-2 trước đội đầu bảng Arsenal và thắng đội hạng 4 Aston Villa 2-0.