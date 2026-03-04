Kinh điển vật hội làng: Đô vật 100kg đấu tứ hùng với Zakhar & 2 sao thế giới

Lần đầu tiên trong lịch sử các hội vật truyền thống Việt Nam, một sới vật làng quê trở thành sàn đấu quốc tế thực thụ. Tại lễ hội vật làng Khu Ba (thôn Tam Cảnh, xã Hạ Bằng, TP Hà Nội), bốn đô vật đến từ bốn quốc gia Việt Nam - Belarus - Nga - Pháp sẽ bước vào cuộc “tứ hùng” rực lửa vì danh dự và niềm tự hào.

Thế Cử, Zakhar, Ford và Bayili (từ trái qua) hứa hẹn tạo ra "vật tứ hùng" kinh điển

Sự kiện chưa từng có tiền lệ

Theo Ban Tổ chức, lễ hội diễn ra từ ngày 17 đến 20 tháng Giêng Âm lịch (tức 5-8/3 Dương lịch). Đêm 17 tháng Giêng là lễ khai hội và bốc thăm thi đấu, mở màn cho ba ngày tranh tài nảy lửa trên nền sới truyền thống.

Điểm nhấn đặc biệt là lần đầu tiên một hội vật làng quy tụ 4 đại diện quốc tế gồm: Nguyễn Thế Cử, đô vật có cân nặng trên 100kg, từng 9 lần vô địch liên tiếp vật quốc gia, Zakhar nhà vô địch vật tới từ Belarus, Martin Ford (Nga) và Florian Bayili (Pháp).

Không còn là những trận giao lưu đơn lẻ, sới vật Khu Ba năm nay được tổ chức theo thể thức đối kháng đỉnh cao, có bốc thăm, có trao giải chính thức và phát sóng trực tiếp trên các fanpage.

Zakhar, “Độc cô cầu bại” và mối duyên nợ với Thế Cử

Tâm điểm của đại chiến là Zakhar, đô vật đến từ Belarus, người được mệnh danh là “Độc cô cầu bại” tại các hội vật làng Việt Nam suốt hai năm qua. Sở hữu nền tảng thể lực vượt trội, lối đánh chắc chắn, lạnh lùng, Zakhar từng khiến nhiều đô vật trong nước ôm hận.

Nhưng lần này, anh không còn bước lên sới trong tư thế thách đấu tự do. Đối diện Zakhar là Thế Cử, đại diện chủ nhà hạng 100kg, từng 9 năm liền vô địch quốc gia. Với đòn trứ danh, Thế Cử có khả năng bắt hai chân và nhấc bổng đối thủ khỏi mặt đất. Thế Cử cũng từng 2 lần đối đầu với Zakhar trong năm 2025 và đầu năm 2026 nhưng cả hai chưa phân thắng bại.

Nếu Zakhar là biểu tượng sức mạnh Đông Âu, thì Thế Cử là hiện thân của tinh thần lì lợm, quật cường của vật truyền thống Việt Nam. Cuộc đối đầu giữa họ là màn thử lửa giữa hai trường phái và người thắng sẽ còn phải vượt qua hai "ẩn số" tiếp theo.

Hai "ẩn số" từ Nga và Pháp

Bên cạnh Zakhar và Thế Cử, hai cái tên còn lại cũng khiến giới chuyên môn dè chừng. Martin Ford (Nga) nổi bật với thể hình vạm vỡ, sải tay dài và khả năng tì đè mạnh mẽ. Trong khi đó, Florian Bayili (Pháp) được đánh giá cao ở tốc độ, kỹ thuật chuyển trạng thái và khả năng ra đòn bất ngờ.

Họ không đến Khu Ba để “tham quan hội làng”, mà để chinh phục. Khi tiếng trống thôi thúc, mọi lợi thế sân nhà hay danh tiếng quá khứ đều bị xóa nhòa. Trên sới vật, chỉ còn lại sức mạnh, kỹ thuật và bản lĩnh.